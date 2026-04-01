تضييق السوق يمنح البنوك المركزية متسعًا للترقب والانتظار





مايك دولان

لكل شخص رأيه فيما ينبغي للبنوك المركزية فعله بشأن أسعار الفائدة في ظل الصدمة التي أحدثتها الحرب الإيرانية في قطاع الطاقة. والإجابة، في الوقت الراهن، قد تكون عدم اتخاذ أي إجراء.

لم تكتفِ معظم السلطات النقدية حتى الآن بالتصريحات المتشددة، محذرةً من اتخاذ إجراءات "حاسمة" إذا لزم الأمر. لكنّ تشديدًا حادًا في الأوضاع المالية العامة قد بدأ بالفعل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع معدلات الاقتراض، ومعدلات الرهن العقاري، واتساع نطاق علاوات الائتمان، وانخفاض أسعار الأسهم.

وشهد مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو للأوضاع المالية الوطنية الأمريكية تشديدًا في مارس بأكبر قدر له في شهر واحد منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض تعريفات جمركية شاملة في أبريل الماضي، ما دفع المؤشر إلى أعلى مستوى له من حيث التقييد منذ مايو الماضي.

قبل ذلك، يجب العودة إلى الصدمة المصرفية الإقليمية في مارس 2023 لرصد ضغط شهري أكبر، وقبل ذلك، إلى آخر حملة رفع فعلية لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023. وقد توافق مؤشر جولدمان ساكس الأمريكي المكافئ مع نظيره في بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو. كما سجل مؤشر منطقة اليورو أعلى مستوى له في 10 أشهر، على الرغم من أن قفزة مارس كانت أقل حدة من نظيرتها في أمريكا.

فلماذا يُعدّ هذا الأمر مهمًا؟

يمكن أن تكون تغييرات سياسة البنك المركزي مؤثرة، ولكن فقط بقدر ما تُغيّر التكلفة الحقيقية للاقتراض للأسر والشركات.

إذا كانت الأسواق تقوم بهذا الدور بالفعل - من خلال تشديد تكاليف القروض، وارتفاع أسعار الرهن العقاري، وانخفاض الإنفاق الناتج عن الطاقة، وانخفاض أسعار الأسهم - فقد يكون الأثر الصافي لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة قد بدأ بالفعل.

منذ الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، استبعدت الأسواق ما يصل إلى خفضين متوقعين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحقيقية لأجل 10 سنوات بأكثر من 40 نقطة أساس، وقفزت معدلات الرهن العقاري الثابتة لأجل 30 عامًا بمقدار 40 نقطة أساس لتصل إلى 6.4%.

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط ​​أسعار البنزين العادي الخالي من الرصاص بمقدار الثلث، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 7%..

باختصار، شددت الأسواق الأوضاع بقوة مماثلة لأي رفع لأسعار الفائدة - وهذا تحديدًا ما جعل لتصريحات الاحتياطي الفيدرالي هذا التأثير الكبير.

تكمن المسألة في كيفية إيصال البنوك المركزية لأفكارها ومدى قوة ذلك إذا حافظت المؤسسة على مصداقيتها لدى الأسواق المالية التي تنقل قراراتها في نهاية المطاف.

أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في 18 مارس، مرددًا تعهد ماريو دراجي الشهير عندما كان رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي، أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل كل ما يلزم للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

وقال باول: "نحن على استعداد لفعل ما يلزم"، معترفًا في الوقت نفسه بأنه لا أحد يعلم حتى الآن إلى متى ستستمر صدمة أسعار النفط.

جميع الطرق تؤدي إلى الركود التضخمي

كانت تصريحات باول، المدعومة بخطابات زملائه، كافية لإلغاء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة عن توقعات السوق، وأسهمت في تشديد الأوضاع المالية التي اعتبرها كثيرون متساهلة للغاية، في ظل انتعاش الاقتصاد مع بقاء التضخم الأساسي أعلى من الهدف بنقطة واحدة.

النقطة الأساسية هي أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتخذ أي إجراء، والأسواق تتوقع الآن ألا يفعل شيئًا. ومع ذلك، فقد شددت الأوضاع المالية بشكل ملحوظ.

يكمن الخطر في أن الأسواق قد تكتشف في النهاية حقيقة الوضع، ما يجبر البنك المركزي على التحرك. لكن تلك اللحظة تبدو بعيدة: فتوقعات التضخم على المدى الطويل على جانبي المحيط الأطلسي لا تزال قريبة من متوسطاتها خلال العامين الماضيين.

أما بالنسبة للإجراءات التي ينبغي اتخاذها في نهاية المطاف، إن وجدت، فلا يزال هناك نقاش حول اتجاه الخطوة التالية - ما إذا كان ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الطلب أكثر من رفع الأسعار.

وكما قال خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي يوم الاثنين: "جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو". في هذا السياق، يدرس الإستراتيجيون أمثلة سابقة لصدمات أسعار النفط، مع أن أياً منها لا ينطبق تماماً على الوضع الراهن.

المؤكد هو أن المقارنة ضئيلة مع أزمات النفط في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، نظراً للتغيرات التي طرأت على كفاءة الطاقة والتكنولوجيا والمفاوضات على الأجور منذ ذلك الحين. لا تزال صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا 2022 حاضرة بقوة في أذهان الأوروبيين، لكن ثمة اختلافات في السياسات المتبعة آنذاك أيضاً.

إذا كان هناك من يشك في حدوث ارتفاع في التضخم نتيجة أكبر زيادة شهرية في أسعار النفط على الإطلاق، فإن بيانات التضخم الألمانية لشهر مارس هذا الأسبوع كفيلة بتبديد بعض هذه الشكوك.

قفز معدل التضخم الرئيسي في ألمانيا إلى 2.8% من 2% فقط في فبراير، بينما تضاعفت توقعات التضخم لدى الأسر الأوروبية تقريباً لتصل إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات.

ومع ذلك، يشير كبير الاقتصاديين في مجموعة أكسا، جيل مويك، إلى "خطأ" البنك المركزي الأوروبي 2011 عندما واجه ارتفاع أسعار النفط وتضييق سوق العمل برفع أسعار الفائدة، وهو ما اضطره إلى التراجع عنه مع اندلاع أزمة ديون منطقة اليورو.

يقول مويك: "ما أغفله البنك المركزي الأوروبي هو تأثير ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل"، وهو درس يعتقد أنه يجب أن يكون له وزن لا يقل عن وزن طفرة التضخم في الفترة 2021-2022 على صانعي السياسات اليوم. علاوة على ذلك، فإن قدرة البنوك المركزية على توجيه الأسواق لتحقيق أهدافها تعتمد بشكل كبير على النأي بنفسها عن التأثير السياسي.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز