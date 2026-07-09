من بين الطرق الذكية للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الأمريكية غير المسبوقة والمثيرة للجدل، ابتكار اختصارات باستخدام أسماء الأطعمة المكسيكية. وقد أثمر ذلك عن اختصار "تاكو" (TACO) - اختصار لـ "ترمب دائمًا يتراجع" - ليظهر ميل الرئيس الأمريكي إلى تصعيد الموقف قبل التراجع عندما تصبح التكاليف الاقتصادية والسياسية باهظة للغاية.

ثم ظهر اختصار "إمبانادا" (EMPANADA) - اختصار لـ "الجميع يقطع وعودًا ولا أحد يفي بها" - والذي يُستخدم لوصف الدول التي تقدم وعودًا تجارية باهظة وغير قابلة للتحقيق على أمل تجنب أسوأ آثار تعريفات ترمب الجمركية. وأخيرا، لاقى اختصار "ناتشو" (NACHO) - اختصار لـ "لا فرصة لفتح هرمز" (Not A Chance Hormuz Opens) رواجًا كبيرًا.

أُعيد فتح مضيق هرمز الحيوي جزئيًا بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقية سلام مؤقتة في 17 يونيو. لكن حتى هذا الانفراج الجزئي بات موضع شك بعد تصريح ترمب يوم الأربعاء بأن مذكرة التفاهم "انتهت"، ما أعاد إحياء خطر تحول الممر المائي إلى نقطة توتر.

ربما يكون أفضل اختصار لترمب، وهو "تاماليس" (TAMALES)، اختصارًا لعبارة "ترمب دائمًا يعبث، ويترك الجميع في ورطة". وبينما ينجح هذا الاختصار على المستويين الاجتماعي والسياسي، فإن القطاع الأكثر تضررًا من سياسات ترمب وأفعاله هو تجارة السلع. فقد تسببت سياسات ترمب - من فرض تعريفات جمركية على واردات النحاس والألومنيوم الأمريكية إلى حربه على إيران - في تشوهات سوقية، بما في ذلك اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

سوء تقدير إيران:

كان هذا التأثير أشد وطأة في الحرب التي شنها هو وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير. على الرغم من النجاحات العسكرية الأولية، أثبت الصراع أنه هزيمة إستراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة، حيث لم يتحقق أي من الأهداف المعلنة، بما في ذلك القضاء على قدرات إيران الصاروخية الباليستية.

وبدلاً من ذلك، أدرك حكام إيران الجدد الأكثر تشدداً أن بإمكانهم ابتزاز الاقتصاد العالمي بإغلاق مضيق هرمز. قبل الصراع، كان ما يقرب من 20% من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال في العالم - إضافة إلى كميات كبيرة من الكبريت والألومنيوم - يمر عبر هذا الممر المائي الضيق. وهذا يعني أن مستوى المخاطرة قد وُضع على النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال من الخليج لم يكن موجوداً قبل الصراع.

ويتعين على حلفاء الولايات المتحدة، التعامل الآن مع إيران أكثر جرأة، والتي من المرجح أيضاً أن تمتلك المزيد من الأموال بافتراض أن أي اتفاق نهائي مع ترمب سيؤدي إلى الإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

يتعين على الدول الآسيوية التي تعتمد على النفط الخام من الشرق الأوسط، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وإلى حد ما الصين والهند، وهما من كبار المستوردين، إعادة النظر في أمنها الطاقي. وقد يعني هذا زيادة حجم احتياطياتها الإستراتيجية وتنويع مواقعها، لتشمل ليس فقط النفط الخام والوقود، بل المعادن والسلع الأساسية كالكبريت، وهو عنصر حيوي في صناعة الأسمدة وحمض الكبريتيك المستخدم في معالجة خامات المعادن.

وبينما عادت أسعار النفط الخام لفترة وجيزة إلى مستويات ما قبل الحرب، قفزت بأكثر من 4% يوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات جديدة في إمدادات الشرق الأوسط. ولا تزال أسعار الوقود المكرر، كالديزل والبنزين، مرتفعة في آسيا، ما يزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات في المنطقة.

تقلبات أسعار النحاس:

أدت التوقعات بأن يفرض ترمب رسومًا جمركية تصل إلى 50% على واردات النحاس الأمريكية بعد عودته إلى منصبه في يناير من العام الماضي إلى زيادة كبيرة في الواردات، حيث اتسعت الفجوة بين أسعار النحاس المحلية وسعر بورصة لندن للمعادن، المعيار العالمي. وإذا كان هناك نمط ثابت في رئاسة ترمب، فهو أنه يخلق تقلبات وعواقب غير مقصودة من خلال سياسات وإجراءات تفشل إلى حد كبير في تحقيق أهدافها المعلنة. لم تُسهم الرسوم الجمركية في خفض العجز التجاري الأمريكي، ولم تُفضِ بعد إلى انتعاش كبير في قطاع التصنيع.

لكنها رفعت معدلات التضخم وأدت إلى تحولات في تدفقات السلع على مستوى العالم. لم تُسفر الحرب الإيرانية عن تغيير النظام أو إزالة خطر صواريخ طهران أو برنامجها النووي.

ورفعت أسعار الوقود والتضخم، وهددت أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، وأجبرت على إعادة النظر في حدود قوة الولايات المتحدة ونفوذها، وقيمة وجود الولايات المتحدة كحليف يزداد عدم موثوقيته.

كل ما سبق يجعل من كلمة "تاماليس" اختصارًا مناسبًا لطبق مكسيكي خلال فترة رئاسة ترمب. ولكن، وللإنصاف، فإن "تاماليس" تعاني أيضًا من نفس نقطة الضعف التي تعاني منها كلمات "تاكو" و"ناتشو" و"إمبانادا" - فهي ليست دقيقة بنسبة 100% دائمًا. يكمن الخلل في كلمة "دائمًا": ففي بعض الأحيان، تُطلق إدارة ترمب سياسات تُحقق النتائج المرجوة. ومن الأمثلة على ذلك جهودها لبناء سلاسل إمداد للمعادن الحيوية خارج سيطرة الصين أو نفوذها. وقد وقّعت إدارة ترمب عديدا من الاتفاقيات مع دول لتطوير قدرات التعدين والمعالجة للمعادن، مثل المعادن النادرة.

المعادن الأرضية، والليثيوم، والكوبالت، والتنغستن. وقد أدى ذلك إلى تحرير رؤوس الأموال وتوفير اليقين بوجود طلب كافٍ بأسعار مجدية اقتصاديًا، ما مكّن مشاريع التعدين من التقدم. إذا تمكنت إدارة ترمب من تكرار هذا النهج، فقد تجعل اختصارات مثل TACO وTAMALES غير ضرورية. لكن الخطر يكمن في أن الوهم وعدم الكفاءة اللذين اتسمت بهما ولايته الثانية حتى الآن سيستمران في زعزعة استقرار الأسواق طوال الفترة المتبقية له في منصبه.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز