تُعيد صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب الإيرانية تشغيل مصاهر الألمنيوم الغربية القديمة. ففي الولايات المتحدة، تُعيد شركة ماجنيتيود 7 ميتالز تشغيل مصهر نيو مدريد في ولاية ميسوري. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أعلنت شركة هيدرو النرويجية عن إعادة تشغيل جزئية لمصهر مشروع سلوفاكو المشترك في سلوفاكيا.

ظلّ كلا المصنعين متوقفين تمامًا عن العمل لعدة سنوات، نتيجةً لانخفاض أسعار الألمنيوم وارتفاع أسعار الطاقة الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا 2022.

وتحمل إعادة تشغيلهما دلالات سياسية بالغة الأهمية بالنسبة لواشنطن وبروكسل، اللتين تسعيان جاهدتين لتقليل الاعتماد على استيراد هذا المعدن الذي يُستخدم على نطاق واسع في قطاعات صناعية متنوعة.

لن يُحدث أيٌّ من هذين المصنعين تغييرًا جذريًا في السوق العالمية، لكن عودة هذين المصنعين المتوقفين عن العمل تُظهر مدى التغير الذي طرأ على سوق الألمنيوم منذ اندلاع الأعمال العدائية في الشرق الأوسط في فبراير.

عادا مجددًا

بدأ مصنع نيو مدريد، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 263 ألف طن متري، عملياته عام 1971، وكان في الأصل مملوكًا لشركة نوراندا الكندية.

يتمتع المصنعان ببنية تحتية جديدة، حيث تبلغ طاقتهما الإنتاجية السنوية 263 ألف طن متري، وقد بدأ تشغيلهما 1971. بعد توقفه عن العمل في 2016، أعادت شركة ماجنيتيود 7 ميتالز، المملوكة للقطاع الخاص، تشغيله في 2018، ثم أغلقه مجدداً فجأةً في أوائل عام 2024. وقد حظي المصهر بسمعة سيئة كونه أسوأ مصنع ملوث للبيئة في البلاد 2019.

وتتمثل الخطة في إعادة تشغيل خط إنتاج واحد بطاقة 75,000 طن سنوياً بحلول نهاية العام، مع إمكانية زيادة العمليات بشكل أكبر في 2027.

ومما لا شك فيه أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات إلى 50% العام الماضي قد أسهم في إنعاش مصهر نيو مدريد.

وقد ارتفعت علاوة التسليم إلى الولايات المتحدة نتيجة لذلك إلى 2,375 دولاراً أمريكياً للطن الواحد فوق سعر بورصة لندن للمعادن. لكنّ ارتفاع سعر خام الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن من 2200 دولار للطن في بداية 2024 إلى 3165 دولارًا اليوم، يُعدّ عاملًا بالغ الأهمية لانتعاش مصنع نيو مدريد، حتى بعد التراجع الأخير، وربما المبكر، عن علاوة الحرب.

انتعاش سلوفاكيا

يخطط مصنع سلوفاكو، المملوك بنسبة 55.3% لشركة هيدرو و44.7% لمجموعة بنتا للاستثمارات التي تركز على أوروبا الوسطى، لإعادة تشغيل 75 ألف طن من طاقته الإنتاجية.

ويستند هذا القرار إلى اتفاقية جديدة لتزويد الطاقة مع شركة فودوهوسبودارسكا فيستافبا الحكومية للطاقة الكهرومائية، ونظام تعويض عن تكاليف الكربون غير المباشرة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات. ولا يزال هذا النظام الأخير رهنًا بموافقة المفوضية الأوروبية. فقدت أوروبا نحو نصف طاقتها الإنتاجية الأولية من صهر الألمنيوم منذ عام 2022، ما يجعل إعادة التشغيل مكسبًا كبيرًا لكل من سلوفاكيا وأوروبا.

مع ذلك، لا تزال تكاليف الطاقة المرتفعة، إضافة إلى لوائح الانبعاثات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، تُشكّل بيئة تشغيل بالغة الصعوبة لمصاهر الألمنيوم التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. وأشارت شركة هيدرو إلى أن إعادة تشغيل الطاقة المتبقية في مصنع سلوفاكو، والبالغة 100 ألف طن، "ستعتمد على شروط إطار عمل نظام تداول الانبعاثات لما بعد 2030، إضافة إلى عقود طاقة إضافية".

فرصة سانحة

تسببت الحرب في إيران في انخفاض إنتاج الألمنيوم في دول الخليج بمقدار مليوني طن سنويًا، نتيجةً لضربات صاروخية مباشرة استهدفت مصنعين، فضلًا عن القيود اللوجستية التي واجهت مصانع أخرى. ومع اقتراب الإنتاج الصيني من الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية الذي حددته الحكومة الصينية والبالغ 45 مليون طن سنويًا، تحوّلت سوقٌ اتسمت بسنوات من فائض العرض إلى عجزٍ سريعٍ ومثيرٍ للقلق.

وقد تم اللجوء إلى مخزونات بورصة لندن للمعادن لسدّ فجوات سلسلة التوريد الناتجة، حيث انخفض إجمالي المخزون، بما في ذلك المعادن غير الخاضعة للضمان، إلى أقل من 400 ألف طن.

أدت الحرب إلى تفاقم الاعتماد على الواردات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، ما أتاح فرصة لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة. ويبقى السؤال مطروحًا حول مدة استمرار هذه الفرصة. وتتفاعل أجزاء أخرى من سلسلة التوريد العالمية أيضًا.

رفعت الصين صادراتها من المنتجات نصف المصنعة، مثل القضبان والأسلاك والرقائق المعدنية، للاستفادة من نقص المعادن في الغرب. انخفضت صادرات هذه المنتجات بنسبة 9.4% العام الماضي مقارنةً بعام 2024، لكنها نمت بنسبة 10% في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وبلغت صادرات مايو 595 ألف طن، وهو أعلى رقم شهري منذ نوفمبر 2024.

كما يستثمر المستثمرون الصينيون بكثافة في بناء طاقات صهر جديدة في إندونيسيا. ووصل مشروع "جوان" الجديد، بطاقة إنتاجية تبلغ 270 ألف طن سنويًا، إلى طاقته الإنتاجية الكاملة في يناير، وفقًا لبنك ماكواري. أما مشروع أدرو المشترك، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 500 ألف طن سنويًا، فقد صدّر أولى شحناته الشهر الماضي، وفقًا لمنصة بيانات التجارة "إكسبورت جينيوس".

تهدف أدرو إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 1.5 مليون طن سنويًا، ضمن خطة أوسع لزيادة الإنتاج الوطني، والتي قد تشهد إضافة أكثر من 10 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية السنوية الجديدة خلال السنوات المقبلة.

يضع هذا الأمر إعادة تشغيل خطي إنتاج نيو مدريد وسلوفاكيا مجتمعين، بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنويًا، في سياقها الصحيح، بغض النظر عن أهميتها السياسية. يعتمد الكثير الآن على ما سيحدث لاحقًا في الشرق الأوسط. وقد انخفض سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن.

تراجعت حدة التوتر بشكل ملحوظ مع ظهور بوادر تهدئة الأوضاع وآمال عودة الأمور إلى طبيعتها في مصاهر الخليج المتضررة. يبدو هذا التفاؤل في ظل تجدد حملة القصف الأمريكية والرد الإيراني. ولا تزال فرصة إعادة تشغيل مزيد من المصاهر قائمة في الوقت الراهن.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز