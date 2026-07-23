مع انخفاض قيمة الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا، يبدو أن مصداقية سياسة طوكيو في نظر المستثمرين الدوليين تتراجع أيضًا. وقد تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الين، ثاني أكثر أزواج العملات تداولًا في العالم، مستوى 163.00 للمرة الأولى منذ 1986.

لماذا تُعاني العملة اليابانية هذا الضعف؟ يعود ذلك جزئيًا إلى قوة الدولار. فقد شهدت معظم العملات الرئيسية انخفاضًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أعادت الموجة الثانية من صدمة الطاقة العالمية إشعال مخاوف التضخم، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. بينما تعرضت معظم سندات الحكومات في الأسواق المتقدمة لضغوط بيع، فإن السندات الحكومية اليابانية معرضة للخطر بشكل خاص، إذ تستورد اليابان نحو 90% من احتياجاتها من الطاقة، 95% منها من الشرق الأوسط.

لكن مشاكل الين أعمق من ذلك، وخيارات طوكيو لمعالجتها محدودة. فقد فشل الين في التعافي عندما انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 45% خلال شهري مايو ويونيو. كما فشلت المقترحات التي تبدو "إيجابية للين" من طوكيو، مثل الإعلان الأخير الذي يشجع صناديق التقاعد اليابانية على الاستثمار في الأصول المالية المحلية، في تعزيز العملة.

يبقى التدخل في سوق العملات خيارًا مطروحًا دائمًا، وقد قامت وزارة المالية بعدة جولات من شراء الين منذ 2022، كان آخرها إنفاق 73 مليار دولار قبل 3 أشهر. إجمالًا، أنفقت وزارة المالية نحو 215 مليار دولار في محاولات لوقف تراجع الين. وقد أتاحت هذه الإجراءات بعض الوقت، لكنها لم تُحقق انتعاشًا مستدامًا. يشير كل هذا إلى أن العالم ينظر بتشاؤم بالغ إلى مزيج السياسات الحالي لليابان: فالسياسة المالية متساهلة للغاية، والسياسة النقدية ليست صارمة بما فيه الكفاية، وكما هي الحال دائمًا مع اليابان، فإن التقارب بينهما يُثير مخاوف السوق بشأن استقلالية بنك اليابان.

يبدو أن اليابان عالقة في حلقة مفرغة من السياسات، مع خيارات محدودة للخروج منها.

هل تفكر في شراء سندات يابانية؟ أنت أولًا!

على الصعيد المالي، لم تلقَ خطط رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي للإنفاق المكثف لتحفيز الاقتصاد ترحيبًا من الأسواق، وهو أمر مفهوم نظرًا لأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لا تزال تتجاوز 200%، وهي الأعلى في العالم بفارق كبير. لطالما احتفظت اليابان بهذا السجل المشكوك فيه، ولكن مع تدهور الوضع المالي العام إلى هذا الحد، فإن عدم وضوح خطة تاكايتشي لتمويل حصة الحكومة من الاستثمارات العامة والخاصة المتوقعة والبالغة 370 تريليون ين (2.28 تريليون دولار) حتى نهاية السنة المالية 2040، يُثير قلقًا بالغًا. وقد أسهم هذا الاستياء في رفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.90%، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عامًا.

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 31 عامًا، مسجلًا 1%، إلا أن هذا المعدل لا يزال ضئيلًا مقارنةً بنظرائه في مجموعة العشر، ولا يزال سلبيًا بشكل كبير من حيث القيمة الحقيقية. ويرى عديد من المستثمرين أن بنك اليابان متأخر عن الركب، لذا فليس من المستغرب أن تكون فروق عوائد السندات الأمريكية واليابانية قصيرة الأجل قد تحركت بشكل ملحوظ لمصلحة الدولار.

يقول عديد من المستثمرين إن بنك اليابان متأخر عن الركب، لذا فليس من المستغرب أن تكون فروق عوائد السندات الأمريكية واليابانية قصيرة الأجل قد ارتفعت بشكل ملحوظ لمصلحة الدولار. التقى تاكيشي ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين اليابانيين في مورغان ستانلي، بمستثمرين مؤسسيين أمريكيين خلال زيارة للولايات المتحدة مطلع هذا الشهر.

وكتب يوم الثلاثاء أن عديدا منهم أعربوا عن قلقهم من أن التوسع المالي الكبير الذي أقره تاكايتشي سيؤدي إلى التضخم. ومن اللافت للنظر أنه على الرغم من أن قلة منهم جادلوا بأن الوضع المالي لليابان ليس بهذا السوء، إلا أن إجابتهم كانت "لا" عندما سُئلوا عما إذا كانوا سيشترون سندات حكومية يابانية طويلة الأجل بالمستويات الحالية. فعلاوة المخاطرة التي توفرها هذه السندات لا تزال ضئيلة للغاية مقارنة بعدم اليقين المالي.

يذهب روبن بروكس، الباحث البارز في معهد بروكينغز في واشنطن، إلى أبعد من ذلك، إذ يقول إن عوائد السندات اليابانية كانت ستكون على الأرجح في خانة العشرات لو لم يقم بنك اليابان بتحديد سقف للعوائد من خلال مشترياته الضخمة من السندات الحكومية اليابانية. ويُبطئ بنك اليابان، أو "يُقلص"، مشترياته من السندات، ولكنه لا يزال يستحوذ على 2.6 تريليون ين (16 مليار دولار) من السندات الحكومية اليابانية شهريًا.

هل تستطيع اليابان تخفيف عبء ديونها؟ تمتلك اليابان أصولاً محلية ودولية تُقدّر بتريليونات الدولارات، والتي يقول بروكس إنها قادرة على بيعها لخفض ديونها الإجمالية. وتشمل هذه الأصول احتياطيات النقد الأجنبي، وأصول صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي (GPIF)، وهو أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، إضافة إلى حصص في الأسهم المحلية. لكن يبدو أن هناك عزوفاً سياسياً في طوكيو عن ذلك، وقد ينظر المسؤولون إلى التدخل الضخم في سوق الصرف الأجنبي منذ 2022 - والذي تجاوز 200 مليار دولار من الودائع أو الأصول المقوّمة بالدولار والتي بيعت لدعم الين - ويقررون عدم القيام بذلك.

من المؤكد أن احتمال قيام صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي (GPIF) وغيره من صناديق المعاشات التقاعدية الكبيرة بشراء مزيد من الأصول المحلية لم يُثر إعجاب المستثمرين.

يقول بروكس: "إن فاعلية التدخل تتراجع بشكل ملحوظ. وهذا مؤشر واضح - فالسوق تُشير إلى ضرورة التغيير، ولا أعتقد أن الحكومة قد أدركت ذلك".

وللإنصاف، لا يُمكن إلقاء اللوم على اليابان وحدها في بعض التطورات الأخيرة التي أثرت سلباً على الين.

ارتفع سعر الين الياباني مجدداً فوق 90 ​​دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 30% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة لتصاعد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

واتسع فارق العائد بين سندات الخزانة الأمريكية واليابانية لأجل عامين إلى 285 نقطة أساس، وهو أوسع اتساع له منذ أغسطس الماضي، مدفوعاً جزئياً بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مرتين بحلول الربع الأول من العام المقبل. لكن مصير الين الياباني في نهاية المطاف مرتبط بطوكيو. وفي الوقت الراهن، لا يتهاون المستثمرون معه.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز