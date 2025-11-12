



كارلو بالدوتشي

تستضيف مدينة الرياض، في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر المقبل، منتدى الأعمال الإيطالي–السعودي، الذي يشكّل محطةً محوريةً في مسار تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين.

في يناير الماضي شهدت العلاقات بين إيطاليا والسعودية منعطفًا مهما. فقد شكلت الزيارة التاريخية لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالية چورچا ميلوني إلى السعودية ولقاؤها مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إِطَارا مثاليا لإطلاق شراكة إستراتيجية جديدة ورفع مستوى العلاقات الثنائية. وفي تلك المناسبة، انعقدت طاولة مستديرة رفيعة المستوى في مدينة العلا أفضت إلى توقيع أكثر من 30 مذكّرة تفاهم بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات يورو.

سيزور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، الرياض في نهاية هذا الشهر برفقة أكثر من 500 ممثل عن (الشركات والمؤسسات الإيطالية) للمشاركة في منتدى الأعمال والاستثمار. ويشكّل هذا المنتدي متابعة عملية لمبادرة العلا ويؤكد الاهتمام القوي للشركات الإيطالية بالسوق السعودية وبفرص التعاون التي تتيحها السعودية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

تنطلق أعمال المنتدى الذي يُنظم بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية في 25 نوفمبر بفندق ماندارين أورينتال الفيصلية، وستتضمن 5 جلسات مخصصة للقطاعات ذات الأولوية في التعاون الثنائي، وهي:

أولا: البنى التحتية، صناعة السيارات، النقل المستدام، الإنشاءات والديكور.

ثانيا: القطاع الدوائي والطبي، الصحة وعلوم الحياة.

ثالثا: التكنولوجيا المتقدمة (الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، الاتصالات، أشباه الموصلات).

رابعا: التكنولوجيا الزراعية (الآليات الزراعية، تقنيات الزراعة، معالجة المياه) والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

خامسا صناعة الثقافة والرياضة.

وستتواصل فعاليات 25 نوفمبر بجلسات مكثفة من لقاءات الأعمال الثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين والسعوديين، لتعزيز الحوار والتعارف واستكشاف إمكانيات التعاون، تليها عقد طاولتان مستديرتان حول « التوجه الوطني». وتُختتم الأعمال بجلسة عامة يحضرها ويتحدث فيها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني ، ومعالي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار في السعودية، تعقبها فقرة لعرض الاتفاقيات الجديدة المبرمة بين الجهات الإيطالية والسعودية.

أما بخصوص فعاليات 26 نوفمبر، فستتميز بتنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المشاريع العملاقة "ميجا" و"جيجا"، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات الإيطالية لعرض إمكاناتها والتعرف مباشرةً على هذه المشاريع والتقدّم المحرز فيها وفرص المشاركة المتاحة.

في هذه اللحظة التاريخية للعلاقات بين إيطاليا والسعودية، نعتقد أن منتدى الأعمال هذا يمثل لحظة مهمة للالتقاء بين اقتصادين ديناميكيين وثقافتي أعمال متكاملتين. في سياق عالمي سريع التغير، يتشارك بلدانا رؤية لمستقبل قائم على الابتكار والاستدامة والمعرفة والتنوع الاقتصادي، مع الحفاظ على الوعي بجذورنا وتراثنا.

لهذا السبب، نحن في سفارة إيطاليا نعمل جاهدين لتعزيز وتوطيد العلاقات بين إيطاليا والسعودية، ونعتقد أن هذا المنتدى سيوفر منصة متميزة لتعزيز الشراكات المتبادلة المنفعة، وترويج التميز الإيطالي والسعودي، والإسهام معًا في تحقيق أهداف رؤية 2030.

هذه مبادرة مهمة من بين عديد من المبادرات التي ستأتي في المستقبل، حيث إننا ملتزمون بالعمل على تنفيذ شراكتنا الإستراتيجية لمصلحة شعوبنا.

السفير الإيطالي لدى السعودية