سندات الشركات الأمريكية الكبرى تتفوق على سندات الخزانة

تتزايد قائمة الأسباب التي تدعو إلى عدم امتلاك سندات الخزانة الأمريكية. ونتيجة لذلك، يتجنب المستثمرون بشكل متزايد "أكثر الأصول أمانًا" وسيولة في العالم، ويتجهون بدلًا من ذلك إلى سندات بعض الشركات الأمريكية الكبرى. ليست هذه ظاهرة جديدة، لكنها تجذب انتباهًا متجددًا مع تراجع الثقة بسندات الخزانة في ظل ارتفاع التضخم، وتدهور المالية العامة، وتزايد الشكوك حول قدرة صناع السياسات على معالجة أيٍّ من هذين الأمرين.

وقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 60 نقطة أساس هذا العام فوق 4.00%، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الارتفاع الحاد في التضخم الناتج عن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، التي من المتوقع الآن أن تجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 35 نقطة أساس ليصل إلى أكثر من 4.50%.

شهدت ديون عديد من الشركات الأمريكية الكبرى أداءً أفضل هذا العام، ما جعل عوائد بعضها قريبة من عائد سندات الخزانة الأمريكية. في الأسبوع الماضي، انخفض عائد سندات شركة آبل عند استحقاقها بعد عامين إلى ما يقارب 3 نقاط أساس من عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهو أضيق فارق مسجل على الإطلاق. وقد تجاوز عائد سندات مايكروسوفت عند استحقاقها بعد عامين عائد السندات السيادية لأجل عامين في وقت سابق من هذا العام، كما حدث مع عائد سندات جونسون آند جونسون بشكل متقطع في أعوام 2021 و2022 و2024.

يختلف الوضع قليلاً عند استحقاق السندات السيادية على المدى الأطول، حيث تكون تكاليف الاقتراض السيادي أقل من العوائد المماثلة على سندات الشركات. إلا أن الاتجاه العام يبقى متشابهاً.

في الأسبوع الماضي، بلغ هامش عائد سندات جونسون آند جونسون مقارنةً بسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث وصل إلى 27 نقطة أساس. أما سندات آبل المستحقة بعد نحو 10 سنوات، فقد حققت عائدًا يزيد بمقدار 24 نقطة أساس فقط عن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو أضيق هامش منذ يناير 2025. التفسير واضح: فالميزانية العمومية للشركات الأمريكية تبدو أفضل من ميزانية الحكومة الأمريكية.

استثمار أكثر أمانًا

تضررت المالية العامة الأمريكية بشدة بعد الأزمة المالية العالمية 2007-2009 وجائحة كوفيد-19 2020-2021. وقد ضخت واشنطن تريليونات الدولارات من التحفيز المالي والنقدي في الاقتصاد لتجنب كساد شبه مؤكد.يبلغ الدين الفيدرالي حاليًا نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي وهو في ازدياد، بينما يبلغ عجز الموازنة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يُتوقع أن يتقلص بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تصل مدفوعات الفائدة إلى تريليون دولار سنويًا قريبًا.

من ناحية أخرى، يتمتع قطاع الشركات بوضع جيد. فقد حققت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل ومايكروسوفت، وغيرهما من الشركات الكبرى مثل جونسون آند جونسون وبيركشاير هاثاواي، إيرادات وأرباحًا قوية عامًا بعد عام، ما عزز أسسها المالية المتينة أصلًا.

صحيح أن مؤشرات ديونها قد لا تبقى مثالية مع تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. وتشير بعض التقديرات إلى أن فاتورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي هذا العام ستكون ضخمة، حيث ستصل إلى 800 مليار دولار. وهذا يعني تناقص الأرصدة النقدية وارتفاعًا حادًا في الاقتراض. وإذا لم يحقق هذا الإنفاق العوائد المتوقعة، فلن تكون ميزانيات هذه الشركات قوية بما يكفي.

لكن المتفائلين في مجال التكنولوجيا واثقون من أن الإنتاجية ستشهد قفزة نوعية بفضل الذكاء الاصطناعي، ما سيعوض الاقتراض الذي يغذي أكبر طفرة في الإنفاق الرأسمالي في التاريخ.

التصنيف الائتماني يعكس هذا

تُعدّ مايكروسوفت وجونسون آند جونسون الشركتين الأمريكيتين الوحيدتين اللتين تتمتعان بأعلى تصنيف ائتماني (AAA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش. ولا تزال آبل مصنفة Aaa من قبل موديز.

أما حكومة الولايات المتحدة، فلم تعد تتمتع بتصنيف AAA من أيٍّ من الوكالات الثلاث. وكانت ستاندرد آند بورز أول من خفّضت تصنيفها درجة واحدة في عام 2011، بينما كانت موديز آخر من فعل ذلك في مايو من العام الماضي. باختصار، إذا ما صدّقنا التصنيفات الائتمانية، فإن إقراض بعض المقترضين ذوي التصنيف العالي لا يقلّ خطورة عن إقراض الحكومة الأمريكية. وإذا أمكن تحقيق ربح ولو بسيط، فإنّ جدوى الاستثمار تبدو واعدة.

ويقول ستيفن جين، مؤسس صندوق التحوّط يوريزون إس إل جيه كابيتال في لندن: "الشركات الغنية بالسيولة النقدية والتي تتمتع بنموّ عالٍ في الأرباح في وضع ممتاز لتحقيق النجاح". لماذا لا يتم تداول مزيد من سندات الشركات عبر منحنيات العائد السيادي؟

العائد

بالطبع، يشتري المستثمرون سندات الدين السيادي الأمريكي لأسباب تتجاوز بكثير التصنيفات الائتمانية. تُعدّ سندات الخزانة الأمريكية أعمق وأكثر الأسواق المالية سيولة في العالم، وهي الأصل المرجعي الذي تُحدد على أساسه أسعار الفائدة العالمية، وهي أصل الاحتياطي العالمي، كما أنها مدعومة من قِبل القوة الاقتصادية والعسكرية العظمى الأولى في العالم.

لا يزال أمام شركات مثل إنفيديا ومايكروسوفت وغيرهما من عمالقة الذكاء الاصطناعي شوط طويل قبل أن تتمتع بهذه "الامتيازات الباهظة".

مع ذلك، قد تُعتبر بعض الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر، وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، "أكبر من أن تُترك للإفلاس" - ولا سيما مع احتدام سباق التسلح العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. إذا كان الأمر كذلك، فقد تُصبح ديونها في مهب الريح.

أن تُعامل هذه الشركات ككيانات شبه سيادية، ما يعني أن هوامش أرباحها قد تتقلص أكثر. في نهاية المطاف، يطرح هذا على المستثمرين سؤالًا جوهريًا طويل الأمد: من الأرجح أن يسدد لي أموالي - شركة قد لا تبقى موجودة بعد 10 أو 20 أو 30 عامًا أم الحكومة الأمريكية؟ في بعض الحالات، أصبح الأمر أشبه برمي عملة معدنية.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز