طرح أسهم سبيس إكس قد يُلحق خسائر بالمستثمرين الأفراد

مع الضجة الإعلامية الكبيرة المحيطة بطرح أسهم شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك للاكتتاب العام، يبرز خطر حقيقي يتمثل في تعرض المستثمرين الذين يتهافتون على أكبر اكتتاب عام في العالم للخسائر، وخاصة المستثمرين الأفراد

. في الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة المعتادة، لا تتجاوز نسبة الأسهم المخصصة لصغار المستثمرين 10%، ما يترك الأغلبية العظمى من الأسهم المدرجة حديثًا للمؤسسات الكبيرة. يحمي هذا الإجراء صغار المستثمرين، إذ قد يفشل الاكتتاب في الأيام الأولى للتداول، أو قد يشهد تقلبات حادة في الأسابيع والأشهر اللاحقة.

عادةً ما تمتلك المؤسسات الكبيرة موارد مالية ضخمة، وقدرة على تحمل تقلبات السوق، وعتبة عالية نسبياً لتحمل الخسائر. لا ينطبق الأمر نفسه على المستثمر العادي. لكن لا شيء عادي في طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام، وليس فقط قيمتها القياسية البالغة 1.75 تريليون دولار. إذ يُخصص للمستثمرين الأفراد نحو 30% من الأسهم المطروحة، والتي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

هذا يجعلهم أكثر عرضة من المعتاد لتقلبات السوق وانخفاض الأسعار، وكلاهما أمران مرجحان للغاية. مؤشرات تحذيرية لم يكن من السهل قط على الأفراد المشاركة في اكتتاب عام رئيسي. اتخذت شركة الوساطة المالية فيديليتي إنفستمنتس مؤخرًا خطوة غير مألوفة بتخفيضها الحد الأدنى المطلوب للمشاركة في الاكتتاب العام من 500 ألف دولار إلى 2000 دولار فقط. ولا يُطلب من عملاء روبن هود ماركتس وسوفي وإي تريد الاحتفاظ بأي مبلغ في حساباتهم، بينما تشترط تشارلز شواب حدًا أدنى للرصيد قدره 100 ألف دولار.

لا يُطلب من عملاء روبن هود ماركتس وسوفي وإي تريد الاحتفاظ بأي مبلغ في حساباتهم، بينما تشترط تشارلز شواب حدًا أدنى للرصيد قدره 100 ألف دولار. قد ينجذب صغار المستثمرين إلى الاكتتاب العام.

تشير شركة "فاندا ريسيرش"، المتخصصة في تتبع تدفقات المستثمرين الأفراد، إلى أن الارتفاع المعتاد في شراء الأسهم بعد تقديم الإقرارات الضريبية الأمريكية في أبريل كان ضعيفًا، ربما لأن بعض المستثمرين يسعون لزيادة سيولتهم قبل طرح أسهم شركة "سبيس إكس" للاكتتاب العام.

من المؤكد أن سجل الاكتتابات العامة الكبيرة والبارزة في قطاع التكنولوجيا يجب أن يدفع هؤلاء المستثمرين الأفراد إلى التفكير مليًا قبل الإقدام على هذه الخطوة. تابع سام غريلك، محلل إستراتيجيات الأسهم في "ترويست أدفايزوري سيرفيسز"، 30 اكتتابًا عامًا رئيسيًا في قطاع التكنولوجيا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، وتشير نتائجه إلى احتمال كبير لحدوث انخفاض حاد في قيمة أسهم "سبيس إكس" خلال السنة الأولى من تداولها.

عانت أسهم جميع هذه الشركات الثلاثين من انخفاض كبير بنسبة تتجاوز 10% خلال 12 شهرًا من إغلاق أول يوم تداول. وبلغت بعض الانخفاضات 90%، بينما بلغ المتوسط ​​55%. وينصح غريلك قائلًا: "يجب على المستثمرين الاستعداد لتقلبات حادة واحتمالية حدوث انخفاضات كبيرة عند المشاركة في عمليات الإدراج الجديدة". مع ذلك، تُظهر نتائجه أيضًا أن العوائد تميل إلى أن تكون إيجابية في الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي الاكتتاب العام، حتى وإن كان الأداء متذبذبًا.

إلا أن العوائد على مدى ستة أشهر واثني عشر شهرًا تميل إلى أن تكون سلبية. باختصار، الرحلة دائمًا ما تكون مليئة بالتقلبات. افتراضات جريئة هل ستكون رحلة سبيس إكس أكثر سلاسة؟ تشير بعض الأرقام التي بُني عليها الاكتتاب العام إلى عكس ذلك. يتوقع محللون في غولدمان ساكس، أحد ضامني الاكتتاب، أن ينمو إجمالي إيرادات الشركة إلى 474 مليار دولار بحلول 2030 من 18.7 مليار دولار في العام الماضي، مع تحقيق قطاع الذكاء الاصطناعي زيادة في الإيرادات بمقدار 100 ضعف لتصل إلى 322 مليار دولار من 3.2 مليار دولار

. يقول أنتوني ساغليمبين، كبير إستراتيجيي السوق في أميربرايز: "وفقًا لأي معيار معقول تقريبًا، يُعد هذا افتراضًا جريئًا". في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن محللين في مورغان ستانلي، وهي شركة ضامنة للاكتتاب، توقعوا أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 3.4 تريليون دولار بحلول 2040. علاوة على ذلك، عادةً ما يتعين على موظفي الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام الانتظار ستة أشهر قبل أن يتمكنوا من البيع، لكن شركة سبيس إكس تنازلت عن هذا الشرط.

ويحذر بعض المحللين من أن الموظفين والمستثمرين الأوائل قد يستغلون مراكزهم لتحقيق أرباح طائلة عن طريق بيع الأسهم للمستثمرين الأفراد غير المطلعين بعد فترة وجيزة من الإدراج.

بالطبع، قد يقابل اندفاع عمليات البيع من قبل المطلعين على بواطن الأمور في الشركة بتدفق هائل من عمليات الشراء من قبل الأفراد. لكن قد لا يحدث ذلك، مما يعني أن عديدا من المستثمرين الأفراد قد يتكبدون خسائر فادحة في ظل انخفاض الأسعار، بينما ينسحب المساهمون الأكثر خبرة مبكرًا. هل بلغت السوق ذروتها؟ على نطاق أوسع، يحذر عديد من المحللين من أن الهوس المحيط بالاكتتاب العام لشركة سبيس إكس هو إشارة واضحة إلى أن السوق قد بلغت ذروتها. بالطبع، لا يتفق الجميع مع هذا الرأي.

يشير نواه وايزبرغر، كبير إستراتيجيي الأسهم الأمريكية في شركة BCA Research، إلى أن نحو 20% فقط من الاكتتابات العامة الضخمة تتزامن مع ذروة السوق. لكن لا يمكن مقارنة أي من موجات الاكتتابات العامة الضخمة السابقة بما سنشهده في الأشهر المقبلة، مع الاكتتاب الضخم لشركة SpaceX، والذي سيتبعه اكتتابات من شركتي OpenAI وAnthropic الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، واللتين من المتوقع أن تصل قيمة كل منهما إلى تريليون دولار.

إذا حققت SpaceX نجاحًا، فسيرتفع اهتمام المستثمرين الأفراد بهذه الاكتتابات العامة الضخمة الأخرى بشكل كبير. أما إذا فشلت فشلًا ذريعًا، فسيبحث الأفراد الذين استثمروا مدخراتهم في أكبر اكتتاب عام شهده العالم عن ملاذ آمن.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز