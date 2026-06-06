فيتنام .. قوة آسيوية مزدهرة تستحق المتابعة





كاريشما فاسواني

@KarishmaJourno

هانوي تسعى لأن تصبح دولة متقدمة أو مرتفعة الدخل بحلول 2045 بشرط وجود بيئة عالمية مستقرة

الدولة تنفذ إصلاحات إدارية واقتصادية لدعم النمو وجذب الاستثمارات

هانوي طوّرت "دبلوماسية الخيزران" لإدارة علاقاتها مع أمريكا والصين

معهد لوي: فيتنام تسجل ثاني أكبر زيادة بالنفوذ الإجمالي في آسيا 2025الدولة من أكثر الدول نجاحاً مع تركيزها على النمو وتقليل الاعتماد على القوى الكبرى

الخلاصة

فيتنام نجحت في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وتوازن دبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين تحت قيادة الرئيس تو لام، الذي يركز على تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى دون الانحياز. الاقتصاد نما بنسبة 8.02% عام 2023، وتسعى فيتنام لتحقيق نمو 10% سنوياً وخفض البيروقراطية. تواجه تحديات جيوسياسية مثل التوترات في بحر الصين الجنوبي وارتفاع أسعار الوقود.

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إذا كنت تبحث عن نموذج يجسد نجاة الدول في عصر التنافس بين القوى الكبرى، فلا تنظر أبعد من فيتنام. أدى التركيز على النمو الاقتصادي والإصرار على تجنب الاعتماد على أي قوة واحدة إلى تحويلها إلى واحدة من أكثر الدول نجاحاً في آسيا. وتقدم هانوي نموذجاً لازدهار الدول التي تقف بين الولايات المتحدة والصين حتى في أوقات عدم اليقين.

ويقود الرئيس تو لام هذه الأجندة. فقد أصبح عملياً الرجل الأقوى في النظام الشيوعي عندما ضمن منصب الرئيس ورئيس الدولة الشهر الماضي، في نتيجة متوقعة في دولة يحكمها حزب واحد. كما أثار صعود لام مقارنات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بسبب التركيز غير المعتاد للسلطة في يد قائد واحد.

كيف أصبحت فيتنام نموذجاً في إدارة التوازن بين القوى الكبرى؟

تمتلك هانوي دروساً يمكن مشاركتها، كما سمعنا عندما ألقى لام الكلمة الرئيسية في حوار شانغريلا في سنغافورة يوم الجمعة. كان بين الحضور في أبرز منتدى أمني في آسيا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إلى جانب وزراء وجنرالات ومسؤولين آخرين من منطقة تشعر بالقلق من عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الأمريكية، ومن القوة العسكرية الصينية المتنامية، ومن احتمال اضطرار القوى المتوسطة إلى بذل مزيد لحماية نفسها من الطرفين.

لطالما جادلت بأن دول المحيطين الهندي والهادئ بحاجة إلى بناء روابط أمنية أوثق، كما فعلت اليابان والفلبين هذا الأسبوع. وهذه سياسة منطقية، فالقوة تكمن في العدد.

وتتميز استراتيجية فيتنام بأنها بنت علاقات وثيقة مع القوتين العظميين من دون أن تصبح خاضعة لهما. ونجحت في ذلك من خلال تجنب التحالفات الرسمية والقواعد العسكرية الأجنبية والانحياز إلى أي كتلة واحدة. أما الاختلاف الرئيسي الآن فيتمثل في مدى نشاطها في توسيع علاقاتها مع الدول الأخرى.

ويمنح ذلك لام مساحة أكبر لتحقيق أهدافه الاقتصادية الطموحة. لكن لتحقيق نمو لا يقل عن 10% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو معدل أعلى بكثير من نظرائه الإقليميين مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلندا، وللوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح دولة متقدمة أو مرتفعة الدخل بحلول عام 2045، تحتاج هانوي إلى بيئة عالمية مستقرة.

نما الاقتصاد المعتمد على الصادرات بنسبة 8.02% العام الماضي رغم ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية. وكان البيت الأبيض قد هدد في البداية الصادرات الفيتنامية برسوم جمركية تبلغ 46% قبل أن يخفضها إلى 20%.

الدبلوماسية الفيتنامية وتوسيع شبكة الشركاء

كرّس لام قدراً كبيراً من رأس المال السياسي لتعزيز العلاقات مع الرئيس دونالد ترمب. وطوّر ما يُعرف بـ"دبلوماسية الخيزران" التي مارستها هانوي لعقود لإدارة علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة والصين، وهما دولتان خاضت ضدهما حروباً في الماضي.

قليل من الدول يفهم مخاطر الاعتماد على القوى الكبرى أكثر من فيتنام، التي أمضت قروناً في مقاومة هيمنة الدول الأكبر حجماً مع إيجاد طرق للاستفادة منها اقتصادياً في الوقت نفسه. هذا يعني بناء شبكة واسعة من الشركاء، بحسب دو خونغ مانه لينه، الباحث في أكاديمية هو تشي منه الوطنية للسياسة. وتعكس التحركات الدبلوماسية التي قام بها لام خلال الأشهر الأخيرة هذا التوجه.

فإلى جانب ترمب وشي، التقى مجموعة لافتة من قادة القوى المتوسطة، من بينهم رئيس كوريا الجنوبية لي غاي ميونغ، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. وخلال هذا الأسبوع وحده، التقى أنوتين تشارنفيراكول من تايلندا، ومن المقرر أن يلتقي قادة سنغافورة والفلبين.

ويبدو حتى الآن أن هذه الاستراتيجية تحقق أهدافها. فبحسب مؤشر القوة الآسيوية لعام 2025 الصادر عن معهد لوي، سجلت فيتنام ثاني أكبر زيادة في النفوذ الإجمالي داخل المنطقة. وهي تحتل الآن المرتبة السابعة في آسيا من حيث العلاقات الاقتصادية، ما يعكس اندماجها المتزايد في سلاسل التوريد الإقليمية واتساع نطاق نفوذها الدبلوماسي.

إصلاحات داخلية في فيتنام

يمكن لدول أخرى أن تتعلم من هذا النهج. فلام يدفع باتجاه إصلاحات إدارية واسعة تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتقليص البيروقراطية.

تشمل الخطط خفض عدد المقاطعات والبلديات إلى ما يقارب النصف وإعادة هيكلة الوزارات والهيئات لجعل النظام أكثر كفاءة.

ما يساعد البلاد على تحقيق ذلك هو انخفاض مخاطر الجمود السياسي إلى واحد من أدنى المستويات بين الأسواق الناشئة، ولا تتفوق عليها سوى الصين، بحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس".

يعود ذلك جزئياً إلى ميزة كونها دولة يحكمها حزب واحد، حيث يمكن تطبيق القواعد وتنفيذها من دون التعقيدات المرتبطة بالجدل الديمقراطي.

لكن هذه النجاحات لا تعني أن النموذج الفيتنامي خالٍ من المخاطر. فارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران قد يعرقل أهداف لام للنمو.

كما أن العولمة تتراجع، والنظام الدولي القائم على القواعد يفسح المجال أمام الرسوم الجمركية والسياسات الصناعية والتكتلات الاقتصادية. ولا يزال بإمكان ترمب أن يقرر فرض عقوبات أشد بسبب شكواه من أن كميات كبيرة من البضائع الصينية تمر عبر فيتنام فقط لتجنب الرسوم الأمريكية. وفي مثل هذه البيئة، سيكون لدى هانوي هامش أقل للمناورة.

وقد تأتي المخاطر أيضاً من العلاقة مع بكين. فعلى الرغم من اللقاءات الودية العلنية بين لام وشي، لا تزال التوترات قائمة بشأن المطالبات المتنافسة في بحر الصين الجنوبي، ولا سيما حول جزر باراسيل وسبراتلي.

وتطالب الصين بمعظم هذا الممر المائي استناداً إلى خط النقاط التسع المتنازع عليه، والمبني على خريطة تعود إلى عام 1947 تقول بكين إنها تثبت ملكيتها. أما فيتنام فتقول إن حقوقها تعود إلى قرون مضت.

التحديات الجيوسياسية أمام هانوي

قد تؤدي أزمة بشأن تايوان أو بحر الصين الجنوبي في نهاية المطاف إلى دفع هانوي نحو أحد الطرفين. وإذا قرر ترمب فرض مزيد من الرسوم الجمركية، فقد يدفع ذلك فيتنام إلى تنويع أسواقها بعيداً عن الولايات المتحدة بوتيرة أسرع مما ترغب فيه.

ولا يزال الاقتصاد مرتبطاً بشكل عميق بكلتا القوتين العملاقتين بطرق مختلفة؛ فالولايات المتحدة سوق تصدير حيوية، بينما تُعدّ الصين مصدراً أساسياً للمدخلات الصناعية.

ومع ذلك، فإن المسار الذي تسلكه هانوي يعكس تحولاً أوسع يجري في آسيا، حيث تعمل الدول على بناء شبكاتها الخاصة للتحوط من مخاطر كل من واشنطن وبكين. وقد تكون فيتنام ببساطة متقدمة بخطوة على الآخرين.

كاتبة في بلومبرغ، تغطي السياسة الآسيوية مع التركيز بشكل خاص على الصين، مذيعة بي بي سي الرائدة في آسيا سابقا، وعملت لدى بي بي سي في جميع أنحاء آسيا وجنوب آسيا لمدة عقدين من الزمن.

خاص بـ "بلومبرغ"