ضعف إنتاج الصلب في الصين تشير إلى تحول هيكلي

يستمر التباين بين ضعف إنتاج الصلب في الصين وقوة واردات خام الحديد، وبدأ يُشير إلى تحول هيكلي وليس مجرد خلل مؤقت. سجلت الصين، التي تُنتج ما يزيد قليلاً على نصف إنتاج الصلب العالمي، إنتاجاً بلغ 86.63 مليون طن متري في أبريل، بانخفاض قدره 2.8% عن الشهر نفسه من 2025، وهو أضعف رقم لشهر أبريل منذ 2018. وبلغ إنتاج الصلب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 331.12 مليون طن، بانخفاض قدره 4.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي. مع ذلك، ارتفعت واردات خام الحديد بنسبة 8% في الأشهر الأربعة الأولى من العام لتصل إلى 418.6 مليون طن، وفقًا للبيانات الرسمية.

وبلغت واردات أبريل من هذه المادة الخام الأساسية للصلب 103.9 مليون طن، بانخفاض قدره 0.8% عن 104.74 مليون طن في مارس، ولكنها في الواقع أعلى قليلًا على أساس يومي نظرًا لأن أبريل كان أقل بيوم واحد من مارس. ومن المتوقع أن تظل واردات مايو قوية نسبيًا، حيث يقدر محللو شركة DBX Commodities وصول 104.67 مليون طن عبر النقل البحري.

ويُعزى ضعف إنتاج الصلب إلى استمرار ضعف قطاع الإنشاءات العقارية وتراجع الصادرات، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 9% في أبريل مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 9.5 مليون طن. أما بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، فقد انخفضت صادرات الصلب بنسبة 9.7% لتصل إلى 34.2 مليون طن. يمكن إرجاع قوة واردات خام الحديد إلى عوامل مؤقتة وهيكلية.

تراكم المخزونات

يتمثل العامل المؤقت الرئيسي في إعادة بناء المخزونات، حيث ترصد شركة الاستشارات SteelHome (SH-TOT-IRONINV) مخزونات الموانئ بالقرب من مستويات قياسية.

بلغت المخزونات 160.35 مليون طن في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، بزيادة طفيفة عن الأسبوع السابق (160.34 مليون طن)، ولا تزال قريبة من المستوى القياسي البالغ 165.67 مليون طن الذي سُجّل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس.

عادةً ما تتراكم المخزونات مع اقتراب نهاية كل عام، لتصل إلى ذروتها في بداية العام الجديد قبل أن تنخفض في منتصف العام مع زيادة إنتاج الصلب لتلبية الطلب في قطاع البناء. منذ أدنى مستوى لها في 2025، والذي بلغ 131.05 مليون طن في أواخر يوليو، ارتفعت المخزونات بنسبة 22%.

السؤال المطروح على السوق هو ما إذا كانت المخزونات ستُظهر نمطها الموسمي المعتاد وتنخفض مع حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، أم أن إنتاج الصلب الطري سيُبقيها مرتفعة مقارنةً بالسنوات السابقة. ربما تكون الحرب الإيرانية وما ترتب عليها من تهديد لإمدادات الوقود في آسيا نتيجة الإغلاق الفعلي المستمر لمضيق هرمز قد شجع مصانع الصلب والتجار الصينيين على استيراد المزيد من خام الحديد تحسبًا لاضطراب الإمدادات المستقبلية.

كما أن استقرار أسعار خام الحديد قد يُعزز الإقبال على الاستيراد، حيث استقرت عقود بورصة سنغافورة ضمن نطاق ضيق حول 105 دولارات للطن خلال الأشهر العشرة الماضية. وقد أغلق عقد الشهر الأول عند 109.09 دولار يوم الاثنين. أما العامل طويل الأجل الذي يدفع واردات خام الحديد فهو الانخفاض الطفيف في إنتاج الصين المحلي من خام الحديد، والذي يتفاقم بسبب انخفاض جودة الخام، ما يعني أن نفس الكمية من الخام تُنتج محتوى حديد أقل.

بلغ إنتاج الصين من خام الحديد 326.8 مليون طن في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بانخفاض قدره 1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات MySteel. ويأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 2.8% في 2025 ليصل إلى 983.7 مليون طن من 1.04 مليار طن في 2024.

يحتوي خام الحديد المحلي في الصين على ما بين 20% و30% من الحديد، ما يعني أنه يحتاج إلى معالجة لرفع جودته ليُضاهي الخامات المستوردة التي تراوح نسبتها بين 60% و65%، وهي عملية مكلفة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة. من المرجح أن يستمر انخفاض إنتاج الصين المحلي من خام الحديد، ما يعني أن الواردات ستشكل حصة أكبر، بافتراض ثبات إنتاج الصلب إلى حد كبير.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي