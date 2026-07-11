ذكّرت موجة الحر الأخيرة التي ضربت أوروبا، بشكلٍ مزعج، بأن التحدي المناخي الذي يواجه القارة لا يتوقف عند خفض الانبعاثات. فمع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) في أجزاء من غرب أوروبا، تضررت الطرق، وتشوّهت خطوط السكك الحديدية، وتعطلت إشارات المرور، وفرضت شركات النقل حدودًا للسرعة أو ألغت خدماتها بالكامل.

ووفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، فإن البنية التحتية للنقل في جميع أنحاء المنطقة تتعرض بشكل متزايد لتدهور الرصف، وتشوّه السكك الحديدية، والإجهاد الحراري مع ازدياد تواتر موجات الحر الشديدة.

لسنوات، هيمنت إزالة الكربون على سردية الإنفاق على البنية التحتية في أوروبا، حيث ركّز المستثمرون على توربينات الرياح، والألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، والبطاريات. لكن قصة مختلفة للبنية التحتية بدأت تتبلور مع اتضاح أن أوروبا بُنيت في معظمها لمناخ لم يعد موجودًا. لذا، قد لا يركز الإنفاق الرئيسي القادم على توليد الطاقة النظيفة بقدر ما يركز على ضمان استمرار حركة القطارات، وسلامة الطرق، وكفاءة شبكات الكهرباء خلال موجات الحر الصيفية المتزايدة.

قطاع الطرق:

حددت وكالة البيئة الأوروبية حماية البنية التحتية من المخاطر المرتبطة بالحرارة كإحدى أولويات التكيف العاجلة في القارة. تُعدّ أسطح الطرق خير مثال على هذه المشكلة. تليّن مواد الربط الإسفلتية التقليدية تحت وطأة الحرارة المستمرة، مما يؤدي إلى التخدد والتشقق والتشوه. صُممت معظم البنية التحتية للنقل في شمال أوروبا وفقًا لنطاقات درجات حرارة تتضاءل أهميتها تدريجيًا مع انخفاض درجات الحرارة القياسية.

يشير ذلك إلى زيادة الطلب على البيتومين المُعدّل بالبوليمر ومواد الرصف عالية الأداء الأخرى المستخدمة على نطاق واسع في المناخات الأكثر حرارة.

إحدى الجهات المستفيدة المحتملة هي شركة توتال إنيرجيز، التي تُسوّق مجموعة منتجاتها من مواد الربط المُعدّلة بالبوليمر، ستيرلف، خصيصًا لمقاومتها للتشوّهات والتشققات الحرارية والإجهاد المناخي الشديد. تُستخدم هذه المنتجات بالفعل في تطبيقات بالغة الصعوبة، بدءًا من الطرق السريعة وصولًا إلى مدارج المطارات وحلبات السباق.

قد تكون شركة شل أيضًا من بين الشركات الرابحة. فهي لا تزال من أكبر موردي البيتومين في العالم، وقد وسّعت نطاق منتجاتها من مواد الربط المتطورة المصممة لإطالة عمر الرصف وتحمّل ظروف التشغيل القاسية. لا تكمن فرصة الاستثمار بالضرورة في تطوير تقنيات رائدة، بل قد تقتصر ببساطة على بيع شمال أوروبا أنواع مواد الطرق التي لطالما كانت معيارية في جنوب أوروبا والشرق الأوسط.

ازدهار مرونة السكك الحديدية

تُمثّل السكك الحديدية تحديًا أكبر. وتعتمد طموحات أوروبا في مجال النقل منخفض الكربون بشكل كبير على نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية. لسوء الحظ، تتأثر أنظمة السكك الحديدية بشدة بتقلبات درجات الحرارة القصوى لأن الفولاذ يتمدد عند تعرضه للحرارة.

وتسببت موجات الحر الأخيرة في اضطرابات في خدمات السكك الحديدية في عديد من البلدان، حيث واجه المشغلون صعوباتٍ جمة، منها تشوه القضبان، وذوبان مواد منع التسرب، وأعطال الإشارات، وفرض قيود على السرعة. وقد حذرت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة من أن هذه الاضطرابات ستصبح على الأرجح أكثر شيوعًا في حال عدم اتخاذ تدابير للتكيف. ويصنع هذا فرصًا لموردي البنية التحتية المتخصصة في السكك الحديدية.

تُورّد مجموعة فوسلوه الألمانية أنظمة تثبيت القضبان وعوارض خرسانية مصممة لتناسب مختلف المناطق المناخية وظروف التشغيل حول العالم.

تساعد العوارض الخرسانية وأنظمة التثبيت الأكثر متانة على الحفاظ على استقرار المسار خلال فترات التمدد الحراري.

وبالمثل، تتمتع شركة باندرو، التي تُستخدم أنظمة التثبيت الخاصة بها في شبكات السكك الحديدية حول العالم، بموقعٍ يؤهلها للاستفادة من الجهود المبذولة لتحسين مرونة المسارات وتقليل متطلبات الصيانة في ظل ظروف مناخية متقلبة بشكل متزايد. كما تستفيد شركة فوستالبين لأنظمة السكك الحديدية النمساوية من زيادة الإنفاق على مكونات السكك الحديدية المُطوّرة، والمحولات، وتقنيات التثبيت.

في الواقع، قد تتطلب إستراتيجية أوروبا للتكيف مع تغير المناخ في قطاع النقل إعادة بناء أجزاء كبيرة من شبكة السكك الحديدية الحالية وفقًا لمعايير كانت تُطبق سابقًا في مناطق أكثر حرارة.

قصة المواد غير المعروفة

ينبغي على المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة في مجال التكيف مع تغير المناخ أن يراقبوا أيضًا قطاعات الإسمنت، والكيماويات المتخصصة، ومواد البناء. يؤثر الإجهاد الحراري في الجسور والأنفاق وغيرها من المنشآت المدنية من خلال التمدد الحراري والتآكل المتسارع.

تحتل شركات مثل هايدلبرغ ماتيريالز، وهولسيم، وسيكا مواقع جذابة في هذا المجال، نظرًا لتوفيرها أنواعًا متطورة من الخرسانة، ومضافات متخصصة، ومواد مانعة للتسرب، وأنظمة تقوية، وغيرها من المنتجات التي تُطيل عمر الأصول في ظل ظروف قاسية.

قد يكون قطاع التكيف مع تغير المناخ في نهاية المطاف قطاعًا للمواد بقدر ما هو قطاع هندسي. وكما أدى التحول في قطاع الطاقة إلى زيادة الطلب على الليثيوم والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، فإن التكيف مع تغير المناخ. قد يُؤدي ذلك إلى خلق طلب مستدام على إضافات البوليمر، والخرسانة عالية الأداء، ومنتجات الصلب المتطورة، والمواد الكيميائية المتخصصة في البناء.

لا تنسَ شبكة الكهرباء

يمثل قطاع الطاقة جانبًا آخر مهمًا في هذه القصة. وتعتمد أنظمة النقل بشكل متزايد على الكهرباء. فالسكك الحديدية، ومعدات الإشارات، وبنية الشحن التحتية، وشبكات النقل الحضري، جميعها تتطلب شبكات طاقة قادرة على العمل في درجات حرارة قصوى. من شأن ذلك أن يدعم الطلب على الكابلات عالية الأداء، والموصلات المُحسّنة، وأنظمة النقل الأكثر مرونة.

تُعدّ شركتا بريزميان ونيكسان بالفعل من الموردين الرئيسيين لمشاريع توسيع شبكة الكهرباء الأوروبية، بينما تتمتع شركة NKT، المُنتجة للكابلات في دول الشمال، بموقع يؤهلها للاستفادة من برامج تعزيز الشبكة ومدّ الكابلات تحت الأرض. وتُبرز المبادرات الأخيرة التي أطلقتها شركة RTE الفرنسية لتشغيل شبكة الكهرباء، والتي تهدف إلى مدّ 45,000 كيلومتر (28,000 ميل) من خطوط النقل والتوزيع بحلول 2030، حجم الاستثمارات الموجهة بالفعل نحو بنية النقل التحتية.

هل نشهد دورة نمو هائلة جديدة في البنية التحتية؟ لا تزال سوق التكيف مع تغير المناخ مُهمَلًة لمصلحة خفض الانبعاثات الكربونية، وهو تركيز قد يُثبت قصر نظره. تتضاءل قيمة كل يورو يُنفق على كهربة النقل إذا تعطلت خدمات السكك الحديدية خلال موجات الحر. كما يفقد كل استثمار في الطاقة النظيفة جزءًا من قيمته إذا لم تتمكن أنظمة النقل من مواجهة الظروف الجوية القاسية.

أمضى صانعو السياسات في أوروبا معظم العقدين الماضيين في البحث عن كيفية خفض الانبعاثات. قد يكون السؤال الأكثر إلحاحًا الآن هو كيفية الحفاظ على استمرار عمل المجتمع في عالم أكثر دفئًا. من غير المرجح أن تحظى الشركات المُورِّدة للإسفلت المقاوم للحرارة، وفواصل التمدد، والمحامل المطاطية المتطورة، بالاهتمام الذي حظيت به أسهم الطاقة الشمسية والبطاريات في السابق. ولكن عندما تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية وما فوق، قد تُصبح هذه الشركات بأهمية أسهم الطاقة الشمسية والبطاريات نفسها.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز