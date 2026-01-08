شركات "الهيكتوكورن" واحد من عناوين الذكاء الاصطناعي في 2026

ديف لي

عام حافل للذكاء الاصطناعي يشهد إدراج شركات ناشئة عملاقة وتحديات مراكز البيانات واللحاق بالركب

مراكز البيانات من تحديات الذكاء الاصطناعي في ظل مقاومة مجتمعية لانتشارها، الذكاء الاصطناعي يشكل تحديات للعملاقة "أبل" وقد تعود للتركيز على الأجهزة فقط

الخلاصة

تشهد شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة "هيكتوكورن" نمواً كبيراً مع توقع طرحها للاكتتاب العام في 2026، وسط مخاوف من تكرار فقاعة الإنترنت. شركات مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" تستعد لجولات تمويل ضخمة، بينما تواجه "أبل" تحديات في الذكاء الاصطناعي. في المقابل، تواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة مجتمعية متزايدة قد تؤثر في توسعها وتنظيمها مستقبلاً.

تُسمى "هيكتوكورن" وهي شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 100 مليار دولار. أتذكر جيداً كيف كان الوصول إلى "يونيكورن"، بقيمة مليار دولار فقط، إنجازاً يُفتخر به، وبات ذلك يُسمى زمن البساطة.

في 2026، قد تُطرح شركات "هيكتوكورن" للاكتتاب العام. سيخبرك المؤرخون أن مثل هذا التسلسل كان نذير انهيار فقاعة الإنترنت، إذ تجاهل المستثمرون الميزانيات المتهالكة لصالح وعود مبالغ فيها انتهت بالفشل، فهل ستكون الاكتتابات العامة الأولية بمنزلة لحظة حاسمة مماثلة؟ إنه أحد المواضيع التي سأتابعها عن كثب في 2026، لكنه بالتأكيد ليس الموضوع الوحيد.

هل تُطرح قريباً اكتتابات عامة أولية بديلة لشركات ناشئة؟

لقد شعرتُ ببعض الحرج في وقت سابق من هذا العام، عندما ارتفع سعر سهم شركة ”كور ويف“ (CoreWeave) 4 أضعاف سعره عند الاكتتاب، الذي بلغ 40 دولاراً، وذلك بعد 3 أشهر من نشر مقالي الذي حذرت فيه من أن طرحها للاكتتاب العام سيكشف عن الجوانب المالية السلبية للذكاء الاصطناعي.

لكن مع بدء متطلبات تقارير الأرباح الفصلية، شعر المستثمرون بالقلق حيال حجم ديون الشركة وتأخرها في بناء مراكز البيانات. وتربص المضاربون على انخفاض الأسعار. وباعتبارها واحدة من الشركات القليلة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، تتأثر ”كور ويف“ بكل تقلبات سوق الذكاء الاصطناعي. وقد انخفض سعر سهمها الآن بنحو 53% عن ذروته الصيفية.

يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان ينبغي على شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تفكر في طرح أسهمها للاكتتاب العام الاستفادة من تجربة ”كور ويف“. إذ أن شركتا ”أنثروبيك“ (Anthropic) و“أوبن إيه آي“ (OpenAI)، وهما من أبرز الشركات المنافسة في هذا المجال، ستتأثران بشدة بتقلبات السوق، سواءً كانت إيجابية أم سلبية. لكن على عكس ”كور ويف“، فهي تنتمي إلى جزء مختلف من منظومة الذكاء الاصطناعي، فهي ليست مجرد أدوات التنقيب، بل إنها الذهب.

"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" على القائمة

تجري الاستعدادات لبعض عمليات الإدراج الضخمة، لكن يبقى مصيرها في 2026 غير واضح. وذكرت صحيفة ”فايننشال تايمز“ في أوائل ديسمبر أن شركة ”أنثروبيك“ استشارت محامين متخصصين في الاكتتابات العامة الأولية قبل طرح أسهمها المحتمل.

أشارت الصحيفة إلى أنها بصدد تأمين جولة تمويل خاصة، من شأنها أن تُقيّمها بما بين 300 و350 مليار دولار. في الوقت نفسه، يُقال إن ”أوبن إيه آي“ تُحضر لجولة تمويل جديدة قد ترفع قيمتها إلى 750 مليار دولار.

واضح أن الشركتين واثقتين من قدرتهما على جمع الأموال من القطاع الخاص. هذا يجعل الإدراج في البورصة، بكل ما يتطلبه من تدقيق في الإفصاحات المطلوبة ومكالمات الأرباح الفصلية، خياراً غير جذاب على الإطلاق.

لقد بيّن رئيس "أوبن إيه آي" التنفيذي سام ألتمان في بودكاست حديث: "هل أنا متحمس لأن أصبح رئيساً تنفيذياً لشركة عامة؟ 0%. هل أنا متحمس لأن تصبح (أوبن إيه آي) شركة عامة؟ إلى حد ما نعم، وإلى حد ما أعتقد أن ذلك سيكون مزعجاً جداً".

مع ذلك، قد تكون هناك مكاسب إضافية لمن يبادر بالاستثمار. والمكاسب هي الأهم في سباق البقاء في الصدارة.

زمن شديد على ”أبل“

نجت ”أبل“ من أزمة كبيرة في 2025، إذ أنها أخفقت في إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي، وأجّلت معظمها، ويُرجح أنها تتجه الآن إلى ”جوجل“ للمساعدة على تطوير مساعد سيري الرقمي ليصبح أذكى. ورغم أن جهاز ”فيجن برو“ (Vision Pro) لم يكن مصمماً أبداً ليصبح منتجاً رائجاً، إلا أنه لم يحقق الأداء المأمول منه.

مع ذلك، حافظ مُحبو ”أبل“ على ثقتهم: فقد أسهمت مجموعة جديدة من أجهزة ”أيفون“ في رفع مبيعات الجهاز بنسبة 4.18% في نهاية السنة المالية لشركة ”أبل“ في سبتمبر، مقارنةً مع نسبة 0.3% في العام السابق. وتوقعت الشركة حينها أداءً قوياً خلال موسم العطلات.

مع ذلك، تُشير عناوين الأخبار الأخيرة إلى عام صعب مُقبل. فقد أدى رحيل عدد من الشخصيات البارزة، بعضهم إلى شركة ”ميتا بلاتفورمز“، إلى تعقيد عملية التخطيط لخلافة تيم كوك، الذي يُشاع أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي هذا العام.

يتوقع المستثمرون الذين يُعطون ”أبل“ فرصةً ثانيةً في مجال الذكاء الاصطناعي أن تكون الشركة قد حلت مشكلاتها بكفاءة عالية تحفز إطلاق الجيل المقبل من ”آيفون“. ومن بين المنتجات المُتوقعة، هاتف ”آيفون“ قابل للطي بسعر مرتفع إلى حد مذهل.

في ظل غياب طموحات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي -إذ لا تستثمر أبل مبالغ تُقارن بما تنفقه شركات التقنية الكبرى الأخرى- يتعين عليها التركيز على ما تُجيده: الأجهزة. ويُتوقّع أن يُكافأ وول ستريت على صبره.

الشعب في مواجهة مراكز البيانات

من 2023 وحتى يونيو 2025، ووفقاً لإحصاءات مجموعة أبحاث "داتا سنتر ووتش"، أُلغي وأُجّل ما قيمته 162 مليار دولار من مشاريع مراكز بيانات نتيجةً لمعارضة المجتمع. وكان 61% من هذا المبلغ، أي 98 مليار دولار، في الربع الثاني من 2025 وحده.

لقد ازدادت حدة التوتر منذ ذلك الحين، ويُنذر بأن يُصبح نقطة اشتعال رئيسية في 2026، إذ يتطلع الساسة إلى انتخابات التجديد النصفي ويتساءلون عما إذا كان دعم مشروع مركز بيانات سيؤدي إلى خسارة الانتخابات. يكفي أن نسأل سكان وارينتون، فيرجينيا، حيث لم ينتخب سكان المدينة أياً من أعضاء مجلس المدينة الذين أيدوا إنشاء مركز بيانات لشركة ”أمازون“.

نقلت ”بلومبرغ“ أن تمويل المشاريع الكبيرة، مثل منشأة ”أوراكل“ المزمع إنشاؤها في ميشيغان، قد تعطل جزئياً بسبب مخاوف بشأن المناخ السياسي المحلي. وأشارت آلي غرينفيلد، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية العالمية لمراكز البيانات في شركة ”كوشمان آند ويكفيلد“ (Cushman & Wakefield) العقارية، إلى "تأثير المجتمع المحلي ورفض السكان المحليين" كعائق محتمل أمام توسع مراكز البيانات في الأشهر والسنوات المقبلة.

أتلقى يومياً إشعارات ”جوجل“ من وسائل الإعلام المحلية في جميع أنحاء البلاد تصف جلسات استماع عامة صاخبة، أدت في بعض الحالات إلى اعتقالات. أحياناً تنتصر شركات التقنية الكبرى، وأحياناً لا.

كيف سيتغير هذا التوازن في العام الجديد قد يكون نقطة تحول حاسمة. أكد ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، في تغريدة حديثة أن جهود إدارة ترمب الأخيرة لمنع الولايات من سن قوانينها الخاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لم تكن تهدف إلى إجبار "المجتمعات على استضافة مراكز بيانات لا ترغب بها".

سنرى كيف سيصمد هذا التعهد مع ازدياد تنظيم المجموعات وتعلمها من التجارب الناجحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة- ما يهدد بإبطاء نشر وحدات معالجة الرسومات اللازمة لتدريب وتشغيل أحدث النماذج.

كاتب العمود التكنولوجي الأمريكي في Bloomberg Opinion. مراسلًا لصحيفة فايننشال تايمز وبي بي سي نيوز في سان فرانسيسكو سابقا.

خاص بـ "بلومبرغ"