حان الوقت للتخلي عن التحيز نحو التيسير النقدي المفرط

قد يفقد مؤشر سعر الفائدة الفصلي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمعروف باسم "مؤشر التيسير"، آخر توقعاته لخفض سعر الفائدة، وقد يختفي المؤشر نفسه تمامًا. حينها، سيتعين على الأسواق تحديد ما إذا كان كيفن وارش بالفعل من دعاة مكافحة التضخم كما كان يدّعي سابقًا. إذا كان كذلك، فقد يُشكل ذلك صدمة لبعض المستثمرين.

ينشغل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد بوضع خططه ويتشاور بانتظام مع موظفيه قبل أول اجتماع له حول السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تقدم أي من التوجيهات التي يتلقاها بشأن توجه السياسة إجابات سهلة.

دفعت طفرة الاستثمار المذهلة في الذكاء الاصطناعي وضغوط أسعار الطاقة المرتفعة للغاية نتيجة الحرب الإيرانية المستمرة منذ ثلاثة أشهر التضخم إلى مستويات أعلى بكثير من الهدف المحدد. إلى جانب التغيرات الحاصلة داخل مجلس السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، أثار ذلك مخاوف أسواق العقود الآجلة، ما دفعها إلى توقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ربما بحلول نهاية العام.

ومن بين الحجج القليلة المتبقية للمؤيدين لسياسة التيسير النقدي في الأشهر الأخيرة، احتمال ظهور تصدعات في سوق العمل - الجانب الآخر من مهمة الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة - والتي قد تتفاقم بسبب تسريح العمال نتيجةً لتقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقليصات الشركات في قطاع الطاقة. لكن لا توجد مؤشرات تُذكر على ذلك حتى الآن.

بل على العكس، تبدو سوق العمل قوية، وربما تشهد تحسنًا. ويؤكد ذلك الارتفاع الحاد في فرص العمل المتاحة في أبريل، وزيادة وظائف القطاع الخاص في مايو التي فاقت التوقعات بـ 122 ألف وظيفة، إذا ما أخذنا هذه المؤشرات على ظاهرها. ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني لشهر مايو يوم الجمعة، والذي سيختبر هذه الصورة. لن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، لكنه قد يبدأ في زرع بذور التغيير.

بغض النظر عن أي إشارة قد يوجهها وارش في مؤتمره الصحفي، ستركز الأسواق بشدة على أي حذف للغة في بيانات الاحتياطي الفيدرالي السابقة التي تشير إلى ميل نحو التيسير النقدي مجددًا. صوّت ثلاثة من صناع السياسة بالفعل على حذفها في المرة السابقة، وانضم إليهم عضو مجلس الإدارة كريستوفر والر، الذي كان يميل أخيرًا إلى التيسير النقدي.

لكن التحديث الفصلي لتوقعات صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد، بما في ذلك "مخطط النقاط" الذي يوضح توقعاتهم لأسعار الفائدة في السنوات المقبلة، قد يستحوذ على الاهتمام الأكبر. يشير متوسط ​​الآراء الحالي إلى خفض آخر هذا العام وخفض آخر في 2027.

تشير تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس إلى أن خفض هذا العام المتوقع من المرجح أن يختفي من المخطط. وسواءً أكان عام 2027 سيتبعه، أو حتى يتوافق مع توقعات السوق برفع سعر الفائدة، فقد يكون له التأثير الأكبر في السوق.

المفارقة، بالطبع، هي أن نفور وارش مما يسمى بالتوجيهات المستقبلية قد يدفعه إلى محاولة إلغاء "مخطط النقاط" تمامًا. سيحظى بدعم كبير في هذا الشأن، بما في ذلك من سلفه، جيروم باول، الذي لا يزال عضواً في مجلس الإدارة.

إن استبعاد مزيد من التيسير النقدي، ثم إيقافه تماماً وترك الأسواق تُقيّم نفسها بناءً على البيانات الواردة، قد يُؤدي إلى سوق أسعار فائدة أكثر توتراً وتقلباً خلال النصف الثاني من العام.

وبالتأكيد، لا يزال بعض المستثمرين متشبثين بأمل أن يُعيد انتهاء الحرب الإيرانية التيسير النقدي إلى الواجهة، أو يعتقدون أن تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة في الدخل الحقيقي ستُقلل الطلب الاستهلاكي بما يكفي لكبح جماح أسعار السلع الأخرى. لكن كثيرين يشعرون بأن الأمور قد تغيرت.

تخفيضات أسعار الفائدة تتلاشى

يرى تيم دوي، الخبير الاقتصادي في SGH Macro، أن التداعيات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة تُهيمن الآن على تأثيرات النمو، وأن المواقف تتغير بسرعة داخل مجلس السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، حيث بدأ المجلس يُدرك أن آخر خفض لأسعار الفائدة في ديسمبر كان خطأً.

قال: "إدراكًا لتزايد مخاطر عدم استقرار السياسة النقدية، يتجه المتحدثون باسم الاحتياطي الفيدرالي بسرعة نحو سياسة نقدية متشددة، ممهدين الطريق لرفع أسعار الفائدة".

وأضاف، في إشارة إلى سمعة وارش الراسخة كمتشدد في السياسة النقدية، حتى وإن تبنى لهجة أكثر اعتدالًا أثناء سعيه لتولي المنصب من رئيسٍ كان يفضل خفض أسعار الفائدة: "كان وارش القديم سيُعجّل برفع أسعار الفائدة".

"لا أحد يعلم أي وارش سيظهر على المنصة".

والجدير بالذكر أن وارش عيّن هذا الأسبوع بول وينفري، المدير السابق لمكتب الميزانية في عهد الرئيس دونالد ترمب والخبير الاقتصادي في مؤسسة التراث، كأحد مستشاريه لمساعدته في انتقاله إلى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وينفري، الذي يُنسب إليه تأليف فصل الاحتياطي الفيدرالي في البيان الانتخابي المحافظ "مشروع 2025" عام 2023، كان لديه قائمة إصلاحات تتضمن إلغاء تفويض الاحتياطي الفيدرالي بشأن الحد الأقصى للتوظيف، وتوجيه البنك المركزي حصراً نحو مكافحة التضخم. وبالطبع، سيُعرض هذا الأمر على الكونجرس.

لكن بناءً على من يستشير وارش، قد لا تكون نظرته للوضع الراهن متساهلة كما توقع كثيرون من شخص عينه ترمب. وقد صرّح الرئيس بالفعل بأنه سيترك له حرية التصرف.

مع ازدهار الاقتصاد وأسواق الأسهم بفضل طفرة الاستثمار الهائلة في الذكاء الاصطناعي، رغم التحديات التي تفرضها الطاقة والجيوسياسة والتعريفات الجمركية، يتساءل كثيرون عن سبب تفكير الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية مجدداً. على الرغم من تشديد أسواق الاقتراض.

خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت سوق الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا، ما أدى إلى انخفاض مؤشر جولدمان ساكس للأوضاع المالية الأمريكية العامة إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات. في المقابل، وصل مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية الأمريكية إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وبالعودة إلى خطأ تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال طفرة الاستثمار في شركات الإنترنت أواخر التسعينيات، رأى جيسون توماس، الاستراتيجي في كارلايل، أن: "تخفيضات أسعار الفائدة التي تُنفذ خلال طفرة الإنفاق الرأسمالي المكثفة عادةً ما تكون أكثر تحفيزًا بكثير من تخفيضات أسعار الفائدة التي تُنفذ في ظروف أخرى".

قارن توماس بين الحجم الهائل للإنفاق الرأسمالي الحالي وعصر شركات الإنترنت، وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية قصيرة الأجل تقل الآن بأكثر من 300 نقطة أساس عما كانت عليه آنذاك. وخلص إلى القول: "لقد حان الوقت للتخلي عن التحيز نحو التيسير النقدي المفرط".

قد لا تكون إعادة النظر التي يقترحها وارش وإعادة ضبط السياسة النقدية هي ما توقعه كثيرون.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز