حين تتحول الرؤية إلى أرقام





ثامر بن فهد السعيد

ليست الرؤية خطة، ولا تكفي الخطة وحدها. الرؤية تحدد الوجهة التي تريد الدولة أو المنظمة الوصول إليها، أما الخطة فهي الطريق الذي يحول تلك الوجهة إلى مبادرات وموارد ومؤشرات. وبينهما تقع المهمة؛ أي سبب الوجود، ومن نخدم، ولماذا نستحق أن نستمر. وحين يختلط هذا الترتيب، تظهر خطط كثيرة بلا اتجاه، أو رؤى واسعة لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

لذلك لا تثبت الإستراتيجية قوتها في يوم الإعلان، بل في السنوات التي تليها. تثبت حين تتحول العبارة الكبيرة إلى خدمة أسرع، وإجراء أقصر، ومؤشر يمكن مراقبته، ونشاط اقتصادي لا يعيش فقط على دورة النفط. وهنا يصبح التخطيط أكثر من وثيقة، بل نظامًا يربط بين الطموح والقرار اليومي، وبين الهدف البعيد وميزانية العام.

تقدم تجربة السعودية مع رؤية 2030 مثالًا واضحًا على هذا المعنى. فالرؤية لم تبق في مساحة الطموح العام، بل تحولت في القطاع العام إلى خدمات تقاس. قفزت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، وحلت رابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، وأولى إقليميًا، وثانية بين دول مجموعة العشرين. هذه ليست مرتبة بروتوكولية، بل انعكاس لتغير علاقة الفرد والمنشأة بالدولة؛ من مراجعة الفرع إلى استخدام المنصة، ومن انتظار الإجراء إلى تتبعه، ومن الخدمة المتفرقة إلى تجربة أكثر ترابطًا.

في الداخلية، تظهر أبشر كمثال على أن الرقمنة ليست واجهة إلكترونية، بل بنية تشغيل تختصر الوقت والكلفة. وفي العدل، لا تبدو ناجز والتقاضي الإلكتروني مجرد أدوات تقنية، بل إعادة صياغة لمسار الخدمة العدلية. وفي التجارة، تصبح سرعة السجل والخدمات الرقمية جزءًا من بيئة الأعمال لا تفصيلًا إجرائيًا. هنا يتحول المؤشر من رقم في تقرير إلى أثر في حياة الناس وحركة السوق.

لكن أثر الرؤية لا يكتمل عند تحسن الخدمة الحكومية وحدها، بل حين نراه في بنية الاقتصاد. فالاقتصاد غير النفطي لم يعد هامشًا مكمّلًا للدورة النفطية، بل أصبح يمثل 55% من الناتج المحلي الحقيقي في 2025. والأهم أن التحول لا يظهر في سنة واحدة؛ فبعد التحديثات الإحصائية الأخيرة نمت الأنشطة غير النفطية 12.4% في 2022، ثم 7% في 2023، و6% في 2024، و4.9% في 2025.

وفي أحدث قراءة ربع سنوية، واصلت الأنشطة غير النفطية دورها كمحرك رئيس للنمو في الربع الأول من 2026، بنمو 2.9% ومساهمة بلغت 1.7% في نمو الناتج الحقيقي. هذه الأرقام لا تقول إن الطريق يسير بخط مستقيم، لكنها تقول إن الرؤية حين تتحول إلى خطط وقطاعات وبرامج، فإن أثرها يظهر في تركيب الناتج ومصادر النمو.

وفي القطاع الخاص، تختلف اللغة ولا يختلف المنطق. فالشركة لا تُحاسب على سهولة الخدمة فقط، بل على الربحية وكفاءة رأس المال ومواكبة السوق. لذلك تأتي إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026 - 2030 كمرحلة انتقال من التوسع وبناء الزخم إلى تعظيم الأثر والعائد وكفاءة الاستثمار. وكذلك تفعل الشركات الكبرى حين تربط رؤيتها بالأسواق، مثل أرامكو التي لا تقيس قوتها بالإنتاج وحده، بل بالموثوقية والانضباط المالي وتوسيع فرص القيمة عبر الطاقة والغاز والكيميائيات.

الخطة الجيدة إذن ليست قائمة مشاريع، والرؤية ليست شعارًا طويلًا. النجاح الحقيقي أن يعرف كل مشروع وكل منصة وكل ريال مستثمر موقعه من الصورة الكبرى. فأسوأ ما قد يحدث ليس أن تتأخر بعض المبادرات، بل أن تنجز كلها ثم نكتشف أنها لم تكن تقود إلى الوجهة.

الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME