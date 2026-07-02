يحقق قطاع الطاقة الشمسية في أوروبا نموًا قياسيًا، إلا أن أسواق الطاقة في المنطقة تُظهر علامات على تزايد الضغط. ومن المتوقع أن يحقق توليد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أرقامًا قياسية جديدة هذا العام، مع استمرار إضافة القدرات بوتيرة متسارعة، فضلًا عن أن الطقس المواتي يعزز الإنتاج في أسواق رئيسية مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا. في الأيام المشمسة، تهيمن الطاقة الشمسية الآن على مزيج الطاقة في منتصف النهار، حيث تُغطي أحيانًا أكثر من نصف الطلب في بعض المناطق. ولكن في حين أن هذا الارتفاع في الإنتاج يُؤكد نجاح توجه أوروبا نحو الطاقة النظيفة، فإنه يكشف أيضًا عن فجوة متزايدة بين وقت إنتاج الكهرباء ووقت الحاجة إليها.

يؤدي هذا الخلل إلى انخفاض الأسعار خلال ساعات ذروة الإنتاج، ما يقلل من إيرادات مُولِّدي الطاقة المتجددة ويُجبر مُشغِّلي الشبكة على تقليص الإمدادات بشكل متزايد.

باختصار، تُدرك أوروبا أن توليد طاقة نظيفة رخيصة على نطاق واسع ليس سوى جزء من التحدي، إذ أن تحقيق أقصى استفادة منها يُثبت أنه أصعب بكثير.

النمو السريع للطاقة الشمسية

يُعدّ حجم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في أوروبا نادرًا ما يُضاهى. فبفضل الدعم السياسي في إطار الصفقة الخضراء وبرنامج REPowerEU، إلى جانب انخفاض تكاليف التركيب، ارتفعت قدرة الطاقة الشمسية بشكل كبير في كل من شركات المرافق والمنازل. برزت إسبانيا كقوة رائدة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تُصدِّر فائض الإنتاج إلى الأسواق المجاورة، بينما تواصل ألمانيا ريادتها في نشر الطاقة الشمسية الموزعة.

تُسرِّع مستويات الإشعاع الشمسي الأعلى في جنوب أوروبا من هذا التحول، ولكن حتى أسواق الشمال تشهد نموًا قويًا. والنتيجة هي نظام يتأثر بشكل متزايد بنمط الإنتاج اليومي للطاقة الشمسية: ارتفاعات حادة في الإنتاج حوالي منتصف النهار، تليها انخفاضات حادة في المساء. في بعض الأحيان، يتجاوز إنتاج منتصف النهار الطلب المحلي، ولا سيما في المناطق ذات الربط الشبكي أو التخزين المحدود.

خسائر الاستغلال

يُعيد هذا بالفعل تشكيل أسعار الطاقة. يتراجع ما يُسمى بمعدل استغلال الطاقة الشمسية - أي السعر الذي تحصل عليه مقارنةً بمتوسط ​​أسعار الجملة - في جميع أنحاء أوروبا.

والسبب واضح: عندما تُغمر الطاقة الشمسية الشبكة، فإنها تُخفض الأسعار تحديدًا في ساعات ذروة الإنتاج. في الحالات القصوى، تصبح الأسعار سالبة، ما يعني أن على مُنتجي الطاقة دفع مبالغ للبقاء متصلين بالشبكة.

تُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن للكهرباء (LSEG) أن متوسط ​​أسعار الاستغلال خلال النصف الأول من عام 2026 في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا انخفض بنسبة 42% في المتوسط ​​مقارنةً بالفترة نفسها من 2023. بالنسبة لمطوري الطاقة الشمسية وشركات المرافق، فإن التداعيات كبيرة. لم يعد ارتفاع الإنتاج يضمن ارتفاع الإيرادات. بل إن كل ميجاوات إضافي من القدرة يُقلل بشكل متزايد من قيمة الإنتاج الحالي.

تُعدّ مشاريع التجار - تلك المعرضة لأسواق الجملة - الأكثر عرضةً للخطر. حتى المشاريع المتعاقد عليها تشعر بالضغط، حيث أصبح الأطراف المقابلة أكثر حذرًا بشأن تثبيت الأسعار على المدى الطويل في سوق متقلبة بشكل متزايد.

تزايد تقليص الإنتاج

في الوقت نفسه، تُجبر قيود الشبكة المشغلين على هدر كميات متزايدة من الكهرباء النظيفة. يصبح تقليص الإنتاج - حيث يُطلب من مُولّدي الطاقة خفض الإنتاج لأن الشبكة لا تستطيع استيعابه - أكثر شيوعًا في المناطق ذات الطاقة الشمسية العالية، وقد بلغ مستويات قياسية حتى الآن في عام 2026 في ألمانيا وإسبانيا.

في مايو، قلّصت شركات الطاقة الألمانية ما يُقدّر بـ 1.28 تيراوات ساعة من إنتاج الطاقة الشمسية، بينما قلّصت شركات المرافق في إسبانيا أكثر من 2.4 تيراوات ساعة من إنتاج الطاقة الشمسية، وفقًا لمجموعة بورصة لندن للكهرباء (LSEG). كما يتزايد تقليص الإنتاج لأسباب اقتصادية: فعندما تنخفض الأسعار إلى ما دون الصفر، يُوقف المنتجون ببساطة الإنتاج بدلًا من تكبّد الخسائر.

ضغوط على شركات الكهرباء

بالنسبة لشركات الكهرباء، يتحول ازدهار الطاقة الشمسية إلى سلاح ذي حدين. فمن جهة، يتوسع توليد الطاقة المتجددة بسرعة، ما يدعم أهداف خفض الانبعاثات الكربونية ونمو الأصول على المدى الطويل. ومن جهة أخرى، يتدهور مستوى إيرادات هذه الأصول. تزداد أسعار الطاقة تقلبًا، مع انخفاضات حادة خلال ساعات سطوع الشمس وارتفاعات حادة خلال فترات انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.

يفيد هذا التقلب مصادر التوليد المرنة - مثل محطات الغاز والطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة - ولكنه يُشكل تحديًا لجدوى المحافظ الاستثمارية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الشمسية.

تستجيب شركات الكهرباء بالسعي إلى تحقيق استقرار أكبر في الإيرادات من خلال اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) والاستثمار في خدمات موازنة الطاقة ومرونتها. لكن هذه الإستراتيجيات لا تُعوض بشكل كامل الانخفاض الهيكلي في أسعار الطاقة المُستَخلَصة.

الحل المرن

المشكلة الأساسية ليست في وفرة الطاقة الشمسية، بل في قلة المرونة.

يتوسع تخزين الطاقة بالبطاريات بسرعة، ولكنه لم يصل بعد إلى الحجم المطلوب لاستيعاب الفائض في منتصف النهار. لا تزال استجابة جانب الطلب غير متطورة، حيث لا يزال الاستهلاك الصناعي غير مرن نسبيًا، ولم يتم بعد تحسين مصادر الطلب الناشئة - مثل المركبات الكهربائية ومضخات الحرارة - بشكل كامل لتحقيق توازن الشبكة. ويُعدّ توسيع شبكة النقل عائقًا آخر.

نقل الطاقة من الفائض

يتطلب نقل الطاقة من المناطق الجنوبية إلى مراكز الطلب في الشمال استثمارات ضخمة في البنية التحتية، التي غالبًا ما تتعثر بسبب تأخيرات التراخيص ومعارضة الرأي العام.

إلى أن تُعالج هذه الثغرات، سيظل النظام يكافح لتحويل الإنتاج المتزايد من الطاقة المتجددة إلى كهرباء قابلة للاستخدام وذات قيمة. يمثل هذا تحديًا كبيرًا لصناع السياسات. لا يمكن لأوروبا أن تبطئ من وتيرة نشر الطاقة الشمسية إذا أرادت تحقيق أهدافها المناخية وتقليل اعتمادها على الوقود المستورد. مع ذلك، فإن الاستمرار في إضافة قدرات دون تعزيز الشبكات وأنظمة التخزين وتصميم السوق يُهدد بتقويض جدوى التحول الاقتصادي.

تظهر حلول محتملة، بما في ذلك حوافز التخزين المشترك، وإصلاحات تسعير الكهرباء، وإشارات أقوى لدعم مرونة الطلب. لكن تطبيق هذه الحلول على نطاق واسع - وبسرعة كافية لمواكبة نمو الطاقة الشمسية - لا يزال يُمثل تحديًا كبيرًا. لقد نجحت القارة إلى حد كبير في حل مشكلة توليد الكهرباء النظيفة بتكلفة منخفضة وعلى نطاق واسع. المرحلة التالية أصعب: دمج هذه الطاقة في نظام لم يُصمم لها.

ما لم تتطور المرونة والبنية التحتية وهياكل السوق بشكل متوازٍ، ستتفاقم المفارقة - طاقة أنظف، لكن قيمة أقل لكل وحدة منتجة. أو بعبارة أخرى: لم تعد أوروبا مقيدة بكمية الطاقة الشمسية التي يمكنها توليدها، بل بمدى كفاءة استخدامها لها عند وصولها دفعة واحدة.

كاتب عمود اقتصادي ومتخصص في شؤون الطاقة في وكالة رويترز