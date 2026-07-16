أمضى تجار الطاقة الأوروبيون الأسابيع الأخيرة يتابعون خرائط الخليج باهتمام بالغ. لكن عليهم أيضاً مراقبة نهر الراين. فبينما دفعت المواجهة المتجددة بين واشنطن وطهران أسعار النفط إلى الارتفاع وأعادت إحياء المخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، يبرز تهديد آخر بهدوء على مقربة منا. انخفضت مستويات المياه في محطات قياس الملاحة النهرية الرئيسية، بما في ذلك كولونيا وكاوب على نهر الراين وبودابست على نهر الدانوب، إلى مستويات نادرة الحدوث خارج سنوات الجفاف الشديد، ما أجبر البوارج على تقليص حمولاتها ورفع تكاليف النقل.

في حد ذاتها، تُعد الأنهار المنخفضة مصدر إزعاج. لكن بالاقتران مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تصبح أكثر خطورة: عامل مضاعف لانعدام أمن الطاقة.

طرق التجارة الرئيسية

تُعدّ أنهار أوروبا الشرايين الخفية لنظام الطاقة فيها. فالوقود المستورد عبر روتردام وأنتويرب وأمستردام لا يزال بحاجة إلى النقل إلى الداخل للوصول إلى المصافي ومحطات توليد الطاقة ومصانع الكيماويات والمستهلكين الصناعيين.

عندما يُقلّل الجفاف من قدرة حمولة البوارج، فإن كل طن من الفحم أو الديزل أو البنزين أو المواد الكيميائية أو الوقود الحيوي يتطلب المزيد من السفن، وأسعار شحن أعلى، وفترات توصيل أطول.

مع تجدد العداء بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يُهدد تدفقات النفط عبر مضيق هرمز ويدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، فإن الممرات المائية الأوروبية المتضائلة تُنذر بتحويل صدمة الإمداد الخارجية إلى أزمة لوجستية داخلية أوسع نطاقًا.

والتوقيت في غاية السوء.

يُعدّ نهر الراين أهم ممر مائي تجاري داخلي في أوروبا. وتعتمد الصناعة الألمانية وحدها عليه لنقل نحو 200 مليون طن من البضائع سنويًا، بما في ذلك الوقود والمواد الخام الصناعية.

في كاوب، وهي أخطر نقطة اختناق في النهر، انخفضت مستويات المياه إلى مستويات منخفضة بشكل استثنائي لشهر يوليو، ما أجبر السفن على الإبحار بحمولة جزئية فقط. وأفاد بعض المشغلين بانخفاض الشحنات بنسبة 80%، وذلك بحسب نوع السفينة والمسار. وينطبق الأمر نفسه على نهر الدانوب.

في بودابست، اقتربت مستويات المياه من أدنى مستوياتها، والتي عادةً ما تُصاحب موجات الجفاف في أواخر الصيف. وقد أفادت شركات الشحن بالفعل بأن سفنها تعمل بجزء ضئيل فقط من طاقتها الاستيعابية المعتادة، بينما ارتفعت رسوم الشحن الإضافية بشكل كبير في محاولة من المشغلين لتعويض انخفاض أحجام البضائع.

اختبار التحمل

يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لأن نظام الطاقة في أوروبا أصبح يعتمد بشكل متزايد على المرونة اللوجستية. بعد فقدان كميات كبيرة من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، أعادت أوروبا بناء أمنها الطاقي بالاعتماد على الواردات البحرية من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية ومصادر الوقود البديلة. وكان الافتراض السائد هو أنه طالما أمكن وصول الشحنات إلى الموانئ الأوروبية، فستبقى الأسواق مُزوّدة بشكل كافٍ.

لكن الموانئ ليست سوى بداية الرحلة.

يربط نهر الراين محطات استيراد بحر الشمال بالمركز الصناعي لألمانيا. ويعتمد الفحم لمحطات توليد الطاقة، والمواد الخام لمصانع الكيماويات، والمنتجات البترولية للمستهلكين في المناطق الداخلية اعتمادًا كبيرًا على النقل النهري. عندما تنخفض مستويات النهر، يجب تحويل البضائع إلى شبكات السكك الحديدية والشاحنات التي غالبًا ما تكون مكتظة وأكثر تكلفة. والنتيجة ليست بالضرورة نقصًا حادًا، بل غالبًا ما تكون ارتفاعًا حادًا في تكاليف النقل، ما يؤثر بشكل مباشر في أسعار الطاقة والمنتجات الصناعية.

تكاليف متزايدة

الضرر الاقتصادي ليس مجرد كلام نظري. خلال فترات الجفاف السابقة في نهر الراين، ولا سيما في 2018، شهدت ألمانيا اضطرابًا صناعيًا ملموسًا وانخفاضًا في الإنتاج.

الدرس المستفاد من تلك التجربة هو أن مستويات النهر يمكن أن تصبح متغيرات اقتصادية كلية. فعندما تتوقف البوارج عن الحركة بكفاءة، يتأثر إنتاج المصانع وتوزيع الوقود والربحية الصناعية سلبًا. والآن، أضف إلى ذلك منطقة الشرق الأوسط. أدت المناوشات العسكرية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران إلى تسليط الضوء مجدداً على مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل النفط في العالم.

وقد أدت الهجمات على السفن والضربات العسكرية وتصاعد التهديدات إلى ارتفاع أسعار النفط، وأعادت إحياء المخاوف بشأن انقطاع حركة ناقلات النفط. وحتى في حال عدم إغلاق المضيق بشكل كامل، فإن ازدياد المخاطر يرفع تكاليف التأمين والشحن والسلع. بالنسبة إلى أوروبا، يكمن الخطر في التفاعل بين هذين الخطرين. عادةً ما يمكن استيعاب ارتفاع أسعار النفط، ويمكن إدارة الاضطرابات المؤقتة في حركة الشحن، ويمكن تجاوز انخفاض منسوب الأنهار. لكن عندما تجتمع هذه العوامل الثلاثة معاً، يصبح النظام أقل مرونة بشكل ملحوظ.

قد تواجه مصافي التكرير الأوروبية ارتفاعاً في تكاليف النفط الخام بسبب التوترات الخليجية، بينما يكافح الموزعون في الوقت نفسه لنقل الوقود إلى المناطق الداخلية بسبب القيود المفروضة على حركة البارجات. قد يواجه منتجو المواد الكيميائية ارتفاعاً في أسعار المواد الخام في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الخدمات اللوجستية.

قد تكتشف شركات المرافق أن إمدادات الوقود البديلة متوفرة في الموانئ، ولكن نقلها إلى أماكن الحاجة إليها أكثر صعوبة وتكلفة. كل مشكلة تعزز المشكلات الأخرى ففي الواقع، بدأت سلسلة إمداد الطاقة في أوروبا تُشبه قمعًا يضيق.

تراكم المخاطر المتشابكة

المفارقة أن صانعي السياسات ينظرون بشكل متزايد إلى تغير المناخ والجغرافيا السياسية على أنهما تحديان منفصلان يتطلبان حلولًا منفصلة. تشير الأحداث الأخيرة إلى أنهما أصبحا متشابكين بشكل عميق. إن موجات الحر والجفاف نفسها التي تُخفض منسوب أنهار أوروبا تُؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على الكهرباء وضغط متزايد على البنية التحتية للطاقة. في الوقت نفسه، يُقلل الصراع الجيوسياسي من هامش الخطأ في أسواق الوقود العالمية. ما يبدو كمشكلة مناخية في ألمانيا قد يتحول بسرعة إلى مشكلة أمن طاقة في جميع أنحاء أوروبا.

لهذا السبب، ينبغي على المتداولين الانتباه ليس فقط إلى إطلاق الصواريخ في الخليج، بل أيضًا إلى مقاييس الأنهار في كاوب وبودابست. يقيس أحدهما المخاطر الجيوسياسية، بينما يقيس الآخر قدرة أوروبا على نقل الطاقة التي تمتلكها بالفعل. لعقود، كان أمن الطاقة في أوروبا يتشكل من خلال خطوط الأنابيب وناقلات النفط والدبلوماسية. وقد يتشكل بشكل متزايد من خلال هطول الأمطار. ومع انحسار الأنهار وتزايد الصراعات، تدرك القارة حقيقةً مُزعجة: أحيانًا لا يكون أخطر اختناق للطاقة في مكانٍ بعيدٍ من العالم، بل قد يكون في جوارها.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز