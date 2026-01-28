فاتورة الخوارزمية .. من يدفع ثمن الخطأ الرقمي؟





د. نوف البلوي

لم يعد السؤال الذي يطرق أبواب غرف الاجتماعات في 2026 هو: "كم سنوفر باستخدام الذكاء الاصطناعي؟"، بل أصبح السؤال الأكثر إلحاحاً، والأعلى تكلفة: "من سيقف أمام القاضي حين تخطئ الخوارزمية؟". لسنوات طويلة، جرى تسويق الذكاء الاصطناعي بوصفه كائنا شبه سحري؛ أداة محايدة ترفع الإنتاجية وتَعِد بعالم أقل خطأً. غير أن هذا الوهم اصطدم أخيرا بجدار الواقع القانوني، وتحديداً في ولاية كاليفورنيا، التي لم تعد تكتفي بكونها موطناً للابتكار، بل أصبحت رائدة في "تأديبه". فمع مطلع هذا العام، فرضت الولاية حزمة تشريعية تمنع الشركات من التذرع بـ"غموض الخوارزمية" للهروب من المسؤولية؛ حيث يلزم القانون المطورين الآن بإجراء اختبارات سلامة صارمة وتوفير "مفتاح إغلاق" فوري للأنظمة، مع اعتبار أي ضرر ناتج عن إهمال في هذه البروتوكولات جريمة تستوجب تعويضات مليارية.

وبالتوازي مع هذا الحراك الأمريكي، كانت بروكسل تصيغ الفصل الأكثر جرأة في تاريخ التنظيم الرقمي. ففي 2026، دخلت "توجيهات المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي" الأوروبية حيز التنفيذ الكامل، وهي التي أحدثت ثورة قانونية تُعرف بـ"تخفيف عبء الإثبات". سابقاً، كان على المتضرر أن يثبت تقنياً كيف أخطأت الخوارزمية، وهو أمر شبه مستحيل. أما اليوم في بروكسل، فبمجرد إثبات وقوع الضرر، يُفترض تقصير الشركة ما لم تثبت هي العكس عبر سجلات شفافية دقيقة. هذا التحول جعل "شفافية الخوارزمية" ضرورة للبقاء القانوني، وليس مجرد خيار تقني.

هذا التناغم بين كاليفورنيا وبروكسل لا يمكن قراءته كحوادث معزولة؛ نحن أمام تحوّل عميق في فلسفة السوق. فقد أدرك المشرّعون أن السماح للخوارزميات باتخاذ قرارات مصيرية دون وجود "عنوان قانوني للمساءلة"، ليس ابتكاراً بل وصفة للفوضى الاقتصادية. الرد القانوني في 2026 بات صارماً: إذا كان نظامك "صندوقاً أسود" لا تفهمه أنت ولا تستطيع تفسير قراراته للمحكمة، فلا يحق لك تحميل المجتمع مخاطره.

هذا الواقع يعكس إعادة هندسة شاملة للمخاطر؛ فالمستثمر اليوم لا ينظر فقط إلى سرعة النظام، بل إلى "بصمته القانونية". وهنا تحول الذكاء الاصطناعي من أداة لتقليل التكاليف إلى استثمار عالي الحساسية؛ ليس بسبب تكلفة المعالجات، بل بسبب تكلفة الحوكمة والامتثال. وفي هذا المشهد، برزت شركات التأمين كمؤد حاسم؛ إذ بدأت ترفض تغطية أي نظام لا يمتثل لمعايير الشفافية الكاليفورنية أو سجلات التدقيق الأوروبية، محولةً الأخلاقيات إلى بنود مالية صريحة.

لقد قادنا هذا كله إلى عودة "المركزية الإنسانية"؛ ففي القطاعات الحساسة، أصبح وجود "الإنسان في الحلقة" ضرورة مالية قبل أن تكون التزاماً أخلاقياً. لم يعد الذكاء الاصطناعي طياراً آلياً، بل مساعداً يتطلب توقيع "القبطان البشري" ليمنح القرار صبغة قانونية تحمي الشركة من الملاحقة. في المحصلة، ما نتعلمه في 2026 هو أن الابتكار لا يعفي من المسؤولية. لقد انتهى زمن "البراءة التقنية"، ودخلنا عصر "الرشد الخوارزمي"؛ حيث تصبح المساءلة والكرامة الإنسانية هما العملة الأهم في سوق يفيض بالبيانات، لكنه يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى بوصلة من الضمير.

مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية