تطورات الشرق الأوسط تُؤثر في الأسهم الأمريكية مع بيانات التضخم

سيبحث المستثمرون خلال هذا الأسبوع عن مؤشرات حول مدى اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط ومدى تأثيرها في إمدادات الطاقة، في ظل تحليلهم لبيانات التضخم الجديدة. وقد استحوذت الحملة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي دخلت يومها السادس يوم الخميس، على اهتمام الأسواق، حيث تصدرت قفزة أسعار النفط قائمة تقلبات الأصول. وشهدت الأسهم الأمريكية تقلبات حادة في أعقاب التصعيد في الشرق الأوسط، ما أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 0.7% لهذا الأسبوع، حتى يوم الخميس.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بلغ مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (Cboe Volatility)، وهو المؤشر الأكثر ترقبًا في وول ستريت لقياس قلق المستثمرين، أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

كان المستثمرون يوازنون بين الميل التاريخي لانتعاش أسواق الأسهم في أعقاب التطورات العالمية الكبرى، وبين حالة عدم اليقين بشأن الوضع في إيران.

قال ريك ميكلر، الشريك في شركة تشيري لين للاستثمارات: "هذا حدث بالغ الأهمية، ويبدو أن مساره غامض للغاية. إلى حد ما، جعل المستثمرين في موقف لا يسمح لهم بالبيع ولا الشراء".





إلى أي مدى سترتفع أسعار النفط؟

كان أحد المحاور الرئيسية للأسواق هو الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الصراع وأهميته بالنسبة للتضخم والناتج الاقتصادي. وقد أدى القتال إلى شلّ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وبلغ سعر خام برنت يوم الخميس 85 دولارًا للبرميل، مرتفعًا من 70 دولارًا قبل إضرابات نهاية الأسبوع. قد تؤثر أسعار النفط المرتفعة سلبًا في توقعات أسواق الأسهم بعدة طرق، منها ارتفاع أسعار البنزين الذي يُضعف الإنفاق الاستهلاكي.

على المدى القريب، صرّح مايكل أرون، كبير إستراتيجيي الاستثمار في شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمار، بأن تقلبات أسعار النفط ستكون "مؤشرًا جيدًا لأداء الأصول عالية المخاطر". وأضاف أن تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل سيمثل علامة نفسية "ستزيد من قلق الأسواق". ورغم الانخفاض الأسبوعي، بقي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا بنسبة تزيد قليلًا على 2% عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق الذي سجله في أواخر يناير. وقد عززت التوقعات ببيئة اقتصادية قوية ونمو قوي في أرباح الشركات هذا العام التفاؤل بشأن الأسهم، ما خفف من المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص. ومع بداية الأسبوع المقبل، "ستؤثر التطورات في الشرق الأوسط في جميع الأسواق المالية تقريبًا"، كما قال دومينيك بابالاردو، كبير إستراتيجيي الأصول المتعددة في مورنينج ستار ويلث.





هل تُعدّ بيانات التضخم مؤشراً للمستقبل؟

ستكون بيانات التضخم محطّ أنظار وول ستريت. من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير يوم الأربعاء، وذلك بعد صدور تقرير يناير الذي جاء أقل من المتوقع لهذا المؤشر الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير ارتفاعاً بنسبة 0.2% على أساس شهري. وأشار المستثمرون إلى أن الأسواق قد تتجاهل أي تقرير معتدل، لأنه يغطي فترة تسبق الصراع في الشرق الأوسط بشكل شبه كامل. لكنّ أي ارتفاع مفاجئ في التضخم قد يُشكّل مشكلة كبيرة.

وقال آرون: "إذا شهدنا مفاجآت إيجابية في بيانات التضخم الأسبوع المقبل، فقد يُؤجّج ذلك المخاوف بشأن ارتفاع توقعات التضخم، وهذا سيكون سيئاً للأسواق. ويكمن القلق في أن ارتفاع أسعار النفط سيُسهم في زيادة التضخم مستقبلاً".

ارتفاع التضخم قد يُهدد خفض أسعار الفائدة

أسهمت هذه المخاوف بشأن ارتفاع التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة في دفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض سعر الفائدة القادم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى نحو 32%، وفقًا لـ CME FedWatch، بعد أن كانت 47% قبل أسبوع و75% قبل شهر.

بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة العام الماضي لدعم سوق العمل المتراجع، أصبحت الآمال في مزيد من التيسير النقدي هذا العام، من خلال خفضين قياسيين بمقدار ربع نقطة مئوية، عنصرًا أساسيًا في التوقعات الإيجابية لسوق الأسهم. ويربط المستثمرون عمومًا انخفاض أسعار الفائدة بارتفاع أسعار الأسهم والأصول الأخرى.

وقال بابالاردو: "إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة في إثارة مخاوف التضخم، فسيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ هذين الخفضين المتوقعين لسعر الفائدة في 2026".

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز