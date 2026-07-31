كانت سوق النحاس تنتظر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن فرض تعريفات جمركية على واردات النحاس المكرر في نهاية يونيو. وقد ظلت السوق تنتظر قرارًا نهائيًا لأكثر من عام، ولا تزال تنتظر. انقضى الموعد النهائي لوزير التجارة هوارد لوتنيك لتقديم توصيته إلى الرئيس، دون أن يُفصح البيت الأبيض عن أي مؤشرات حول موقفه.

هناك حافز إستراتيجي لعدم الإدلاء بأي تصريح. فقد أدى التهديد بفرض تعريفات جمركية إلى زيادة الطلب على الشحنات الأمريكية، ما جذب كميات هائلة من النحاس المادي. وقد راكمت الولايات المتحدة، في غضون 18 شهرًا، مخزونًا كبيرًا من هذا المعدن الحيوي للثورتين الخضراء والتكنولوجية. لكن هذه مشكلة تواجه الجميع، كما يتضح من الانخفاضات السريعة في أسهم بورصة لندن للمعادن وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة. علاوة على ذلك، كلما طال أمد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، ازداد خطر تحول التصدع الإقليمي الحالي في سوق النحاس العالمية إلى شرخ هيكلي.

استمرار نمو المخزون الأمريكي

قفزت واردات الولايات المتحدة من النحاس المكرر بنسبة 80% على أساس سنوي لتصل إلى 1.64 مليون طن متري في 2025. شحن التجار المعدن عبر نافذة مراجحة واسعة النطاق، حيث تم تداول سعر النحاس في بورصة شيكاغو التجارية بعلاوة كبيرة على السعر الدولي المتداول في سوق لندن. تسارعت وتيرة وصول الشحنات مرة أخرى هذا العام. ارتفعت الواردات بنسبة 13% لتصل إلى 763 ألف طن في الأشهر الخمسة الأولى، وفقًا للمكتب العالمي لإحصاءات المعادن، الذي يجمع بيانات الجمارك الرسمية. يتضح تأثير الرسوم الجمركية على تدفقات النحاس العالمية جليًا في توزيع مخزونات البورصات العالمية.

تحتوي مستودعات بورصة شيكاغو التجارية حاليًا على 58% من مخزونات النحاس المرئية في العالم، وهي نسبة في ازدياد مستمر منذ أن أمر ترمب بالتحقيق في واردات النحاس في فبراير 2025. من المرجح أن تستمر حصة بورصة شيكاغو التجارية في النمو مع تصفية مخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وانتقال المنافسة على حصة من مخزونات النحاس المتضائلة إلى بورصة لندن للمعادن.

نقص في شنغهاي

انخفضت مخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة من ذروتها في مارس عند 433,458 طنًا إلى 69,610 أطنان فقط، ما يعكس ضيق السوق المحلية.

انخفضت إمدادات المعادن الأولية بسبب أعمال صيانة المصاهر، وتعطلت سلسلة توريد الخردة نتيجةً لتشديد الرقابة على الفواتير الدائرية. بعد استنزاف مخزونات بورصة شنغهاي، يبدو أن المشترين الصينيين متعطشون للمزيد.

ارتفع سعر النحاس في يانغشان فوق سعر بورصة لندن للمعادن، وهو مؤشر يُراقَب عن كثب لحجم الطلب الصيني على الواردات، من 59 دولارًا للطن في يونيو إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 115 دولارًا، وفقًا لبيانات سوق شنغهاي للمعادن. يشهد منحنى العقود الآجلة في شنغهاي تراجعًا حادًا. ويُعدّ الفارق الزمني لمدة عام واحد هو الأضيق منذ ديسمبر 2025.

التنافس المحموم على المعادن في لندن

انتقل التنافس المحموم على المعادن التي لم تُصدّر بعد إلى الولايات المتحدة إلى سوق لندن. انخفضت المخزونات الرئيسية في بورصة لندن للمعادن بشكل مطرد من ذروة مايو التي تجاوزت 400 ألف طن بقليل إلى 262 ألف طن. أدت موجة من عمليات الإلغاء، معظمها في مواقع آسيوية، إلى انخفاض المخزونات المفتوحة إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، لتتجاوز بقليل مستوى 100 ألف طن.

يوجد 118 ألف طن إضافية من النحاس مخزنة في مستودعات بورصة لندن للمعادن، لكن 77% من هذا المعدن موجود في الولايات المتحدة بانتظار فرصته للاستفادة من فروق الأسعار. يشهد منحنى العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن تضييقًا. وقد تحول مؤشر سعر الصرف الفوري إلى سعر صرف ثلاثة أشهر إلى وضع التراجع في وقت سابق من هذا الشهر. ويبلغ سعر الصرف الفوري حاليًا 33 دولارًا للطن.

صدع هيكلي

بينما يُبقي التهديد بفرض تعريفات جمركية سعر النحاس الأمريكي أعلى من سعر لندن، ستستمر الولايات المتحدة في جذب المعدن. تتنافس الصين الآن مع سعر الصرف الفوري المرتفع، البالغ 200 دولار للطن، لتعويض مخزونها المستنفد.

تجد بورصة لندن للمعادن نفسها بين هذين العاملين المؤثرين.

من المفترض أن يجذب وضع التراجع المزيد من المخزونات، مع ثبات العوامل الأخرى. ولكن في ظل هذا الاضطراب في السوق، من المرجح أن يبقى سعر الصرف الفوري مرتفعًا لفترة أطول لتحويل المعدن إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن. قد يصبح انخفاض مخزونات بورصة لندن للمعادن وضيق هوامش الربح الوضع الطبيعي الجديد إلى حين إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للتعريفات الجمركية. تكمن المشكلة بالنسبة لبقية العالم في أنه لا يوجد سبب ملحّ يدفعه إلى ذلك طالما استمر تراكم احتياطياته الإستراتيجية.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز