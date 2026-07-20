في مارس 2011، واجهت شركة تويوتا واحدًا من أكبر الاختبارات في تاريخها الصناعي عندما تسبب زلزال اليابان وتسونامي في تعطّل سلاسل الإمداد، ما أدى إلى اضطراب الإنتاج في عدد من مصانعها حول العالم. لم يكن التحدي حينها مرتبطًا بالقدرة الهندسية على تصنيع السيارات فقط، بل بقدرة المنظومة التشغيلية بأكملها على استعادة نشاطها رغم تعطل شبكة واسعة من الموردين.

كشفت هذه الأزمة أن الكفاءة التشغيلية وحدها لا تكفي لبناء ميزة تنافسية مستدامة في اقتصاد سريع التغير. فالنماذج التي ركزت لعقود على خفض التكاليف وتقليل المخزون وتعظيم الكفاءة عبر فلسفة الإنتاج في الوقت المحدد (Just-in-Time) أثبتت حاجتها إلى إعادة التوازن عند مواجهة صدمات غير متوقعة. وقد انعكس أثر الأزمة على أداء الشركة؛ إذ تراجع إنتاج تويوتا العالمي خلال عام 2011 بنحو 13% مقارنة بالعام السابق، قبل أن تبدأ عملية التعافي التدريجي من خلال إعادة بناء شبكة الموردين وتعزيز مرونة عملياتها التشغيلية.

ومنذ ذلك الحين، عملت تويوتا على تطوير نموذجها التشغيلي عبر تعزيز سلاسل الإمداد، وتنويع قاعدة الموردين، والاستثمار في مسارات تقنية متعددة، لتصبح المرونة جزءًا من تصميم نموذج الأعمال وليس مجرد استجابة مؤقتة للأزمات.

ورغم أن تجربة تويوتا تنتمي إلى عالم الأعمال، فإن الدرس الذي قدمته يتجاوز حدود الشركات ليصل إلى الاقتصادات نفسها؛ فكما تحتاج المؤسسات إلى التكيف مع الاضطرابات، تحتاج الاقتصادات إلى بناء قدرات تمكنها من امتصاص الصدمات، وإعادة توجيه مواردها، والحفاظ على نشاطها الاقتصادي عندما تتغير الظروف الخارجية.

ولهذا لم يعد تقييم قوة الاقتصادات يعتمد فقط على معدلات النمو، أو حجم الناتج المحلي، أو تدفقات الاستثمار، بل أصبح السؤال الأكثر أهمية: هل يستطيع الاقتصاد الحفاظ على ديناميكيته الإنتاجية والاستمرار في تحقيق التقدم عند مواجهة التحولات؟

ومن هنا تبرز أهمية مفهوم المرونة الاقتصادية (Economic Resilience)، التي تُعرّف بأنها قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، والتكيف مع التحولات، واستعادة مسار النمو بعد الاضطرابات، مع الحفاظ على قدرته على خلق القيمة وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. فالمرونة لا تعني تجاوز الأزمة فقط، بل تشمل مستوى التأثر، وسرعة التعافي، والقدرة على إعادة توجيه الموارد والاستجابة للمتغيرات.

وقد تحقق بعض الاقتصادات معدلات نمو متقاربة خلال فترات الاستقرار، إلا أن الاختلاف الحقيقي يظهر عند مواجهة الصدمات؛ إذ تتميز الاقتصادات الأكثر مرونة بقدرتها على الحفاظ على النشاط الاقتصادي، والعودة إلى مسار النمو خلال فترة أقصر، مع امتلاكها قدرة أعلى على تطوير البدائل وإعادة ترتيب الأولويات.

وتزداد أهمية هذا المفهوم في ظل التحولات العالمية الحالية، حيث أصبحت الصدمات جزءًا من البيئة الاقتصادية وليست أحداثًا استثنائية. فقد كشفت جائحة كوفيد-19 هشاشة بعض سلاسل الإمداد العالمية، كما أثرت اضطرابات أسواق الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، والتحولات التقنية المتسارعة في أنماط التجارة والاستثمار، وأظهرت أن الاقتصادات الأكثر قدرة على التكيف هي التي تمتلك مرونة مؤسسية وقدرة على التحرك بسرعة عند تغير الظروف.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ معدلات النمو العالمي مقارنة بالمتوسطات التاريخية، أصبحت القدرة على التكيف عاملًا رئيسيًا في تحديد قدرة الاقتصادات على تحقيق نمو مستدام. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، يدور نمو الاقتصاد العالمي حول 3% خلال عامي 2025 و2026، وهو مستوى أقل من المتوسط التاريخي البالغ نحو 3.7% خلال الفترة 2000–2019، ما يبرز بيئة اقتصادية تتطلب قدرات أعلى على التكيف والاستجابة. كما تشير مؤشرات عدم اليقين الاقتصادي العالمي (World Uncertainty Index) إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات.

وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في السعودية خلال مرحلة التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030، حيث أصبحت المرونة الاقتصادية أحد المحاور المهمة في بناء نموذج اقتصادي أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية وتنمية مصادر متعددة للنمو. فلم يعد الهدف من التنويع الاقتصادي يقتصر على زيادة مصادر الدخل، بل أصبح يرتبط بتطوير اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التحولات الخارجية، وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي، وبناء محركات نمو مستدامة.

وقد انعكس ذلك من خلال توسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستثمار في قطاعات إنتاجية جديدة، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية والمالية الداعمة للنمو. وقد سجل الاقتصاد غير النفطي في المملكة نموًا بنحو 4.4% خلال عام 2024، بما يعكس استمرار توسع الأنشطة غير النفطية ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد.

وتجسدت هذه الرؤية أيضًا في عدد من المبادرات الاستثمارية الهادفة إلى بناء محركات نمو جديدة، ويأتي صندوق الاستثمارات العامة في مقدمتها، من خلال توجيه الاستثمارات نحو قطاعات مثل السياحة، والتعدين، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد. وقد تجاوزت أصول الصندوق المدارة حاجز 900 مليار دولار، مع استمرار دوره في تطوير قطاعات إستراتيجية وبناء قدرات اقتصادية جديدة.

إلا أن تعزيز المرونة الاقتصادية لا يرتبط فقط بوجود قطاعات متعددة، بل بقدرة هذه القطاعات على بناء مزايا إنتاجية وتنافسية تحقق قيمة مضافة مستدامة. فالتنويع الحقيقي لا يُقاس بعدد القطاعات الجديدة، وإنما بمدى عمقها الاقتصادي، وقدرتها على المنافسة، واندماجها في سلاسل قيمة قادرة على الاستمرار والتوسع.

كما أن انفتاح الاقتصاد السعودي على التجارة والاستثمار العالمي يمثل فرصة للنمو ونقل المعرفة. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، يصبح تطوير القدرات المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة الوطنية، ورفع المحتوى المحلي عوامل أساسية لتحقيق توازن بين الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات الخارجية.

ولتحويل المرونة الاقتصادية إلى ميزة تنافسية مستدامة، يمكن التركيز على 5 مسارات رئيسية:

أولًا، تعظيم القيمة الاقتصادية للقطاعات الواعدة عبر رفع الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وزيادة مساهمتها في الصادرات والوظائف النوعية.

ثانيًا، تمكين القطاع الخاص ليكون محركًا أكثر مرونة للنمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار، ودعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ثالثًا، تطوير سلاسل القيمة المحلية بما يحقق توازنًا بين الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.

رابعًا، تطوير مؤشرات لقياس القدرة على الاستمرار بحيث تشمل الإنتاجية، والابتكار، وكفاءة استخدام الموارد، وسرعة التعافي بعد الصدمات، إلى جانب مؤشرات النمو التقليدية.

خامسًا، الاستثمار في رأس المال البشري عبر تعزيز التعلم المستمر وتطوير المهارات، خصوصًا في ظل التسارع التقني في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

لم تعد القوة الاقتصادية تُقاس فقط بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال فترات الاستقرار، بل بقدرته على الاستمرار عندما تتغير الظروف وتظهر صدمات جديدة. فتجربة تويوتا تؤكد أن النجاح لا يعتمد فقط على الكفاءة في الأوقات المستقرة، بل على القدرة على إعادة بناء القدرات عند حدوث التغيير.

وفي عالم تتزايد فيه وتيرة الصدمات الاقتصادية، تبرز المرونة الاقتصادية بوصفها أحد العوامل الرئيسية التي تعزز قدرة الاقتصادات على التكيف مع المتغيرات، وتسريع التعافي، ودعم استدامة النمو على المدى الطويل.

مستشارة في السياسات الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي