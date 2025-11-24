



آندي هوم

وصلت المنافسة العالمية على المعادن الأساسية إلى أدنى مستوياتها في سلسلة توريد المعادن. قد لا تُعد خردة الألمنيوم "سلعة إستراتيجية" في نظر معظم الناس، ولكنها كذلك بالفعل، وفقًا لماروش سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي. ويتسرب جزء كبير منها، أكثر من مليون طن متري سنويًا، إلى خارج الاتحاد على شكل صادرات.

وتُعدّ المفوضية الأوروبية ما وصفه سيفكوفيتش بأنه "إجراء متوازن" لضمان بقاء مزيد من المواد القابلة لإعادة التدوير في أوروبا.

وتُشير رابطة صناعة الألمنيوم الأوروبية بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، مُجادلةً بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات قد خلقت فارقًا في الأسعار، ما يُؤدي إلى جذب المزيد من الخردة الأوروبية إلى السوق الأمريكية.

تُعرب جمعية صناعة الألمنيوم الأمريكية عن قلقها إزاء تسرب الخردة، لكنها تُلقي باللوم على الصين وتدعو إلى "ضوابط تصدير ذكية ومُستهدفة".

لقد بدأت المعركة العالمية على الخردة.

سلعة إستراتيجية

تتمتع الخردة المعدنية بقيمة إستراتيجية لصانعي السياسات الأوروبيين، لأنها تُمثل جوهر السياسة الصناعية للاتحاد، حيث تلتقي الدائرية، وإزالة الكربون، والاستقلالية الإستراتيجية. حددت أوروبا هدفًا لإعادة التدوير لتلبية 25% من الطلب على المعادن الأساسية في المنطقة بحلول 2030.

الألمنيوم مُتاح بالفعل. فهو قابل لإعادة التدوير بشكل لا نهائي، وإعادة صهره لا تتطلب سوى 5% من الطاقة اللازمة لإنتاج معدن خام، ما يعني بصمة كربونية أقل بكثير.

تزايدت أهمية الخردة المعدنية كمواد خام للمُصنّعين الأوروبيين بشكل مُطرد خلال السنوات الأخيرة، حيث خضعت عديد من مصاهر الألمنيوم في المنطقة لارتفاع أسعار الطاقة. انخفض الإنتاج السنوي للألمنيوم الأولي في المنطقة بمقدار الربع منذ 2011.

ويكمن القلق في أن قدرة إعادة التدوير الأوروبية معرضة للخطر أيضًا، حيث تُقدّر رابطة الألمنيوم الأوروبية أن نحو 15% من طاقة أفران إعادة التدوير في الاتحاد معطلة بسبب نقص التغذية.

تُعفى خردة الألمنيوم من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات المعادن الأولية والمنتجات شبه المصنعة، وقد تضاعفت إلى 50% في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يونيو. لكن الرابطة تُحذر من أن نافذة المراجحة الناتجة عن ذلك تُسرّع من تسرب الخردة في أوروبا.

تُظهر أرقام الواردات الأمريكية حتى يوليو زيادة في الشحنات من ألمانيا وإسبانيا على وجه الخصوص، ولكن من قاعدة منخفضة للغاية. ولا تزال المكسيك وكندا أكبر موردي الخردة إلى الولايات المتحدة، حيث تُمثلان 53% و32% من إجمالي الواردات على التوالي.

ومع ذلك، لا يُمكن إنكار هذا الاتجاه الأوسع. حسبت شركة الاستشارات "بروجكت بلو" أن الصادرات الأوروبية من خردة الألومنيوم إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بمعدل نمو مركب متوسط ​​قدره 8.9% بين عامي 2018 و2024.

سؤال مُقيَّم

لطالما صدّرت كل من أوروبا والولايات المتحدة خردة منخفضة الجودة منتهية الصلاحية، وذلك بسبب انخفاض القدرة المحلية على التفكيك وإعادة التدوير.

كانت الصين والهند، وهما من أشدّ المشترين للمواد الخام، على الرغم من أن حملة الصين الصارمة على الواردات منخفضة الجودة في 2020 قد خلقت حلقة إعادة شحن عبر دول مثل ماليزيا وتايلاند، حيث تُحسّن الخردة قبل إرسالها إلى شركات إعادة التدوير الصينية.

يُعدّ وعد المفوضية الأوروبية بعدم فرض حظر شامل على التصدير اعترافًا ضمنيًا بأن أوروبا لا تستطيع حاليًا معالجة جميع أنواع خردة الألمنيوم التي تُنتجها.

تبدو أنواع الخردة مثل "زوربا" و"تويتش" غريبة، لكنها في الواقع ليست سوى بالاتٍ براقة من المواد الممزقة والمختلطة، غالبًا من المركبات منتهية الصلاحية. يصعب معالجتها وتكلفتها، ما يؤدي إلى تنامي التجارة مع الدول الراغبة في إعادة تدويرها.

أما أنواع الخردة عالية النقاء، مثل علب المشروبات المستعملة، فهي مسألة مختلفة تمامًا، ولهذا السبب تدعو جمعية الألمنيوم إلى حظر فوري على تصدير هذه المواد خارج أمريكا الشمالية.

على الرغم من قلق الأوروبيين من ارتفاع واردات الولايات المتحدة، إلا أن الواقع هو أن الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا مستمر مع بقية العالم في خردة الألمنيوم، بلغ مليون طن العام الماضي.

كانت الهند أكبر وجهة لشحنات خردة الألمنيوم الأمريكية، تليها تايلاند وماليزيا، أكبر موردَين للصين.

الصين تتجه نحو الخردة

تُعدّ الصين المنافس الرئيسي للغرب في السباق العالمي على المعادن الأساسية، وينطبق الأمر نفسه على خردة الألمنيوم.

شهدت واردات الصين من الألومنيوم القابل لإعادة التدوير ارتفاعًا سريعًا منذ الحظر غير المدروس على "النفايات الأجنبية" في 2020، والذي سرعان ما تراجع تحت ضغط صناعة إعادة التدوير في الصين.

من المتوقع أن ينمو الطلب الصيني على خردة الألمنيوم بشكل أكبر في السنوات القادمة. يعمل قطاع المصاهر الأولية الضخم في البلاد الآن بالقرب من الحد الأقصى للإنتاج المطلوب في بكين، ما يعني ضرورة تلبية مزيد من الطلب من إعادة التدوير.

هناك هدف رسمي لرفع طاقة إعادة تدوير الألمنيوم إلى 15 مليون طن سنويًا في 2027، ما يخلق إمكانية جذب هائلة، المواد القابلة لإعادة التدوير من بقية العالم.

يكمن الخطر على كل من الأوروبيين والأمريكيين في أن الصين تستعد للهيمنة على قطاع الألمنيوم الثانوي، تمامًا كما فعلت بالفعل في قطاع الألمنيوم الأولي.

يُعدّ الانجراف نحو حماية الخردة دليلاً على مدى أهمية عالم إعادة تدوير المعادن القذر لسلاسل التوريد الغربية.

ونظرًا لهيمنة الصين الكبيرة على المعالجة الأولية للمعادن الأساسية، بما في ذلك الألمنيوم، تُعدّ إعادة التدوير إحدى أسهل الطرق التي يتبعها الغرب لتقليل الاعتماد على الواردات.

يبدو إذن أنه من المحتم فرض نوع من القيود على تصدير بعض أنواع خردة الألمنيوم على جانبي المحيط الأطلسي. ولكن، كما تُقرّ جمعية الألمنيوم، فإن جزءًا من حل الغرب يكمن أيضًا في توعية عامة الناس بأهمية الخردة.

لا تزال الولايات المتحدة تُسجّل أحد أدنى معدلات إعادة تدوير علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم، حيث بلغت 43% فقط في 2023، مقارنةً بالمعدل العالمي البالغ 75%. هذا يعني أن كميات كبيرة من المعادن عالية الجودة الجاهزة للتصنيع تُهدر.

كاتب اقتصادي في وكالة رويترز