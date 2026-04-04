صدمة النفط قد تحول السيارات الكهربائية المستعملة إلى صفقة رابحة

استمرار النفط فوق 100 دولار قد يجعل كفاءة استهلاك الوقود العامل الحاسم في قرارات الشراء عالمياً

• صدمة أسعار البنزين تعيد تشكيل خيارات السيارات بين الكهربائية والهجينة وسط حرب الشرق الأوسط

• "تويوتا" و"هيونداي" تتصدران السيارات الهجينة في أمريكا و"بي واي دي" توسع حصتها في أوروبا

• السيارات الكهربائية المستعملة تكتسب زخماً مع أسعار أقل من 20 ألف دولار

• تراجع طموحات السيارات الكهربائية وخسائر بعشرات المليارات يدفعان الشركات لإعادة التوازن نحو الهجينة

الخلاصة

شركات السيارات الغربية قلصت طموحاتها في السيارات الكهربائية بسبب ضعف الطلب وتخفيف القيود، مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 4 دولارات للجالون جراء حرب إيران. تفضل السوق الأمريكية السيارات الهجينة، بينما تواصل "بي واي دي" الصينية زيادة حصتها في أوروبا. السيارات الكهربائية المستعملة تقدم قيمة أفضل مقابل المال.

قلّصت شركات صناعة السيارات الغربية طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية استجابةً لتخفيف القيود التنظيمية وضعف الطلب، ما ترك المشترين يتساءلون عما إذا كانت سيارتهم التالية ينبغي أن تأتي بمقبس شحن في النهاية أم لا. والآن، تعرضت هذه الافتراضات لصدمة بسبب تحول غير متوقع آخر يتمثل في ارتفاع أسعار البنزين الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

تركت صدمات الطاقة السابقة بصمتها على صناعة السيارات؛ إذ أثّرت في حجم ونوع المركبات المبيعة، وكذلك وفي قدرة المستهلكين على الدفع.

وتعتمد التداعيات هذه المرة على مدة استمرار القتال، وموعد إعادة فتح مضيق هرمز. وترجح الكفة لصالح شركات السيارات الأكثر قدرة على التكيف السريع مع تحولات الطلب، خاصة تلك التي تقدم كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بأسعار مناسبة.

وفي الولايات المتحدة، يعني ذلك تصدر شركات رائدة في السيارات الهجينة مثل "تويوتا موتور" (Toyota Motor Corp) و"هيونداي موتور" (Hyundai Motor Co)، بينما في أوروبا يُتوقع أن تواصل عملاقة السيارات الكهربائية الصينية "بي واي دي" (BYD Co) زيادة حصتها السوقية.

كما ينبغي لمن يبحث عن خيار أرخص التفكير في سيارة كهربائية مستعملة، إذ توفر حتى سيارات "بورشه" الكهربائية المستعملة قيمة مقابل المال.

حرب إيران تضيف مزيداً من عدم اليقين

تضيف حرب إيران مزيداً من عدم اليقين، في وقت تواجه صناعة السيارات تحديات قائمة بالفعل. وإذا شعر المشترون بتراجع قدرتهم المالية نتيجة التضخم أو انخفاض محافظهم الاستثمارية، فقد تبيع شركات السيارات عدداً أقل من المركبات مقارنة بما كانت تأمله.

باستثناء السكن، تعد السيارات عادةً من أكبر مشتريات الأفراد، وقد أصبحت بالفعل أكثر تكلفة نتيجة الرسوم الجمركية، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وزيادة أسعار الفائدة، إلى جانب اتجاه شركات السيارات للتخلي عن سيارات السيدان الأقل ربحية.

وينفق المشترون في الولايات المتحدة أكثر من 49 ألف دولار في المتوسط على سيارة جديدة، فيما يبلغ متوسط السعر الموصى به للبيع بالتجزئة في بريطانيا نحو 57 ألف جنيه إسترليني (76 ألف دولار). ويتجه المستهلكون إلى البحث عن خيارات أقل تكلفة، لكنهم في الولايات المتحدة سيحتاجون إلى البحث بشكل أوسع.

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بمقدار الثلث لتصل إلى نحو 4 دولارات للجالون منذ بدء حرب إيران. ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنهاء الأعمال العدائية قريباً. لكن إذا لم تُعد طهران فتح ممر هرمز وبقيت أسعار النفط فوق 100 دولار، فستصبح كفاءة استهلاك الوقود أولوية ملحّة لمشتري السيارات.

ساعدت أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي الطرازات اليابانية الأقل استهلاكاً للوقود على ترسيخ موطئ قدم، على حساب سيارات الشركات الأمريكية الضخمة. وعندما ارتفعت أسعار النفط في 2008، اتجه المشترون إلى سيارات أصغر، وبقيت السيارات الشرهة للوقود المصنوعة في ديترويت من دون بيع في معارض السيارات.

وعلى أقل تقدير، فإن حقيقة أن الولايات المتحدة ألغت حوافز مبيعات السيارات الكهربائية، مع تقليص معايير كفاءة الوقود وانبعاثات الغازات الدفيئة، لا تدعم هذا التوجّه.

وإذا كان هدف ترمب مساعدة ديترويت على بيع مزيد من سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الملوّثة، فإن إشعال حرب والتسبب في صدمة أسعار النفط، يبدو أمراً عكسياً.

كبح خطط المركبات الكهربائية في أوروبا

لا تزال القواعد البيئية في أوروبا أكثر صرامة بكثير، كما أن السيارات التي تعمل بالبطاريات أكثر انتشاراً هناك مقارنة بالولايات المتحدة، ومع ذلك منحت الحكومات في القارة شركات السيارات قدراً من المرونة فيما يتعلق بانبعاثاتها.

واستجاب القطاع من خلال كبح خطط السيارات الكهربائية. إذ أوقفت "فورد موتور" (Ford Motor Co) إنتاج شاحنتها الكهربائية "إف 150 لايتيننغ" (F150 Lightning)، بينما ألغت "ستيلانتيس" (Stellantis NV) مجموعة من السيارات الهجينة القابلة للشحن. وبشكل جماعي، سجّلت شركات السيارات خسائر بعشرات المليارات من الدولارات مرتبطة بالسيارات الكهربائية.

والآن، تعطي بعض الشركات الأولوية لمركبات أكثر استهلاكاً للوقود، إذ عادت "ستيلانتيس" لتقديم محركات "هيمي" (Hemi) بثماني أسطوانات لشاحنات "رام 1500" (Ram 1500)، بعد أن تخلّت عن هذه التقنية في عهد رئيسها السابق كارلوس تافاريس.

بالمقارنة مع حرب الخليج الأولى في 1990، عندما تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا والولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 8% و15% على أساس سنوي، يشكّل الوقود الآن حصة أقل بكثير من الدخل المتاح للأفراد، بحسب ستيوارت بيرسون في "أوكسكاب أناليتيكس" (Oxcap Analytics).

كما أن أسعار البنزين ليست الاعتبار المالي الوحيد عند اتخاذ قرار التحول إلى السيارات الكهربائية، إذ تكون التكلفة الأولية للشراء أعلى، وقد يكون انخفاض القيمة بعد البيع كبيراً، كما أن التأمين ليس رخيصاً.

السيارات الهجينة الخيار المفضل للمستهلك الأمريكي

مع ذلك، فإن شركات السيارات التي تبيع مركبات أكثر كفاءة ستحظى بميزة. ومع عدم توفر الإعفاء الضريبي الفيدرالي بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، قد يواصل المستهلكون تفضيل السيارات الهجينة الموفرة للوقود، التي تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي دون الحاجة إلى شحنها.

وقد شكّلت هذه السيارات نحو واحدة من كل خمس سيارات مبيعة في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من 2025، أي ثلاثة أضعاف حصة السيارات التي تعمل بالبطارية فقط.

وفي حين تقدم "فورد" عدة طرازات هجينة، تهيمن العلامات الآسيوية على هذا القطاع سريع النمو من السوق. ومن حسن حظ ولاية ديترويت أن شركات السيارات الصينية ممنوعة فعلياً من بيع مركباتها في الولايات المتحدة بفعل مزيج من الرسوم والقواعد البرمجية، ما يحد من خيارات المستهلكين.

في أوروبا، تُعد الحواجز أمام واردات السيارات الصينية أقل، وقد تنمو التدفقات، وتصمم "بي واي دي" (BYD) بالفعل إعلانات تبرز كيف يمكن لشراء سيارة هجينة أو كهربائية أن يوفر المال عند ارتفاع أسعار الوقود.

ولحسن الحظ، تتمتع شركات السيارات في القارة بمرونة أكبر بعد تطوير سيارات كهربائية بأسعار تنافسية. وتبلغ تكلفة سيارة "رينو" (Renault SA) الكهربائية الصغيرة "توينغو" (Twingo) أقل من 20 ألف يورو (23 ألف دولار).

السيارات المستعملة تقدم قيمة أفضل مقابل المال

مع ذلك، قد يجد المستهلكون على جانبي الأطلسي قيمة أفضل مقابل المال في سوق السيارات المستعملة. فقد تعرضت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة لضغوط كبيرة بسبب المخاوف من تقادم التكنولوجيا.

وفي الولايات المتحدة، لم يعد الإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 4 آلاف دولار لشراء سيارة كهربائية مستعملة متاحاً. وأصبحت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة الآن أعلى قليلاً فقط في المتوسط من السيارات ذات محركات الاحتراق، وفق "كوكس أوتوموتيف" (Cox Automotive).

تشكل أسعار البنزين المرتفعة نقطة بيع قوية للسيارات الكهربائية المستعملة، خاصة إذا تمكن الوكلاء من توفير بيانات مفصلة لطمأنة العملاء بشأن حالة البطارية.

ويمكن شراء سيارة كهربائية مستعملة من طراز "بولستار 2" (Polestar 2) أو "كيا إيه في 6" (KIA EV6) بأقل من 20 ألف دولار. أما من يملك ميزانية أكبر قليلاً، فيمكنه العثور على سيارات "بورشه" طراز تايكان" (Taycan) بمواصفات جيدة مقابل نحو 45 ألف دولار، أي أقل من نصف سعرها جديدة.

إذا واصلت تكلفة التزود بالوقود ارتفاعها، فقد توفّر السيارات الكهربائية المستعملة خياراً عملياً للسائقين الذين يواجهون ضغوطاً مالية.

خاص بـ "بلومبرغ"

كاتب في بلومبرغ يغطي الشركات الصناعية. كان يعمل سابقًا في صحيفة فاينانشيال تايمز.