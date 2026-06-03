جنون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يُؤجّج التضخم

قد تُخفي قصة الطاقة الإيرانية مخاوف تضخمية أكبر. إذ يُسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في رفع الأسعار بشكل تدريجي، وهو ازدهار من المرجح أن يستمر لفترة أطول من أي فترة ركود في منطقة الخليج.

يراقب الجميع، ولا سيما البنوك المركزية الكبرى، أي تقلب في أسعار النفط الخام في ظل الصراع الإيراني تحسبًا لتأثيره على تكلفة المعيشة. ومع ذلك، فإن جنون الاستثمار الهائل في الذكاء الاصطناعي يُؤجّج أيضًا قطاع البناء والنشاط الصناعي، وربما الأسعار، مع ظهور اختناقات ونقص في رقائق الذاكرة ومعدات التكنولوجيا وتكاليف البرمجيات على مستوى العالم.

من المتوقع أن يتجاوز هذا الإنفاق الاستثماري الضخم 800 مليار دولار هذا العام وحده، وأن يصل إلى تريليونات الدولارات على مدى السنوات المقبلة. يؤثر الذكاء الاصطناعي بالفعل في أرباح الشركات وتوقعاتها وأسعار أسهمها، فضلاً عن الناتج المحلي الإجمالي. كما يجري دراسة تأثيراته المباشرة في أسعار المستهلكين بدقة.

ينصبّ القلق العام بشأن الذكاء الاصطناعي في الأغلب على تأثيره طويل الأجل في الوظائف والآثار الانكماشية المحتملة التي قد تترتب عليه. ولم يركز سوى القليل على ضغوط التضخم التي يُرجّح أن تسبقه.

سلّطت ورقة بحثية مثيرة للاهتمام ومفصّلة صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر الشهر الماضي، شارك في تأليفها ستيفن ميران، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك والمعروف بمواقفه الداعمة للتيار التيسيري، الضوء على أحد المجالات التي قد يُؤجّج فيها ازدهار الذكاء الاصطناعي أسعار المستهلكين، قبل تحليل البيانات لكشف ما قد يتبين أنه أخطاء في القياس.

درست الورقة ارتفاعًا حادًا في بند "برامج الكمبيوتر وملحقاتها" ضمن مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وأظهرت قراءات لافتة مع تزايد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن هذا البند يحمل وزنًا صغيرًا نسبيًا في سلة أسعار المستهلكين الإجمالية، إلا أنه سجّل ارتفاعًا غير مسبوق بين نوفمبر ومارس.

ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) 5.5% سنويًا خلال تلك الأشهر الأربعة، حيث أسهمت البرمجيات بنسبة 2.8 نقطة مئوية من هذه الزيادة، أي أكثر من النصف. وتشير الدراسة إلى أن هذه المساهمة تجاوزت المتوسطات التاريخية بأكثر من تسعة انحرافات معيارية.

وأوضحت الدراسة أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع هو زيادة بنسبة 70% في مبيعات ذاكرة الفلاش (ذاكرة الوصول العشوائي)، خلال فترة تزايد فيها نقص رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية نتيجةً لضغوط الطلب الهائلة على الرقائق بالتزامن مع التوسع العالمي في بناء مراكز البيانات. ثم تجادل الدراسة بأن الأسعار التي يسجلها الإحصائيون قد تكون مضللة، إذ لا تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي السريع وتحسينات الجودة، وربما تكون مُدخلة بشكل خاطئ.

يعتمد حساب مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) على مدخلات مباشرة من مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وقد يُفسر عدم التوافق بين فئات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك وحده ربع هذه الزيادة الكبيرة. وإضافة إلى أخطاء القياس الأخرى، قد تصل نسبة المبالغة في تقدير هذه الزيادة إلى النصف.





بين الحرارة والبرودة

لا يزال بعضهم مترددًا في اعتبار هذه الضغوط مجرد ضوضاء إحصائية. وبغض النظر عن الشكوك حول المنهجية، فإن ارتفاع الأسعار حقيقي للغاية. هذا قبل حتى النظر في كيفية تأثير تكاليف مدخلات الذكاء الاصطناعي في المنتجات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الرقائق الإلكترونية، من السيارات إلى الطاقة.

وقال جورج سارافيلوس، الإستراتيجي في دويتشه بنك، في مذكرة يوم الاثنين: "إن طفرة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي تُؤدي إلى التضخم. لا يوجد دليل قاطع على تأثيرها في سوق العمل، ولكن هناك أدلة كثيرة على تضخم جانب الطلب. يُمارس الذكاء الاصطناعي حاليًا ضغطًا تصاعديًا، وليس تنازليًا، على أسعار الفائدة".

يختلف تحليل مورجان ستانلي، إذ إن نظرته إلى التضخم في الولايات المتحدة متفائلة نسبيًا مقارنةً بنظرة السوق المتشددة بشكل متزايد. مع ذلك، تُشير السيناريوهات البديلة للبنك إلى خطر أن يُؤدي تأثير الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع، بما في ذلك احتمال أن "يؤدي مزيج من ضغوط الأسعار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرقائق والذاكرة وأشباه الموصلات والبرمجيات إلى رفع التضخم الأساسي من قِبل الشركات والاحتياطي الفيدرالي". علاوة على ذلك، يُشير مورجان ستانلي أيضًا إلى احتمال أن تُؤدي "الدوافع الاقتصادية" للذكاء الاصطناعي إلى تشديد سوق العمل مع تسارع الاقتصاد بشكل عام.

في هذا السيناريو، قد يُنهي التضخم العام عند مستواه الحالي الذي يقل قليلاً عن 4%، مع ارتفاع التضخم الأساسي ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس. ويُقدّر مورجان ستانلي هذا الاحتمال بنسبة 15%. حسنًا، هناك كثير من "الافتراضات" و"الشروط" في هذه السيناريوهات البديلة. لكن الإجماع يحمل في طياته افتراضات مشكوك فيها.

علاوة على ذلك، يتزايد التركيز في نقاش الذكاء الاصطناعي على التكلفة الحقيقية للحوسبة الذكية نفسها، مع تزايد الاهتمام بتتبع رموز الذكاء الاصطناعي التي تقيس هذه التكلفة، وإمكانية إعادة تسعير العقود ذات الصلة لاحقًا. إذا كانت تكلفة إنتاج واستخدام الذكاء الاصطناعي أعلى مما هو مفترض حاليًا، فقد يتجلى ذلك بعدة طرق: إما بتمرير التكاليف عبر المنتجات، أو استردادها من خلال تسريح العمال، أو ببساطة كبح استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام. بالنسبة للجمهور وصناع السياسات، يكمن الخطر في أن يؤدي هذا السيناريو برمته - على غرار صدمة الطاقة المرتبطة بإيران - إلى نتائج عكسية.

ضربة مزدوجة:

ارتفاع التضخم لفترة طويلة، ثم انعكاسه في وقت ما مع تراجع الطلب وفقدان الوظائف. ووصف وي ياو، كبير الاقتصاديين العالميين في سوسيتيه جنرال، هذا الوضع بـ"تحدب تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية" عند تطبيقه على إيران والنفط، لكن قد يمتد ليشمل تداعيات الذكاء الاصطناعي أيضًا.

والسؤال هنا .. هل يتبع الحر برد؟

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز