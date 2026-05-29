خطر شركات الاستشارات الأجنبية وجهود الدول لحماية معلوماتها

في عصر الاقتصاد الرقمي والعولمة، أصبحت شركات الاستشارات الأجنبية لاعبًا مؤثرًا في رسم السياسات الاقتصادية والإدارية والتقنية للدول والمؤسسات الكبرى. وتستعين الحكومات بهذه الشركات للاستفادة من خبراتها العالمية في مجالات الإدارة، والتحول الرقمي، والطاقة، والتخطيط الإستراتيجي، وإعادة الهيكلة، إلا أن هذا الاعتماد المتزايد أثار مخاوف متنامية تتعلق بالأمن الوطني وحماية المعلومات السيادية.

فالمشكلة لا تكمن فقط في تقديم المشورة، بل في حجم المعلومات الحساسة التي تصل إلى هذه الشركات أثناء عملها، إذ تصبح مطلعة على تفاصيل دقيقة تتعلق بالبنية التحتية، والاقتصاد، والأنظمة الأمنية، والقدرات التقنية، وخطط التنمية المستقبلية. وفي عالم أصبحت فيه المعلومات من أهم أدوات القوة والنفوذ، فإن تسرب البيانات أو سوء استخدامها قد يشكل تهديدًا مباشرًا للدولة ومصالحها.

لم تعد الحروب الحديثة تعتمد فقط على السلاح والقوة العسكرية، بل أصبحت البيانات والتحليلات الاقتصادية والأمنية من أهم أدوات التأثير والسيطرة. ولذلك فإن حصول شركات أجنبية على معلومات حساسة يمنحها قدرة كبيرة على فهم نقاط القوة والضعف داخل الدول.

وتزداد الخطورة عندما تكون هذه الشركات مرتبطة بشبكات عالمية من الفروع والخبراء ومراكز البيانات خارج حدود الدولة، ما يرفع احتمالات انتقال المعلومات الحساسة إلى أطراف خارجية، سواء بشكل مقصود أو نتيجة لاختراقات إلكترونية أو ضعف في أنظمة الحماية. وفي كثير من الأحيان، لا تحتاج الجهات المعادية إلى التجسس التقليدي إذا كانت المعلومات متاحة عبر شركات استشارية تعمل بصورة قانونية داخل المؤسسات الحساسة.

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث كشفت مخاطر تسرب المعلومات من الشركات الاستشارية والتقنية العالمية مثل:

اختراق شركة FireEye الأمريكية

تعرضت شركة FireEye، وهي من أكبر شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، لاختراق إلكتروني ضخم عام 2020 أدى إلى سرقة أدوات رقمية حساسة تستخدم في اختبار الأنظمة الأمنية. وأثار الحادث مخاوف كبيرة لأن الشركة كانت تعمل مع جهات حكومية ومؤسسات إستراتيجية أمريكية.

وقد أظهرت الواقعة أن حتى الشركات المتخصصة في الأمن والحماية ليست بمنأى عن الاختراقات، فما بالك بالشركات الاستشارية التي تمتلك كميات هائلة من البيانات الحكومية والاقتصادية.

تسريبات شركة PwC في أستراليا

في 2023 واجهت شركة PwC العالمية أزمة كبيرة في أستراليا بعد اتهام بعض موظفيها باستخدام معلومات حكومية سرية تتعلق بقوانين الضرائب لتحقيق مكاسب تجارية وجذب عملاء للشركة. وأثارت القضية جدلًا واسعًا حول حدود العلاقة بين الحكومات وشركات الاستشارات الدولية.

وقد دفعت هذه الحادثة الحكومة الأسترالية إلى مراجعة العقود الاستشارية وتشديد الرقابة على مشاركة البيانات الحكومية الحساسة مع الشركات الأجنبية.

فضيحة كامبريدج أناليتيكا

رغم أن شركة Cambridge Analytica لم تكن شركة استشارات حكومية تقليدية، فإن فضيحتها الشهيرة كشفت خطورة جمع البيانات وتحليلها واستخدامها للتأثير السياسي. فقد استُخدمت بيانات ملايين المستخدمين دون موافقتهم للتأثير على الرأي العام والانتخابات.

وأظهرت هذه القضية كيف يمكن للمعلومات والبيانات أن تتحول إلى أداة نفوذ سياسي وأمني خطيرة.

اختراقات سلاسل التوريد الرقمية

شهد العالم كذلك اختراق شركة SolarWinds الأمريكية، حيث استغل المهاجمون تحديثات برمجية للوصول إلى جهات حكومية ومؤسسات حساسة. وقد اعتُبرت الحادثة واحدة من أخطر الهجمات السيبرانية الحديثة لأنها استهدفت “سلسلة الثقة” بين الشركات والعملاء.

وتوضح هذه الحوادث أن أي شركة تعمل مع جهات حكومية أو قطاعات إستراتيجية يمكن أن تتحول إلى نقطة ضعف أمنية إذا لم تخضع لرقابة صارمة.

تزداد مخاطر الاستشارات الأجنبية عندما تتعلق بقطاعات سيادية، مثل: الدفاع والصناعات العسكرية والنفط والطاقة والاتصالات والبنية الرقمية والأنظمة البنكية والمالية والموانئ والمطارات ومشاريع الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الحكومية. ففي هذه المجالات، قد يؤدي تسرب المعلومات إلى تهديد مباشر للأمن الوطني أو الاقتصاد أو حتى الاستقرار السياسي.

لا تقتصر المخاطر على تسرب المعلومات فقط، بل تمتد إلى التأثير في القرار الوطني. فعندما تعتمد المؤسسات بشكل مفرط على الخبرات الأجنبية، تصبح بعض السياسات الاقتصادية والإدارية مرتبطة برؤى ونماذج خارجية قد لا تتوافق مع خصوصية المجتمع المحلي.

كما أن بعض الشركات الاستشارية تمتلك نفوذًا واسعًا داخل المؤسسات الاقتصادية العالمية والأسواق الدولية، ما يمنحها قدرة غير مباشرة على التأثير في توجهات الاستثمار والسياسات العامة. وفي بعض الأحيان، يؤدي ضعف الكفاءات المحلية إلى تحول الشركات الأجنبية من مجرد “مستشار” إلى “صانع قرار غير مباشر”.

أمام هذه التحديات، اتخذت الدول عدة خطوات لحماية معلوماتها وأمنها الوطني، ومن أبرزها:

أولًا: توطين الخبرات

بدأت الحكومات في الاستثمار بشكل أكبر في بناء الكفاءات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية في القطاعات الحساسة. ويشمل ذلك: برامج التدريب والابتعاث وإنشاء مراكز أبحاث وطنية ونقل المعرفة ضمن العقود الاستشارية ودعم الشركات الاستشارية المحلية.

ثانيًا: تشريعات حماية البيانات

أصدرت دول عديدة قوانين صارمة لحماية البيانات السيادية، ومنعت نقل بعض المعلومات خارج الحدود دون موافقات رسمية.

وتشمل هذه القوانين: تصنيف المعلومات حسب حساسيتها وتحديد صلاحيات الوصول للبيانات وفرض عقوبات على التسريب وإلزام الشركات بتخزين البيانات محليًا.

ثالثًا: تعزيز الأمن السيبراني

أصبح الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الوطني، ولذلك أنشأت الدول: هيئات وطنية للأمن السيبراني ومراكز متخصصة لاختبار الاختراقات وأنظمة تشفير متقدمة وفرق استجابة للطوارئ الإلكترونية.

كما أصبحت الحكومات تفرض معايير أمنية صارمة على الشركات المتعاقدة معها.

رابعًا: الرقابة على العقود الأجنبية

بدأت بعض الدول في مراجعة العقود الاستشارية بعناية أكبر، وفرضت قيودًا على الشركات العاملة في القطاعات الحساسة، مع اشتراط وجود شركاء محليين ونقل المعرفة للكفاءات الوطنية.

التوازن بين الاستفادة والحماية

رغم المخاطر، لا يمكن إنكار أهمية الخبرات العالمية التي تقدمها شركات الاستشارات الأجنبية، إذ أسهمت في تطوير قطاعات عديدة حول العالم. لذلك فإن الحل لا يكمن في الانغلاق أو الرفض الكامل، بل في تحقيق توازن مدروس بين الاستفادة من الخبرات الدولية وحماية المصالح الوطنية.

ويتحقق هذا التوازن من خلال: عدم منح الشركات الأجنبية وصولًا كاملًا للبيانات الحساسة وتقسيم المعلومات وفق مستويات السرية وتقوية الشركات الوطنية وتطوير الكفاءات المحلية وفرض رقابة حكومية فعالة على العقود والبيانات.

كاتب اقتصادي