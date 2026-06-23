حساسية الفائدة بين وارش وترمب





محمد كركوتي

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إنها الأولوية المطلقة لأي رئيس للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية، التي باتت حاضرة بقوة في ظل وجود دونالد ترمب رئيساً في البيت الأبيض. هذه الأولوية تنحصر بالتضخم، الذي يضغط في الولايات المتحدة، ولا سيما في أعقاب اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. عندما تسلم كيفين وارش حاكم "المركزي" المفضل للرئيس ترمب منصبه قبل أيام، انصبت أغلبية التوقعات، حول إمكانية أن يقوم بخفض الفائدة، كنوع من "الشكر" للرئيس الأمريكي، الذي لم يوفر أي وسيلة ضغط للحصول على مستوى منخفض لتكاليف الاقتراض.

لم تنفع الضغوط مع رئيس "الفيدرالي" السابق جيروم بأول، الذي التزم بالأولوية الثابتة، وهي كبح التضخم، بصرف النظر عن الآثار السلبية التي قد تتركها الفائدة المرتفعة.

في أول قراراته، لم يخرج كيفين وارش عن هذه القاعدة، ويبدو أنه التزم بما تستحقه السوق، أكثر من إرضاء الرئيس الذي لم يعلق حتى الآن، على قرار تثبيت الفائدة عند 3.5 و3.75%، علماً أن ترمب لم يخف رغبته الدائمة بضرورة أن يتخذ "الفيدرالي" اليوم قبل الغد قرار التيسير النقدي. لكن وارش كسلفه، أظهر ميله للإبقاء على السياسة النقدية المشددة، في حين أنه ترك الباب مفتوحاً حتى لرفعها في المراجعة المقبلة، إذا لم تستقر وضعية أسعار المستهلكين، عند حدود قريبة من 2%.

بل أن هذا الأمر بات مرتبطاً بمسار المفاوضات الجارية حالياً بين الولايات المتحدة وإيران، التي باتت محورية ليس فقط للاستقرار المنشود، وإنما لاستشراف وضعية التضخم في المستقبل القريب.

لا يمكن تجاهل مستويات التفاؤل بقوة الاقتصاد الأمريكي، الذي سجل تقدماً لافتاً في الآونة الأخيرة، لكن الذي يقلل من "بريق" هذا التفاؤل المخاوف من استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، ما ترك آثاراً سلبية متزايدة على أرباح الشركات، فضلا عن تقويض المخططات الهدفة لدفع النمو إلى معدلات مُرضية.

إلا أنه يبدو واضحاً، أن القيادة الجديدة للـ "الفيدرالي الأمريكي"، أنها لن تخرج من المسار التقليدي للسياسة المالية، الذي يمكن تلخيصه، بأنه بـ "لا تهاون مع التضخم، وإن أدى الأمر للضغوط على النمو". هل سيقبل الرئيس الأمريكي من وارش البقاء على توجه سلفه باول؟ الراجح أنه سيبدأ بالضغط وبسرعة من أجل تنفيذ سياسته التي تقوم على "فائدة أقل نمو أعلى، بصرف النظر عن تأثيرات التضخم السلبية".

بالتأكيد لن يحدث مع وارش، التصادم الذي كان بين ترمب وجيروم باول، فالخلاف بين هذين الأخيرين لم يقتصر على تضارب رؤيتهما بشأن السياسة المالية فحسب، بل شمل نوعاً من "الكراهية"، أبقت الحرب الكلامية حاضرة في المشهد منذ وصول ترمب إلى الحكم مرة ثانية.

الضغوط على رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" ستظهر قريباً، إلا إذا انتهج نوعاً من أشكال السياسة التي لا تغضب الرئيس الأمريكي كثيراً، ولا سيما في الفترة الحرجة التي يمر بها هذا الأخير، بما في ذلك اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

كاتب اقتصادي