حلقة الدين وعدم المساواة

أثناء فترة الكساد الكبير، عندما رأى انهيار القوة الشرائية لعامة الناس، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مارينر إيكلز، من أن الادخار المفرط من جانب الأثرياء يستنزف الطلب ويعمق الهبوط الاقتصادي. وقال إيكلز في شهادته أمام مجلس الشيوخ 1993 "لحمايتهم من نتائج حماقتهم، ينبغي أن نأخذ منهم كمية كافية مما لديهم من فائض لتمكين المستهلكين من الاستهلاك وتمكين الشركات من العمل لتحقيق الأرباح".

وكانت مستويات عدم المساواة في الولايات المتحدة بالغة الارتفاع آنذاك، فقد امتلكت شريحة أعلى 1% دخلا ما يقارب 42% من إجمالي الثروة. ولكن في غضون عقد واحد، تغير المشهد جذريا. فقد ساهمت التعبئة العامة ونظام الضرائب التصاعدية خلال الحرب العالمية الثانية في الحد من عدم المساواة واستعادة التوازن بين الإنفاق والإنتاج. وتلاشت المشكلة الأساسية التي أكد وجودها إيكلز من الذاكرة العامة مع دخول الاقتصاد الأمريكي فترة طويلة من النمو المستدام والأكثر إنصافا.

ولكن بدءا من ثمانينيات القرن العشرين، ارتفعت مستويات عدم المساواة مجددا، فقد ارتفع نصيب شريحة أعلى 1% دخلا من الثروة من 22% في عام 1980 إلى ما يقارب 35% في 2010. ومع زيادة تركز الدخل لدى الشريحة الأعلى دخلا، عادت القوى التي حذر منها إيكلز للظهور مجددا، حيث أدى ارتفاع مدخرات الأثرياء إلى إضعاف القوة الشرائية الكلية. إلا أن القصور المتوقع في الطلب لم يظهر على الفور، فقد تم تمويل الإنفاق من خلال ارتفاع الديون الخاصة للأسر التي تقع تحت الشريحة الأعلى دخلا.

ومنذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استوعب التراكم السريع لدين الأسر فائض مدخرات الأثرياء ودعَّم الطلب الكلي.

وقد أنهت الأزمة المالية العالمية في 2008 حقبة إنفاق الأسر الممول بالديون التي طال أمدها. ومع الحد من الرفع المالي في الميزانيات العمومية للقطاع الخاص، عاد الاختلال الأساسي الذي حذر منه إيكلز للظهور بقوة، أي فائض مدخرات لدى الشريحة الأعلى دخلا وعدم كفاية الطلب واسع النطاق لدى الشريحة الأقل دخلا. وقد خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر، غير أن السياسة النقدية لم تتمكن من سد الفجوة.

وتُركت سياسة المالية العامة لتتحمل العبء – إما قبول ركود عميق ومطوَّل أو تحمل عجز أولي كبير لتحقيق الاستقرار في الدخول والتوظيف. وقد اختارت الولايات المتحدة الخيار الثاني.

ومن وجهة النظر الكينزية، يساعد العجز على تعافي الاقتصاد بسرعة أكبر خلال فترات الهبوط الاقتصادي، إلا أن الحاجة إليه مؤقتة. وعندما يكون قصور الطلب هيكليا – مدفوعا باستمرار ارتفاع مدخرات شريحة الأسر الأعلى دخلا التي تستحوذ على نسبة كبيرة من مجموع الدخول – تصبح الحاجة إلى العجز أطول أمدا. وفي دراسة أجريناها أخيرا، بعنوان "نظرية توازن العجز المالي" (A Goldilocks Theory of Fiscal Deficits)، أوضحنا أنا وأمير صوفي ولودفيغ شتراوب أن تزايد عدم المساواة قد يجبر الحكومات على تحمل عجز أكبر ومستمر. ويجب أن يكون العجز كبيرا بما يكفي لإبقاء الاقتصاد بعيدا عن الحد الأدنى الصفري (عندما تصل أسعار الفائدة الاسمية إلى الصفر وتصبح السياسة النقدية غير فعالة) والحيلولة دون حدوث ركود.

إن تخمة الادخار المتزايدة – فائض المدخرات لدى الأسر ذات الدخل الأعلى – تجبر الاقتصاد على تزايد الاعتماد على الإنفاق الممول بالديون لدعم الطلب الكلي. وقبل عام 2008، كان النظام المالي يقوم بذلك من خلال التوسع في الائتمان المقدم لقطاع الأسر، ما دعم الاستهلاك حتى مع زيادة عدم المساواة.

وعند انتهاء التوسع في الائتمان الخاص بصورة مفاجئة أثناء الأزمة المالية، انتقل عبء خلق الائتمان إلى القطاع العام، كما توضح الأدلة المستخلصة من الولايات المتحدة.

وتوضح البيانات حدوث ارتفاع حاد في مجموع الائتمان (العام والخاص) بدءا من أوائل ثمانينيات القرن العشرين. ويقسِّم الخطان الأزرق والأحمر المجموع إلى ائتمان خاص وعام، ويفصلان فترة ما قبل الأزمة (1980-2008) عن فترة ما بعد الأزمة (من 2008 فصاعدا). وفي الفترة من 1980 إلى 2008، تعكس كل الزيادة في مجموع الائتمان تقريبا طفرة في الاقتراض الخاص، بينما ظل الدين العام مستقرا نسبيا.

وبعد 2008، ينعكس مسار هذا النمط. فحتى مع اقتراب سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من الصفر، لم يتمكن القطاع الخاص من مواصلة زيادة الرفع المالي – أو امتنع عن ذلك – لذا فإن دعم الطلب تطلب نمو الائتمان المقدم للقطاع العام.

وهذا هو منطق "مبدأ توازن" العجز المالي، فعندما تواجه الميزانيات العمومية للقطاع الخاص قيودا، يمكن لاقتراض القطاع العام أن يعوض قصور الطلب ويساعد على تجنب ركود مطوَّل. واتساقا مع هذا التوقع، يستمر ارتفاع نسبة مجموع الائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي بعد عام 2008 بنفس الوتيرة السابقة تقريبا، ولكن ذلك يرجع بشكل شبه كامل إلى زيادة الدين العام، في حين يظل الائتمان الخاص ثابتا بوجه عام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.

وتؤدي تخمة الادخار في ظل قيد الحد الأدنى الصفري إلى إجبار الحكومة على زيادة الدين والعجز، ولكن الحكومة تواجه أيضا قيدا ديناميكيا على الميزانية. فإذا تجاوز العجز الحد المسموح به، فقد ترتفع أسعار الفائدة على الدين العام بمرور الوقت، ما يجعل مسار الدين غير مستدام. إن ارتفاع مستويات عدم المساواة وما ينتج عنه من فائض مدخرات لدى الأثرياء يشكل معضلة "مبدأ التوازن" (غولديلوكس) أمام سياسة المالية العامة، فلا يمكن أن يكون العجز "منخفضا للغاية" (ضئيل إلى حد يتعذر معه تعويض نقص الطلب) أو "مرتفعا للغاية" (كبير جدا لدرجة تزعزع استقرار ديناميكية الدين).

وتشير البيانات إلى أن أداء الولايات المتحدة كان قريبا من هذا الحد الأعلى في عام 2019 – وهو ما يقارب أكبر عجز يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل.

وقد يؤدي ارتفاع عجز المالية العامة واستمراره منذ ذلك الحين إلى دفع ديناميكية الدين الأمريكي نحو مسار أقل استدامة. ولم تشهد الولايات المتحدة مثل هذه الضغوط على المالية العامة في تاريخها الحديث، فالدين الفيدرالي وصافي تكاليف الفائدة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي يقتربان من أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز المالية العامة نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي، ما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع مستويات الدين مقارنة بحجم الاقتصاد ويهدد الاستدامة.

أستاذ كرسي "جون لابورت"، في الاقتصاد والسياسة العامة والمالية ـ جامعة برينستون ـ وكاتب متعاون مع صندوق النقد.