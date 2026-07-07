



بقلم بو إريكسون

ودّع المنتخب الأمريكي كأس العالم يوم الاثنين، بعد هزيمته الساحقة أمام بلجيكا في مباراة طغت عليها مزاعم التدخل السياسي من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمصلحة الدولتين المضيفتين. سُمح لهداف المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون بالمشاركة في المباراة بعد أن طلب ترمب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إعادة النظر في قرار إيقافه بالبطاقة الحمراء. ثم علّق الفيفا الإيقاف ليتمكن بالوجون من اللعب، وهو ما وصفه ترمب بأنه "قرار رائع"، لكنه أثار غضب المنتخب البلجيكي، وغضبًا دوليًا واسعًا، وحوّل الحادثة إلى حديث الساعة في البطولة.

ورغم هذا الغضب، لم يكن ظهور بالوجون ودعم الجماهير الصاخبة في ملعب سياتل كافيين لمنع الولايات المتحدة من الهزيمة الساحقة 4-1 أمام المنتخب البلجيكي، الذي تأهل الآن إلى ربع النهائي. وقد لاقى إلغاء إيقاف بالوجون استنكارًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، وغيرهما، حيث رأى المنتقدون أن الفيفا قد قوّض الثقة في نظامه التأديبي. وقد أثار إلغاء إيقاف بالوجون إدانة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، وغيرهما، حيث جادل المنتقدون بأن الفيفا قد قوّض الثقة في نظامه التأديبي. دافع إنفانتينو عن القرار قائلاً: إن الهيئات القضائية في الفيفا عملت "باستقلالية تامة"، وأنه أبلغ ترمب بأن قضية بالوجون تخضع لإجراءات قانونية جارية. طعنت بلجيكا في أهلية بالوجون قبل ساعات من انطلاق المباراة، لكن الفيفا رفضت الطعن، وبدأ المهاجم المباراة أساسياً، وإن لم يُحدث تأثيراً يُذكر.

سجل المهاجم البلجيكي تشارلز دي كيتيلير هدفين، أولهما في غضون 10 دقائق، ليُسكت هتافات "أمريكا!" من الجماهير المتعصبة التي ملأت الملعب بألوان علمها الأحمر والأبيض والأزرق. في غضون ذلك، يدرس المنتخب الإنجليزي، الذي طُرد مدافعه جاريل كوانساه في فوزه على المكسيك في دور الـ16 الأحد الماضي، خياراته بشأن أي طعن في تلك البطاقة الحمراء في ضوء قضية بالوجون، وفقاً لمصدر مُطلع على الأمر. كما ناشد المشرعون البريطانيون الفيفا التزام الاتساق في تطبيق القرار.

وكما قال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي الاثنين: "لم يرتكب (بالوجون) أي خطأ، وهو أفضل لاعب لدينا. من الظلم الشديد أن يُمنع أفضل لاعب لديك من اللعب". وأضاف ترمب: "أعتقد أن الفيفا اتخذت قرارًا رائعًا.

لقد طلبتُ مراجعة القرار. لو لم يسمحوا للاعب من الطراز الرفيع باللعب، لكانت بطولة كأس العالم قد شابتها وصمة عار كبيرة. لقد عبرتُ عن هذا الشعور". كما شكك ترمب في جودة تحكيم البرازيلي رافائيل كلاوس، الذي طرد بالوجون، قائلاً إنه "مثير للريبة بعض الشيء إذا ما تم التحقق من سجله". ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل.

من جانبه، رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أي تلميح بشأن نزاهة الحكم. وقال الاتحاد: "إنه محترف مثالي، ومسيرته المهنية مدعومة بتقييمات فنية ممتازة، وأداء ثابت، والثقة التي توليها له كبرى البطولات الوطنية والدولية". أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كلاوس غير متاح للتعليق، تماشياً مع سياسته التي تمنع الحكام من التحدث إلى وسائل الإعلام خلال البطولة. وأكد إنفانتينو لاحقاً تلقيه مكالمة من ترامب، لكنه أوضح أن الهيئات القضائية في الفيفا تعمل باستقلالية.

"قرار غير مفهوم" "أوضحتُ خلال حديثنا أن هناك إجراءات قانونية جارية تشمل الهيئات القضائية المستقلة في الفيفا، وأن القضية ستُبتّ فيها في الوقت المناسب من قبل الهيئات المختصة"، صرّح إنفانتينو في بيان. "هكذا يعمل نظام الفيفا، وهو مبدأ سألتزم به دائماً". وقالت لجنة الانضباط في الفيفا إن لديها الصلاحية لتعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

كما فرضت غرامة مالية على بالوجون قدرها 40 ألف دولار أمريكي لدخوله أرض الملعب بعد المباراة للاحتفال مع زملائه عقب طرده. وقال رئيس لجنة الانضباط في الفيفا في بيان: "إن تعليق آثار البطاقة الحمراء استناداً إلى نص صريح في اللوائح المعمول بها يُعد إجراءً أكثر توازناً".

بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، كان قرار تعليق الحظر خاطئًا بكل بساطة. وقال الاتحاد: "نعرب عن استنكارنا لهذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر. لقد تجاوز قرار الأمس الخطوط الحمراء. فعندما لا يضمن القائمون على تطبيق القواعد نزاهة اللعبة، تصبح مصداقية المنافسة على المحك".

وقد انتقدت عدة اتحادات كرة قدم وطنية قرار الفيفا بنفس القدر. "إن قرار قضية بالوجون غير مفهوم بالنسبة للاتحاد السويسري لكرة القدم، بغض النظر عن أي شيء آخر".

قال الاتحاد السويسري لكرة القدم، الذي يتأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس العالم: "كيف حدث هذا؟". وأضاف: "يثير هذا القرار تساؤلات ويخلق حالة من عدم اليقين، ولا سيما فيما يتعلق بسلطة قرارات الحكام، وخاصةً عند استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)".

وطعن الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم في قرار الفيفا بإعلان أهلية بالوجون للعب يوم الاثنين. وقال الفيفا في بيان: "تم رفض الطلب لعدم قبوله، لأن الاتحاد الملكي البلجيكي ليس طرفًا في الإجراءات، وبالتالي لا يحق له استئناف القرار". "هذا جنون!". كما وُجهت انتقادات حادة من شخصيات بارزة في عالم كرة القدم. قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، والذي يجري محادثات لتولي تدريب المنتخب الألماني: "هذه رياضتنا، وليست رياضتهم". وإذا كان دونالد ترمب وجياني إنفانتينو قد توصلا بالفعل إلى حلٍّ بينهما، فهذا جنون؛ إنه يثير الشكوك حول كل شيء.

هذان الشخصان، اللذان لا يفقهان شيئًا في كرة القدم، لا ينبغي أن يكون لهما أي علاقة بهذا الأمر. ليست هذه المرة الأولى هذا العام التي تُتهم فيها الفيفا بخلط السياسة بالرياضة، حيث حضر إنفانتينو اجتماع مجلس السلام الذي عقده الرئيس ترامب في فبراير، وواجه لاحقًا تساؤلات حول حياد الهيئة السياسي.

طُرد بالوجون، الذي سجل 3 أهداف في البطولة، بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) لسحبه مسامير حذائه على ساق المدافع طارق محرموفيتش من الخلف وعلى قدمه خلال فوزهم على البوسنة والهرسك في دور الـ32.

كانت البطاقة الحمراء تستوجب إيقافًا تلقائيًا لمباراة واحدة، ما يعني غياب بالوجون عن مباراة يوم الاثنين ضد بلجيكا. لكن الفيفا علّق الإيقاف لمدة عام واحد تحت المراقبة دون إلغاء البطاقة نفسها، مستندًا إلى المادة 27.

شكك مدرب إنجلترا، توماس توخيل، في القرار، بعد أن شاهد للتو طرد كوانساه في فوز فريقه 3-2 على المكسيك في دور الـ16 يوم الأحد. "من يُلغي هذا القرار إذًا ومتى؟ وعلى أي أساس؟" إلى أي مدى سيصل هذا الأمر الآن؟ هذا غريب بالنسبة لي،" هكذا صرّح توخيل للصحافيين في ملعب أزتيكا.

حتى رئيس الفيفا السابق، سيب بلاتر، الذي استقال 2015 وسط مزاعم فساد، انضم إلى الانتقادات. قال: "لا تُلغى البطاقات الحمراء بمكالمات هاتفية سياسية، بل تُلغى بالقواعد والأدلة والهيئات المستقلة. إذا تدخل رئيس أمريكي لدى رئيس الفيفا - وتمت تبرئة لاعب فجأة قبل مباراة إقصائية في كأس العالم - يصبح السؤال حتميًا: إلى أين ستتجه الفيفا؟ يجب ألا تصبح كرة القدم أبدًا ساحةً للصراعات السياسية." وقد بُرئ بلاتر من مزاعم الفساد.

كاتب عمود في وكالة رويترزومراسلها في البيت الأبيض