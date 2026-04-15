سقوط أوربان يزيل عقبة أخرى أمام الأسواق الأوروبية





مايك دولان

يُعدّ رفض المجر للزعيم القومي اليميني فيكتور أوربان بعد 16 عامًا في السلطة دفعة قوية لأسواقها المحلية. ومن المتوقع أن يُسهم ذلك أيضًا في انتعاش أصول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، مُزيلًا عقبة مُستمرة أمام التكتل الذي بات مُجبرًا على العمل بشكل مُنفرد.

لم يقتصر تأثير ما أسماه رئيس الوزراء المُستقيل "الديمقراطية غير الليبرالية" على ترك الاقتصاد المجري في حالة حرجة فحسب، بل اصطدم أيضًا بالمبادئ الديمقراطية الأساسية للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى سلسلة من عمليات الفيتو على سياسات الاتحاد الأوروبي، وتحويل نحو 18 مليار يورو (21.12 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي المُجمدة إلى بودابست.

علاوة على ذلك، فإنّ تقارب أوربان العلني مع موسكو في قضايا تراوح بين أوكرانيا والطاقة والسياسة الخارجية قد عرقل عملية إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي السريعة لمواجهة التهديد العسكري الروسي لشرقه منذ الغزو الأوكراني 2022.

يأتي عزله رغم - بل ويقول بعضهم إنه بسبب - تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصريح له، وهو ما يؤكد فقط قرار الناخبين بالعودة إلى وسط الاتحاد الأوروبي تحديدًا في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات عبر الأطلسي، ويضطر فيه التكتل بشكل متزايد إلى الاعتماد على نفسه في مجالي الدفاع والتجارة.

لن يتمكن بيتر ماغيار، الذي فاز حزبه الصاعد "تيسا" المنتمي ليمين الوسط بأغلبية ساحقة تمنحه سلطة إلغاء التعديلات الدستورية التي أدخلها أوربان، من حل مشكلات المجر بين عشية وضحاها. تنتظره معارك مع بروكسل بشأن الميزانيات والأموال المجمدة وسرعة الإصلاحات، كما أن العلاقات مع أوكرانيا تتطلب إدارة دقيقة.

لكنّ شعور الارتياح الذي ساد عواصم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، والذي بدا فيه أن الإحباطات المتعددة التي سادت فترة حكم أوربان قد بدأت تتلاشى أخيرًا، كان واضحًا. ومع ترقب المتداولين لاحتمال انضمام بودابست إلى منطقة اليورو، ارتفع الفورنت المجري إلى أعلى مستوياته مقابل العملة الموحدة منذ أربع سنوات، وانخفضت تكاليف اقتراض الحكومة المجرية لأجل عشر سنوات بمقدار نصف نقطة مئوية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2024، وحققت سوق الأسهم مكاسب نحو 5%.

وقد جعلت التطورات الأخيرة في الحرب الإيرانية وأزمة الطاقة من الصعب التنبؤ بتحركات السوق الأوروبية بشكل عام، لكن المستثمرين اعتبروا التصويت بمنزلة تعزيز للأداء المتميز المستمر لأوروبا.

وقالت لورين فان بيلجون، مديرة محافظ استثمارية أولى في شركة أولسبرينج جلوبال إنفستمنتس: "إنها نتيجة رائعة لأوروبا. فهي تُهيئ أوروبا لموقف أكثر تماسكًا، وهذا يشمل كل شيء بدءًا من حلف الناتو وصولًا إلى شؤون الأعمال الأوروبية اليومية، وحتى أوكرانيا".

"غير مُقدَّر حق قدره"

بالنسبة إلى مورجان ستانلي، فإن تداعيات ذلك على السوق الهنغارية المحلية واضحة - إذ إن رفع تجميد أموال الاتحاد الأوروبي وحدها، والتي تُمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للهنغاريا، قد يُضيف ما بين 1 و1.5 نقطة مئوية إلى النمو الهنغاري. لكن ما يُطلق عليه البنك "غير مُقدَّر حق قدره" هو تأثير ذلك في أسواق الأسهم الأوروبية الأوسع.

وأشار البنك إلى عاملين مُحفزين مُحددين: زيادة التنسيق في سياسات الاتحاد الأوروبي، وإمكانية الإفراج عن قرض مُشترك بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا - الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر ولكن استخدمت الهنغاريا حق النقض ضده - وكلاهما يراه داعمًا لمعنويات سوق الأسهم الأوروبية، ولا سيما في أسهم البنوك والدفاع.

كما يرى مورجان ستانلي أن هذه النتيجة تدعم استمرار تضييق فجوة التقييم بين الأسهم الأوروبية والأمريكية. وقد بلغ الخصم في منطقة اليورو مُقارنةً بنظيراتها الأمريكية أدنى مستوى له في 3 سنوات، أي نحو نصف ذروته قبيل الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

من المرجح أن تتطلب إعادة التسعير الكاملة خفض التصعيد في إيران، وهو أمر لا يزال غامضًا. لكن الرسالة الأعمق للانتخابات قد تكون الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يزداد قلقه إزاء تغيرات الأوضاع السياسية - الداخلية والعالمية - التي تهدد مبادئه التأسيسية.

بالنسبة إلى لازلو بروست، أستاذ جامعة أوروبا الوسطى، التي أُجبرت جامعته على مغادرة بودابست على يد أوربان 2019، تحمل هذه النتيجة صدىً خاصًا. وكتب في بروجكت سينديكيت: "إن سقوط أوربان يُشكك في حتمية التوجه العالمي نحو الابتعاد عن الديمقراطية الليبرالية".

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز