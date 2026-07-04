خفت حدة النشوة التي سادت مطلع العام والتي دفعت أسعار النحاس والقصدير إلى مستويات قياسية مع إطلاق عملية "الغضب الملحمي" في نهاية فبراير. هيمنت الحرب الإيرانية على عناوين الأخبار منذ ذلك الحين، ما شكل تحديًا للمتداولين نظرًا لتضارب الأخبار

. يبدو أن مضيق هرمز قد دخل في حالة من الغموض، حيث يمكن أن يكون مفتوحًا ومغلقًا في آن واحد، اعتمادًا على الطرف المتحدث في أي لحظة. بحسب فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل سوق النفط، فإن مضيق شرودنجر "لا يزال يُعاد فتحه، لكن العملية غير منتظمة وغير متوقعة وتفتقر إلى الشفافية الكاملة". وينطبق هذا الوصف أيضاً على محادثات السلام الجارية في الدوحة.

وسط ضباب الحرب والسلام، تذبذب مؤشر بورصة لندن للمعادن، الذي يضم سلة من المعادن الأساسية الستة المتداولة في السوق، بين التفاؤل والتشاؤم ثم الصمود خلال النصف الأول من العام، لينتهي به المطاف في حالة وسطية. وقد تباين أداء المعادن بشكل كبير، تبعاً لحساسية كل معدن لتقلبات أخبار الخليج.

تضرر الألمنيوم، كان الألمنيوم من بين ضحايا الحرب المباشرة، حيث تعرض مصهران في الخليج لهجمات صاروخية، إضافة إلى تعطل الخدمات اللوجستية في مصاهر أخرى، انخفض الإنتاج الإقليمي بمقدار مليوني طن متري سنوياً بين شهري فبراير ومايو، وفقاً للمعهد الدولي للألمنيوم. أدت صدمة العرض غير المسبوقة إلى ارتفاع سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن لأجل 3 أشهر إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات، مسجلاً 3787.50 دولارًا للطن في بداية يونيو. ومنذ ذلك الحين، تراجعت علاوة الحرب بشكل شبه كامل، حيث بدأت السوق في تسعير عودة السوق إلى نوع من الاستقرار.

ومن بين مظاهر هذا الاستقرار الجديد، انخفاض مخزونات بورصة لندن للمعادن. فقد انخفض إجمالي المخزونات، سواءً المتاحة أو غير المتاحة، إلى ما يزيد قليلاً على 400 ألف طن، معظمها من المعادن الروسية. ارتباك في سوق النحاس أضافت الحرب مستوى آخر من الارتباك إلى سوق النحاس المضطرب أصلاً. على المستوى الكلي، يُحتمل أن يكون التأثير في النمو العالمي سلبياً بالنسبة للنحاس.

أما على المستوى الجزئي، فقد تسبب إغلاق مضيق هضبة كورنوال في نقص حمض الكبريتيك، ما أدى إلى تضييق الخناق على منتجي النحاس الذين يستخدمون تقنية الترشيح في غضون ذلك، تعاني سوق مركزات النحاس من خلل وظيفي، حيث انهارت شروط معالجة المصاهر لدرجة أن المصنّعين باتوا يعتمدون على كل شيء عدا النحاس لتحقيق الربح.

لا تزال سوق المعادن المكررة في حالة ترقب شديد، بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن فرض تعريفات جمركية. ومن المتوقع صدور القرار في أي لحظة تستمر علاوة التسليم من الولايات المتحدة في استنزاف المعادن من بقية أنحاء العالم. بينما تتأرجح أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن لأجل ثلاثة أشهر بين 13,000 و14,000 دولار للطن منذ منتصف مايو، وسط إشارات متضاربة.

لا يزال المستثمرون يفضلون فكرة نقص العرض الهيكلي للنحاس، وهناك عديد من المستثمرين المتفائلين للغاية يترقبون الفرصة المناسبة في سوق خيارات بورصة لندن للمعادن مفاجأة الزنك كان الزنك، الذي لا يتأثر بشكل مباشر بالحرب، هو السهم الأبرز أداءً في بورصة لندن للمعادن حتى الآن هذا العام. بلغ سعر الزنك في بورصة لندن للمعادن لأجل 3 أشهر أعلى مستوى له منذ 4 سنوات تقريبًا، مسجلًا 3658 دولارًا للطن في أوائل يونيو، وأنهى الشهر مرتفعًا بنسبة 14% عن بداية العام، مسجلًا ثاني أقوى أداء سعري بعد القصدير.

كان من المفترض أن تشهد سوق الزنك العالمي فائضًا كبيرًا في العرض هذا العام، إلا أن أحدث تقييم من المجموعة الدولية لدراسات الرصاص والزنك يشير إلى عجز طفيف يتركز هذا النقص في الأسواق العالمية خارج الصين، حيث لا يزال إنتاج المصاهر دون المستوى المطلوب.

أما الصين نفسها، فترفع إنتاجها بشكل مطرد، وهي في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب. النيكل يتأثر بالوضع في إندونيسيا تركزت تجارة النيكل بشكل أساسي على إندونيسيا ومحاولة الحكومة كبح جماح قطاع الإنتاج المتسارع فيها.

أدت التخفيضات الحادة في حصص التعدين لهذا العام إلى ارتفاع سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن لأجل 3 أشهر إلى أعلى مستوى له منذ عامين، مسجلًا 20000 دولار للطن في مايو. أدى نقص الكبريت الناجم عن منطقة الخليج إلى زيادة الضغط على المنتجين الإندونيسيين الذين يستخدمون الأحماض في عمليات الاستخلاص.

ومع ذلك، أدت التكهنات المتزايدة بأن إندونيسيا ستخفف حصصها التعدينية إلى انخفاض الأسعار مجددًا نحو مستوى 16,000 دولار للطن. وبينما تدرس جاكرتا خياراتها، يستمر فائض المعدن في التراكم. وقد بلغت مخزونات بورصة لندن للمعادن ذروتها، لكن مخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة تجاوزت للتو 100,000 طن لأول مرة منذ 2016.

اضطراب أسعار القصدير وفرط المعروض من الرصاص لم تتأثر أسعار القصدير والرصاص إطلاقًا بالأحداث في الخليج، مما سمح لكل منهما باتباع مساره الخاص في حالة القصدير، يُعد هذا مؤشرًا إيجابيًا على وجود عجز هيكلي في العرض في ظل ارتفاع الطلب على معدن اللحام الإلكتروني. يُعاني القصدير من ندرة الأسعار منذ عدة أشهر، وكان أداؤه الأفضل في بورصة لندن للمعادن خلال النصف الأول من العام.

حتى 2026، حقق سوق الألمنيوم مكاسب بلغت 27% منذ بداية العام. في المقابل، تعاني سوق الرصاص من فائض كبير في المعدن، واختتم النصف الأول من العام بخسائر بلغت 7% منذ بداية العام. يراوح مخزون بورصة لندن للمعادن الإجمالي، سواءً كان ضمن أو خارج نطاق الضمانات، حول 500 ألف طن منذ بداية العام حلّ الرصاص محل الألمنيوم كسوق مفضل لممولي المخزونات، حيث تتسم عمليات التداول في بورصة لندن للمعادن بالمراجحة في المستودعات وتدوير المخزون بين التخزين ضمن وخارج نطاق الضمانات.

وهذا، بالطبع، يُشير بوضوح إلى مدى تغير ديناميكيات سوق الألمنيوم منذ بداية الحرب الإيرانية.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز