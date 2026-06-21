تمكين المواطن .. من الابتكار والتعلم مدى الحياة

خلال الأسابيع الماضية صدر تقريران سنويان مهمان رصدا بشفافية ومهنية مسيرة برنامجين من برامج رؤية السعودية 2030 تزامناً مع العام العاشر لإعلان الرؤية، أول هاتين الوثيقتين كان التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2025 تحت عنوان “أنجزنا ومكملين” رصد مسيرة البرنامج مع التركيز على الأثر المتحقق في المحاور الرئيسة التي اشتمل عليها البرنامج، والتي تنوعت بين محاور اقتصادية واجتماعية وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي ودعم التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته إضافة إلى التحول الرقمي والإسهام في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ..

وأشار التقرير إلى قصص نجاح أسهمت في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني بهدف إظهار أثر التحول الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للاستفادة من التجارب الملهمة وقصص النجاح.

ولفت التقرير إلى تحقيق عديد من النجاحات في المجال الاقتصادي والاستثماري منذ إطلاق الرؤية وحتى العام الماضي، وتميز التقرير بقدر عالٍ من الشفافية حتى في المسارات والمبادرات التي لم تحقق مستهدفاتها، وقد أشاد مجلس الوزراء بتحقيق برنامج التحول الوطني عديدا من الإنجازات في 2025 بالتوازي مع اكتمال 71% من إجمالي مبادراته التنفيذية التي وردت في التقرير، وأهمها التمكين الرقمي الذي ننعم جميعاً بثمار ما تحقق فيه ونمارسه باستمرار في معاملاتنا الحكومية التي بتنا مضرباً للمثل في تقدمها.

والنقطة الأخرى التي أراها من أهم المبادرات هي تمكين مختلف فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع مستوى جاذبيته إذ إن الأثر الأبقى لأي نماء اقتصادي يحسب بأثره في التدفقات المالية وفتح فرص عمل جديدة للمواطنين بمختلف مستوياتهم التعليمية، وذلك ما تم تفصيله في التقرير الآخر المنشور من قبل برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أبرز دور البرنامج في إعداد مواطن منافس عالمياً عبر 4 محطات رئيسية (هوية تُرسّخ، أساس يُبنى، جاهزية تُعزّز، ريادة تتجدد)، واستعرض تطوير منظومة التعليم والتدريب والارتقاء بتنافسية الكوادر السعودية محلياً وعالمياً وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال، وكشف التقرير عن حجم الإنفاق على التعليم الذي وصلت قيمته إلى 23 مليار ريال دعماً للمبادرات التعليمية والتنموية.

وأسهم هذا الدعم في بناء القدرات منذ مراحل الطفولة حتى التعليم العالي ورفع مستوى الجهات التعليمية حيث خضعت 17 ألف مدرسة لتقييم الأداء المدرسي ودخلت 79% من الجامعات السعودية ضمن أفضل 30 جامعة آسيوية واستفاد 3800 طالب من ذوي الإعاقة من البرامج التعليمية إلى جانب تدريب 13 ألف معلم ومعلمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإطلاق منصة وطنية لتطوير القدرات المهنية استفاد منها 470 ألف متدرب ومتدربة.

وتوجت تلك الجهود بتحقيق السعودية 18 جائزة عالمية في مجالات التعليم وتنمية القدرات البشرية، ويعمل برنامج تنمية القدرات البشرية منذ إطلاقه 2021 على جاهزية المواطن في جميع مراحل الحياة من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية وضمان الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وهذا جانب مهم جداً على أن يسبق هذه الخطوة إعادة تأهيل المهارات للوصول إلى اقتصاد مزدهر تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية وبهذا يتم تحقيق الهدف الأهم وهو تمكين المواطنين من الابتكار وريادة الأعمال والتعلم مدى الحياة بما يواكب التحولات الإقتصادية والتقنية المتسارعة مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والشراكات الدولية في تطوير رأس المال البشري.

وأخيراً: تؤكد هذه النتائج استمرار بلادنا في نهجها وحرص قيادتها على بناء نموذج متكامل لتنمية الإنسان السعودي، وترسيخ اهتمام الرؤية بتمكين المواطن ودعمه للمنافسة في سوق العمل والبحث والابتكار عالمياً ويبقى الدور على جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص لتضاعف جهودها في التدريب على رأس العمل واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وقبل ذلك الثقة بقدراتهم.

كاتب اقتصادي