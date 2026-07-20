لم تعد حوكمة الشركات مفهوماً تنظيمياً محدوداً أو متطلباً شكلياً تفرضه اللوائح، بل أصبحت أحد أهم عناصر بناء الثقة في الأسواق وحماية رأس المال. وكلما اتسعت قاعدة المستثمرين وتعددت مصالح أصحاب العلاقة، زادت الحاجة إلى حوكمة فاعلة لا تكتفي بالنصوص، بل تظهر في القرارات والمساءلة وحماية الحقوق.

حماية صغار المستثمرين ليست مسألة هامشية، ولا مطلباً عاطفياً يطرح عند وقوع الأزمات فقط، بل هي جزء جوهري من عدالة السوق وكفاءته واستدامته. فالسوق المالية لا تقوم على كبار المستثمرين وحدهم، ولا على المؤسسات المالية الكبرى فقط، بل تقوم كذلك على ثقة آلاف المستثمرين الأفراد الذين يضخون مدخراتهم أملاً في عائد عادل، وبيئة استثمارية منضبطة، ومعلومات مالية موثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات رشيدة.

وعندما يشعر المستثمر الصغير أن حمايته ليست مضمونة، أو أن القوائم المالية قد لا تعكس الواقع، أو أن بعض القرارات الجوهرية تصاغ لمصلحة أطراف محددة على حساب بقية المساهمين، فإن السوق يفقد تدريجياً أحد أهم مقوماته: الثقة. وحين تضعف الثقة، يتحول السلوك الاستثماري من استثمار طويل الأجل إلى مضاربة قصيرة الأجل، ومن تحليل مالي مبني على البيانات إلى قرارات محكومة بالخوف والشائعات وردود الفعل السريعة.

وهنا لا تتضرر المحافظ الفردية فقط، بل تتأثر كفاءة السوق وقدرته على توجيه رأس المال نحو الشركات الأكثر جودة واستدامة.

إن ضعف الحوكمة لا يضر بالمساهمين وحدهم، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني بأكمله. فالاقتصاد الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يحتاج إلى شركات مدرجة ذات مصداقية، وأسواق مالية موثوقة، ومجالس إدارة مستقلة، وآليات مساءلة فعالة. فالمستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، لا يبحث عن الفرص الاستثمارية فقط، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تحمي رأس المال، وتمنع تضارب المصالح، وتضمن الإفصاح العادل، وتعاقب السلوكيات المخالفة، وتؤكد أن السوق لا تميز بين مستثمر كبير وصغير.

ومن هذه الزاوية، فإن قضايا الحوكمة التي تظهر من وقت لآخر لا ينبغي أن تقرأ باعتبارها مخالفات معزولة أو أحداثاً عابرة، بل يجب التعامل معها كمؤشرات إصلاحية تكشف مواقع الخلل داخل المنظومة. فهي توضح أين توجد الفجوات، وأين تتراجع الرقابة، وأين تتحول اللجان إلى شكل دون مضمون، وأين تفشل الثقافة المؤسسية في حماية الشركة من داخلها قبل أن تتدخل الجهات الرقابية من خارجها.

والأهم أن هذه القضايا تذكرنا بأن الحوكمة ليست مسؤولية الجهة الرقابية وحدها. فالجهات الرقابية، مهما بلغت كفاءتها وقدرتها على الرصد والتحقيق وفرض العقوبات، لا تستطيع أن تحل محل مجلس إدارة قوي، ولا لجنة مراجعة فاعلة، ولا إدارة تنفيذية نزيهة، ولا ثقافة داخلية تحترم الإفصاح والمساءلة. الدور الرقابي الخارجي مهم، لكنه يظل دوراً علاجياً في كثير من الحالات. أما الدور الوقائي الحقيقي فيبدأ من داخل الشركة نفسها.

فمجلس الإدارة الذي ينتظر تدخل الجهة الرقابية حتى يكتشف الخلل لم يمارس دوره كما ينبغي. ولجنة المراجعة التي لا تطرح الأسئلة الصعبة إلا بعد ظهور المشكلة لم تكن لجنة فاعلة بالقدر الكافي. والإدارة التنفيذية التي تتعامل مع الإفصاح باعتباره التزاماً شكلياً لا حقاً أصيلاً للمساهمين، تضع الشركة والسوق أمام مخاطر تتجاوز حدود المخالفة النظامية إلى فقدان الثقة والسمعة والقيمة.

لذلك فإن تطوير حوكمة الشركات في البيئة المحلية يتطلب الانتقال من مرحلة الامتثال الشكلي إلى مرحلة الفاعلية الحقيقية. لا يكفي أن تكون لدى الشركة لائحة حوكمة داخلية، بل يجب أن نعرف كيف تطبق. ولا يكفي أن يوجد أعضاء مستقلون في مجلس الإدارة، بل يجب أن نختبر استقلالهم في القرارات الجوهرية. ولا يكفي أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعات دورية، بل يجب أن نعرف نوعية الأسئلة التي تطرحها، والتقارير التي تطلبها، والمخاطر التي تتابعها، والملاحظات التي تصر على معالجتها.

ومن المهم كذلك إعادة النظر في معايير اختيار أعضاء مجالس الإدارة. فالشركات المدرجة تحتاج إلى مجالس قادرة على فهم التحولات الاقتصادية، والمخاطر المالية، والتقنية، والتنظيمية، ومتطلبات الإفصاح، وتوقعات المستثمرين. كما تحتاج إلى أعضاء يمتلكون القدرة على قراءة الأرقام لا الاكتفاء بسماع عرض الإدارة التنفيذية. وتحتاج، قبل ذلك كله، إلى أعضاء يدركون أن مسؤوليتهم ليست تجاه من رشحهم فقط، بل تجاه الشركة، وجميع المساهمين، والسوق، والاقتصاد الوطني.

كما أن تعزيز دور المراجعة الداخلية أصبح ضرورة لا خياراً. فالمراجعة الداخلية القوية تمثل عين المجلس داخل الشركة، وتساعد على كشف الخلل مبكراً قبل أن يتحول إلى أزمة. لكنها لا تستطيع أداء هذا الدور إذا لم تكن مستقلة، أو إذا لم ترتبط وظيفياً بلجنة مراجعة فاعلة، أو إذا جرى التعامل مع تقاريرها باعتبارها ملاحظات إدارية قابلة للتأجيل أو التجاهل.

إن الطموحات الوطنية الكبرى في جعل الاقتصاد السعودي اقتصاداً جاذباً للاستثمار ومركزاً مالياً مؤثراً تتطلب مستوى أعلى من الجدية في تطبيق الحوكمة. فالأسواق لا تنمو فقط بزيادة عدد الشركات المدرجة، ولا بارتفاع السيولة، ولا بتوسع المنتجات الاستثمارية، بل تنمو عندما يثق المستثمر بأن هناك قواعد عادلة، ومساءلة حقيقية، وحماية فعلية، وإفصاحاً موثوقاً.

وفي النهاية، فإن الحوكمة لم تعد خياراً تجميلياً، ولم تعد بنداً في التقرير السنوي، ولم تعد مجرد التزام تنظيمي. الحوكمة أصبحت شرطاً لبقاء الثقة، وحماية رأس المال، وتعزيز سمعة السوق، وخدمة الاقتصاد الوطني. والشركات التي لا تدرك ذلك مبكراً قد تكتشف متأخرة أن تكلفة ضعف الحوكمة لا تقف عند الغرامات أو الاستقالات، بل تمتد إلى السمعة، والقيمة السوقية، وحقوق المساهمين.

الحوكمة الحقيقية تبدأ من الداخل: من مجلس إدارة يسأل، ولجنة مراجعة تدقق، وإدارة تنفيذية تفصح، وملاك يدركون أن الشركة المدرجة لم تعد ملكية خاصة مغلقة، بل مسؤولية عامة مفتوحة أمام السوق والمجتمع والاقتصاد.

أكاديمي متخصص في حوكمة الشركات