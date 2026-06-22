كانت الساعة نحو التاسعة والنصف مساءً من مساء يوم الاثنين، وكان فريق فيلادلفيا فيليز يختتم فوزه المريح على فريق ميامي مارلينز على شاشات التلفاز في طرفي الحانة، بينما كنتُ أشاهد مباراة إيران ونيوزيلندا على شاشة تلفاز ثالثة. قال بوب، في محاولة منه لكسر الجليد: "أنا لست من مُحبي كرة القدم". كان يبتسم وهو يقول ذلك، ولكن قبل أن أتمكن من الرد، تابع قائلاً شيئاً لن يسمح لي حتى أكثر المحررين تساهلاً بتكراره هنا. وخلاصة كلامه أنه كان يعتقد سابقاً أن أسوأ الناس يلعبون كرة القدم، لكنه بعد مشاهدة بعض مباريات كأس العالم على التلفاز، غيّر رأيه قليلاً

أصبح يعتقد الآن أن من يلعبون كرة القدم هم أناس يخشون لعب الهوكي أو كرة القدم "الحقيقية". احصل على تغطية شاملة لكأس العالم مجاناً عبر تطبيق The Athletic شعرتُ أن هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه بوب في حديثه عن كرة القدم. وبينما بدأ يتمايل، وامتلأ المكان بمشجعي فريق فيلادلفيا فيليز، الذين لم يبدُ أي منهم مهتماً بهدف إيليا جست الرائع الذي منح نيوزيلندا التقدم 2-1 على إيران، عدتُ بذاكرتي إلى كلام بوب الأول. هل يُعبّر عن رأي الكثيرين هنا؟ هل فيلادلفيا ليست مدينة كرة قدم؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الذي سيُغيّر ذلك؟ هل هذا ممكن أصلاً؟ أعجبتني شخصية بوب، لكنني لم أكن متأكدًا من أنه أفضل من يمثل مدينته، ​​لذا ذهبتُ لاستطلاع المزيد من الآراء في ملعب سيتيزنز بانك بارك، معقل فريق فيلادلفيا فيليز. لماذا اخترتُ "ذا بانك" تحديدًا؟ ببساطة، كنتُ أعرف الطريق إليه.

كما حاول رئيس الفيفا جياني إنفانتينو شرحه، سهلًا للغاية في بلد الحرية وموطن سوق إعادة البيع غير المنظم. كنتُ أبحث عن مقعد مناسب خلف القاعدة الأولى أو الثالثة، في منتصف المدرجات تقريبًا، واخترتُ في النهاية مقعدًا بسعر 64 دولارًا. بعد دقيقتين فقط من وصولي إلى الملعب، حصلتُ على وشاح مجاني وما نسميه نحن البريطانيين "كعكة مثلجة". كانت الكعكة في عبوة شفافة، التصقت بها الطبقة الحلوة، لكنها كانت لذيذة.

لدينا مقاعد وأقسام فاخرة في ملاعبنا أيضاً؛ لكنها عادةً ما تُكلّف أكثر من 64 دولاراً. لكن ما دفعته، أو ربما لم أدفع، مقابل مقعدي ليس الطريقة الوحيدة التي خطط بها فريق فيليز لسحب أموالي. كان هناك مطعم صغير يبيع شطائر شرائح اللحم بالجبن مقابل 19.99 دولار، والسوشي مقابل 22.99 دولار، وشطائر كعكة السلطعون مقابل 24.99 دولار. كلّفني بيرة محلية الصنع 17 دولارًا، وكدتُ أشتري قميصًا قديمًا بـ 65 دولارًا قبل أن أتذكر سبب مجيئي. إذن، ماذا اكتشفت؟ بعد ساعتين تقريبًا من المحادثات مع ما يقارب مئة شخص، كان هناك إجماع واضح.

قال جو، وهو يقف في طابور شطيرة اللحم بالجبن: "لا أحد يكره كرة القدم. نحن فقط لا نعرفها جيدًا. أنا أيضًا لا أعرف شيئًا عن الكريكيت، ولا أكرهها". هذا صحيح، ومن اللطيف منه أن يُقرّ ضمنيًا بأن البيسبول هي نسخة من لعبتنا الأكثر تطورًا بالكرة والعصا. قال تشاد، صديق جو: "الأمر يتعلق بالثقافة. لدينا كرة القدم الأمريكية، ولديكم كرة القدم الأمريكية. وهي جزء كبير من ثقافتنا، كما هو الحال بالنسبة لكم. لكن كرة القدم رائعة، وهذه البطولة العالمية ستُساعدها بالتأكيد على أن تُصبح أكثر شعبية". وجدتُ أندريه، وكريستين، ولورا، وراي عالقين في انتظار خيارات العشاء في نادي قاعة المشاهير.

قال راي: "ستكتشفون أن فيلادلفيا مدينة كرة قدم أمريكية بامتياز. نحن نعشق فريق إيجلز، هذا جزء لا يتجزأ من هويتنا. لكن من قال لكم إن لا أحد يحب كرة القدم هنا؟" لم أرد أن أُحرج بوب، فكذبتُ وقلتُ إنني قرأتُ الخبر على موقع X. في تلك اللحظة، انضمت إلينا جين، صديقة المجموعة، وأعلنت أنها وزوجها قررا، كما يفعل الكثيرون، إنفاق 5000 دولار على مقعدين في الصف الثاني لمشاهدة فوز الولايات المتحدة على باراغواي 4-1 في ملعب SoFi خلال وجودهما في لوس أنجلوس لحضور حفل زفاف. استنتجتُ أن جين متواطئة بوضوح مع الفيفا . بعد أن أُرسلتُ إلى الملعب للتأثير في نتائج استطلاعي، اختلقتُ الأعذار وبحثتُ عن مزيد من رواد المطعم.

قال روب: "سأدفع 2000 دولار لمشاهدة المنتخب الأمريكي يلعب هنا. افتُتح الملعب عام 2010، ويتسع لـ 18,500 متفرج، وتُباع تذاكر معظم مبارياته بالكامل، لذا فمن المؤكد أن هناك من سيحضر؛ لكنهم لم يكونوا من بين الذين تحدثت إليهم في مباراة فيليز. "مشكلة كرة القدم هي كثرة الخيارات"، هكذا تابع جيم حديثه. انظر حولك. صحيح أن البيسبول لم يعد يحظى بشعبية كبيرة كما كان في طفولتي، لكن ما يقارب 40 ألف متفرج هنا؟ ويلعبون 162 مباراة في السنة. بينما يلعب كل من فريقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وفيلايرز 80 مباراة. لذا، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالوقت المُستثمر. "الأمر صعب على كرة القدم... لكنها تتغير. لقد تغيرت كثيرًا بالفعل، والآن لدينا كأس العالم."

واصلتُ بحثي بإصرار في محلات جنوب فيلادلفيا، ومطاعم وسط المدينة، وسيارات أوبر، ووجدتُ أن بوب هو الاستثناء لا القاعدة. فيلادلفيا مدينة رياضية أمريكية تقليدية تعشق فريقها في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين .

فهناك ما يكفي من الحب لرياضتي كرة القدم (بنوعيها) والبيسبول وكرة السلة والهوكي، وللأكل والشرب وقضاء أوقات ممتعة. هيا يا بوب، أنت تعلم أنك ترغب في مشاهدة مباريات كرة القدم.

مراسل رياضي في صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أمضى 16 عامًا في هيئة الإذاعة البريطانية ثم 3 سنوات كرئيس للمراسلين الرياضيين في وكالة الأنباء البريطانية وكاتب في نيويورك تايمز