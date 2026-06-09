ضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية يعيق جهود أوروبا لبناء مخزون الغاز





غافين ماغواير

يتأثر سعي أوروبا لإعادة بناء مخزونات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي بتدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية وأهداف التخزين. لكن ثمة عائقًا رئيسيًا آخر، لا يحظى بالتقدير الكافي، يكمن في الجنوب، في خزانات جبال الألب التي تُشكل أساس نظام الطاقة الكهرومائية في إيطاليا.

عندما يكون إنتاج الطاقة الكهرومائية في إيطاليا قويًا، فإنه يُسهم في استقرار توازن الغاز في أوروبا، إذ يسمح لشركات الطاقة في تلك المنطقة بتقليص استهلاك الغاز مع ذروة إنتاج الطاقة الكهرومائية.

لكن عندما يكون إنتاج الطاقة الكهرومائية في إيطاليا ضعيفًا، تمتد آثار ذلك إلى ما هو أبعد من حدود البلاد، حيث يؤدي ارتفاع استهلاك الغاز في ثالث أكبر مستهلك للغاز في أوروبا إلى شحّ الإمدادات في جميع أنحاء المنطقة.

انخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية في إيطاليا هذا العام بأكثر من الربع مقارنةً بالمعدل الطبيعي، وذلك عقب شتاء دافئ وجاف، بينما ارتفع إنتاج الطاقة من الغاز إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات، وفقًا لبيانات من مجموعة بورصة لندن للطاقة وشركة إمبر.

علاوة على ذلك، ونظرًا لقلة تساقط الثلوج في الشتاء الماضي، إضافة إلى ربيع دافئ سرّع ذوبان الثلوج، فمن المرجح أن ذروة إنتاج الطاقة الكهرومائية في إيطاليا قد انقضت بالفعل.

هذا يعني أن أي زيادات متوقعة في احتياجات الطاقة الوطنية - مثل زيادة استخدام مكيفات الهواء خلال موجات الحر - ستعتمد بشكل شبه كامل على محطات الغاز الطبيعي، التي تُشكّل العمود الفقري لنظام الكهرباء في البلاد.

وبما أن شركات تخزين الغاز في أوروبا تميل إلى إعادة ملء مخزوناتها خلال فصل الصيف، عندما يكون استهلاك الغاز الإقليمي في أدنى مستوياته عادةً، فإن احتمال زيادة إيطاليا لمعدلات استهلاك الغاز خلال الفترة نفسها قد يُعقّد جهود إعادة التخزين، من خلال احتمال تقليص الإمدادات ورفع الأسعار.

لكن مع انخفاض مستويات توليد الطاقة من السدود الكهرومائية إلى ما دون المعدل الطبيعي، قد لا يكون أمام إيطاليا وأنظمة الطاقة الأخرى في جنوب أوروبا خيار سوى حرق المزيد من الغاز في الفترة المقبلة، حتى مع سعي أجزاء أخرى من أوروبا إلى توجيه مزيد من الغاز إلى خزانات التخزين.

من الصدارة إلى المؤخرة؟

في مفارقة عجيبة لأزمة تخزين الغاز في أوروبا، تتصدر إيطاليا حاليًا قائمة الدول الأكثر تعبئة لخزانات الغاز بعد انخفاض حاد في مستوياتها خلال فصل الشتاء الماضي.

تبلغ نسبة امتلاء شبكة تخزين الغاز في إيطاليا حاليًا نحو 61%، وفقًا لشركة بورصة لندن للغاز والكهرباء، مقارنةً بأقل من النصف قرب نهاية أبريل عندما كانت خزانات البلاد في أدنى مستوياتها منذ سنوات.

في المقابل، لا تتجاوز نسبة امتلاء خزانات الغاز في أوروبا ككل 41%، وهي أدنى نسبة منذ عدة سنوات، ما يعني أنه يتعين على مشغلي خزانات الغاز الإقليميين تسريع جهود إعادة التعبئة لضمان امتلاء المخزونات بحلول فصل الشتاء.

مع ذلك، قد يعني انخفاض مستويات الطاقة الكهرومائية في إيطاليا أن شركات الطاقة لن تجد خيارًا سوى زيادة استهلاك الغاز وإبطاء معدلات إعادة ملء خزانات الغاز من الآن فصاعدًا.

وبلغ متوسط ​​إنتاج الطاقة من السدود الكهرومائية في إيطاليا 2472 ميجاوات ساعة في الساعة (MWh/h) خلال الفترة من يناير إلى مايو، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن للكهرباء.

ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 28% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، وهو أدنى مستوى له خلال هذه الفترة منذ 2022.

ولتعويض ضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية المستمر، رفعت شركات الطاقة الإيطالية متوسط ​​إنتاج الطاقة بالغاز خلال الفترة من يناير إلى مايو بنحو 5.2% مقارنةً بعام 2025، ليصل إلى نحو 11400 ميجاوات ساعة في الساعة. والأهم من ذلك، بلغ متوسط ​​معدل توليد الطاقة بالغاز في مايو 7373 ميجاوات/ساعة، أي بزيادة قدرها 35% عن المعدل المسجل خلال الشهر نفسه من 2025، حين كان متوسط ​​التوليد من السدود الكهرومائية في إيطاليا أعلى بنحو 38% من إجمالي التوليد في مايو من هذا العام.

تأثير أوسع

إن التحول من الطاقة الكهرومائية إلى الغاز لا يقتصر على تغيير مزيج الطاقة لمحطات توليد الطاقة في إيطاليا فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل ملموس في تكاليف توليد الطاقة في الشبكة.

تستطيع شبكة محطات الطاقة الكهرومائية في شمال إيطاليا توليد كميات كبيرة من الطاقة القابلة للتوزيع بتكلفة منخفضة، ما يتيح تخزين كميات أكبر من الغاز مع خفض تكاليف إنتاج الطاقة الإجمالية. ولكن عندما يتعطل إنتاج السدود الكهرومائية، يضطر منتجو الطاقة في إيطاليا إلى اللجوء إلى الغاز الطبيعي الأكثر تكلفة لسد أي نقص في التوليد، ما يرفع تكاليف الشبكة. ويمتد هذا التأثير ليشمل أوروبا بأكملها.

تُمكّن فترات الإنتاج القوي للطاقة الكهرومائية إيطاليا من المساهمة بشكل فعّال في دورة إعادة بناء مخزون الغاز في أوروبا، إذ تمتلك البلاد ما يقارب 20% من إجمالي سعة تخزين الغاز في المنطقة، وفقًا لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا .لكن عندما ينخفض ​​إنتاج الطاقة الكهرومائية، ينقلب الوضع رأسًا على عقب. يرتفع استهلاك الغاز، ويتباطأ ضخ المياه في المخزون، ويتحول دور إيطاليا من عامل احتياطي إلى عامل مُقيّد. علاوة على ذلك، لم يعد التحدي دوريًا. فقد أصبح إنتاج الطاقة الكهرومائية في إيطاليا أقل استقرارًا بشكل هيكلي.

تؤدي فصول الشتاء الأكثر دفئًا إلى تآكل الغطاء الثلجي في جبال الألب، ما يقلل من حجم المياه المتاحة خلال موسم ذوبان الثلوج الربيعي الرئيسي. في الوقت نفسه، تزيد فصول الصيف الأكثر حرارة من معدلات التبخر وتُرهق مستويات الخزانات. كما أصبحت أنماط هطول الأمطار أكثر اضطرابًا، ما يُصعّب عملية تجميع المياه وتخزينها بكفاءة. والنتيجة هي نظام يُنتج كميات أقل وأكثر تقلبًا على مدار العام. كانت الطاقة الكهرومائية، التي كانت تُشكّل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في إيطاليا.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز