لقد تجاوز بيلينجهام العداء الذي واجهه من الصحافة والنقاد ليصبح النقطة المحورية العاطفية والرمزية للمنتخب الإنجليزي الذي شارك قبل أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، ارتفعت أصوات جوقة الكراهية المألوفة التي أعقبت جود بيلينجهام منذ ظهوره على الساحة الدولية تساءل عدد من الكتاب والنقاد والمهنيين السابقين عما إذا كان أحد أكثر لاعبي كرة القدم موهبة في إنجلترا قد يضر بانسجام الفريق.

ظهر التعبير الأوضح عن هذه الحجج في مقال نشرته صحيفة ديلي ميل في نوفمبر 2025 تحت أحد العناوين الأكثر خزيًا في تاريخ كرة القدم الإنجليزية: "اترك جود في المنزل". وسط موجة من الانتقادات الموجهة إلى بيلينجهام، شعر إيان رايت بأنه مضطر للدفاع عنه في إحدى حلقات برنامج Stick to Football. بمجرد قص تصريحاته، انتشرت بسرعة عبر النظام البيئي لوسائل التواصل الاجتماعي لكرة القدم وخارجها، وذلك بسبب صراحة رايت، ولوضع العداء الموجه إلى بيلينجهام ضمن التقليد التاريخي المتمثل في مراقبة سلوك الرجال السود. قال رايت: “شخص مثل جود، لسبب ما، يخيف هؤلاء الناس”، قبل أن يضيف: إنه شيء تعلمته كرجل أسود

هناك، بطبيعة الحال، تجاوزات كروية محسوسة وضعت بيلينجهام على مسار تصادم لا مفر منه مع النظام الراسخ لكرة القدم الإنجليزية. كان "خطأه" الأول هو رؤية برمنجهام سيتي يسحب رقم قميصه قبل أن يبلغ الـ18 من عمره. وكان خطؤه الثاني هو رفض أندية النخبة في إنجلترا لمصلحة بوروسيا دورتموند ثم دفع ريال مدريد مبلغًا مبدئيًا قدره 103 ملايين يورو (88 مليون جنيه إسترليني) مقابل الحصول عليه، وعهد إليه بالقميص رقم 5 الذي كان يرتديه زين الدين زيدان.

طوال الوقت، بدا بيلينجهام خاليًا تمامًا من انعدام الأمن الذي استهلك الكثير من لاعبي كرة القدم الإنجليز في الخارج. لكن نجاح بيلينجهام في مدريد نادرًا ما تم التعامل معه على أنه مصدر للفخر الإنجليزي؛ بل يُقرأ على أنه تحدي ضمني لمطالبة الدوري الإنجليزي الممتاز باحتلال قمة كرة القدم. لقد عاد إلينا بالانتماء بالفعل إلى العالم الأوسع

في حين أن هذه العوامل تفسر جزئيًا العداء الذي يثيره بيلينجهام، فإن رواية رايت عن سبب قراءته بهذه الطريقة هي في النهاية أكثر إقناعًا هناك خصوصية ثقافية لسلوك بيلينجهام، والتي على الرغم من كونها مألوفة لدى عديد من البريطانيين السود، فإنها تُقرأ في مكان آخر على أنها عامل مشدد عندما كنت طفلة، كانت عمتي تصر على أن أمشي مع كتفي إلى الخلف، ورأسي مرفوع عاليًا، حتى أتمكن من عرض صورة لنفسي قد يرفض الآخرون تخيلها كشخص بالغ، تعلمت أن هذه النصيحة كانت تكرارًا للكلمات التي تحدثت عنها لأول مرة مع نفسها بعد وصولها من منطقة البحر الكاريبي إلى مجتمع أخبرها أنها لا تنتمي إليه.

لا نعرف ما إذا كان بيلينجهام قد تلقى تعليمات مماثلة - ربما نشهد ببساطة الإيمان الذاتي الذي لا يتزعزع لدى أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم - ولكن بالنظر إلى مدى شيوع هذا الشكل من الميراث الثقافي بين العائلات السوداء، فمن المعقول تمامًا أنه فعل ذلك.

تبحث كرة القدم الإنجليزية مرارًا وتكرارًا في التضاريس العاطفية لتاريخها عن المعنى، مهووسة بانتصارها الفردي واللحظات التي لا تعد ولا تحصى من كلمة "تقريبًا". ويعود أيضًا إلى اللاعبين الذين عرف نفسه فيهم: براين روبسون، وديفيد بيكهام، وبول جاسكوين.

ربما لم يثبت أي منها ثباته مثل الأخير. تم اختيار جاك جريليش لفترة وجيزة كخليفة روحي له، وقبل يورو 2020، صبغ فيل فودين شعره بلون البيروكسيد نفسه الذي ارتدته جاسكوين في يورو 96، واضعًا نفسه عمدًا ضمن النسب نفسه. يكشف بيلينجهام حدود عملية الاعتراف هذه. لطالما توجت إنجلترا باللاعبين السود الاستثنائيين.

وبينما من غير المسؤول الإصرار على أن لاعب كرة قدم واحد قادر على حل التوترات التي عادة ما تضع الهوية السوداء والهوية الإنجليزية في تعارضٍ ظاهري، فمن الواضح أن بيلينجهام لا يرى أي تناقض بينهما ولعل أهميته تكمن في إظهاره لمن يأتون بعده أنهم ليسوا بحاجة لرؤية أي تناقض أيضًا.

مؤلف كتاب "تشكيلة جديدة" ومؤسس مجلة "كاريكو" وكاتب في صحيفة "الجارديان" البريطانية