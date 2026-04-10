تشكيل آفاق المستقبل: كيف تعيد أسواق الخليج صياغة مفهوم العمارة في 2026

تدخل العمارة في دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة أكثر تطلباً، تشكلت ملامحها بناءً على واقع التشغيل اليومي. فخلال معظم العقد الماضي، كان طموح التصميم يُقاس بالضخامة والظهور وسرعة التنفيذ، حيث ارتفعت الأبراج بوتيرة متسارعة، وأصبحت الواجهات أكثر خفة، وتغيرت خطوط الأفق بين ليلة وضحاها. أما في 2026، فقد انتقل التركيز إلى كيفية أداء المباني على المدى الطويل، وجودة التجربة التي تقدمها لشاغليها.

يُبرز هذا التطور نضجاً أكبر في السوق الموجهة نحو كفاءة الأداء مع الحفاظ على جرأة التصميم. وباتت التساؤلات حول استهلاك الطاقة، وراحة المستخدمين، وأعمال الصيانة، والديمومة، تحتل مكان الصدارة في عملية اتخاذ القرار المعماري. وفي منطقة تتسم بالحرارة الشديدة، والغبار، والتعرض الكثيف لأشعة الشمس، لا يكتسب القصد التصميمي قيمته إلا إذا كان مدعوماً بأنظمة قادرة على تقديم أداء مستقر ومستدام بمرور الوقت.

تحول في النهج الإقليمي

تجسد الواجهات هذا التحول بوضوح استثنائي، فرغم أن العمارة المعتمدة بكثافة على الزجاج لا تزال جزءاً أصيلاً من اللغة البصرية للمنطقة، فإنه يتم التعامل معها الآن بمنظور تقني أعمق. فأصبح التحكم في الإشعاع الشمسي، ووسائل التظليل، والأداء الصوتي، والأنظمة المؤتمتة، تُعدّ أجزاءً من إستراتيجية موحدة بدلاً من كونها عناصر تصميمية منعزلة.

وتشير الدراسات الصناعية باستمرار إلى أن أدوات التظليل الخارجية، مثل كواسر الشمس والبروزات المعمارية، يمكنها تقليل اكتساب الحرارة الشمسية بشكل كبير قبل وصولها إلى غلاف المبنى، ما يقلل بدوره من الطلب على التبريد. كما تسهم المناطق الزجاجية المظللة بالكامل في خفض الأحمال الحرارية، ما يخفف الضغط عن الأنظمة الميكانيكية ويعزز مستوى الراحة الداخلية. ورغم أن هذا التوجه القائم على كفاءة الأداء يسود دول مجلس التعاون الخليجي كافة، فإن كل سوق تستجيب بطريقتها الخاصة.

ففي الإمارات، لا يزال التعبير المعماري يتصدر المشهد، حيث تركز المشاريع الأيقونية، وقطاع الضيافة، والمناطق متعددة الاستخدامات، بشكل مكثف على التجربة والهوية. أما التغيير الجوهري فيكمن في مستوى التنسيق خلف الكواليس، إذ يُتوقع من الواجهات الآن أن توفر الإضاءة الطبيعية والشفافية دون التسبب في الوهج البصري أو عدم الاستقرار الحراري. وباتت إستراتيجيات التظليل والكسوة الزجاجية تُطور معاً بشكل متكامل، ما يسمح بالحفاظ على طموح التصميم مع تلبية المتطلبات التشغيلية.

أما السعودية، فتقدم حراكاً مختلفاً، حيث تهيمن الضخامة والسرعة، مع وجود مشاريع كبرى ومدن عملاقة تضغط الجداول الزمنية وتزيد من درجة التعقيد. وفي بيئة كهذه، تترجم القرارات المجزأة بسرعة إلى تحديات تشغيلية. لذا، تتشكل العمارة في السعودية من خلال التكامل المبكر، والتنفيذ الصناعي، وتخطيط دورة حياة المشروع، حيث يصبح الأداء والقدرة على التكرار عناصر أساسية للبناء على نطاق واسع. وتدعم أبحاث شركة ماكينزي هذا النهج، مظهرةً أن المشاريع الرأسمالية الكبرى تؤدي مهامها بموثوقية أكبر عندما يحل التنسيق المتكامل محل القرارات المنفصلة.

وتحتل قطر موقعاً متميزاً بين هذين النموذجين، فبعد فترة من التنفيذ السريع، انتقل التركيز نحو الاستدامة طويلة الأمد، والقدرة على التكيف. ومن المتوقع أن تعمل المباني بكفاءة على مدى عقود، وأن تتماشى بدقة مع أطر الاستدامة الوطنية. ويتم تحديد مواصفات أداء الواجهات، وإستراتيجيات التظليل، والتحكم الصوتي، بناءً على مساهمتها في القيمة الطويلة للأصول ورفاهية المستخدمين.

دمج التكنولوجيا

تعد التكنولوجيا الركيزة الأساسية لهذا التطور، إذ أصبحت أنظمة التظليل الذكية، والزجاج التفاعلي، وأنظمة التحكم المتكاملة، أدوات عملية لإدارة الضوء الطبيعي، وتقليل الوهج، وضبط الظروف الداخلية. ومن خلال تقليل الإشعاع الشمسي قبل وصوله إلى الزجاج، تقدم أنظمة التظليل الخارجية فوائد ملموسة في الأداء ضمن البيئات ذات السطوع الشمسي العالي. وعندما يتم تطوير إستراتيجيات الواجهات في وقت مبكر ودمجها في عملية التصميم، تتناغم المواد والإنشائية والأنظمة بشكل طبيعي. والنتيجة هي عمارة تبدو مدروسة في مظهرها، وموثوقة في تشغيلها.

رؤية تشغيلية

ستتعامل الموجة المقبلة من المشاريع في دول مجلس التعاون مع العمارة كمنظومة ديناميكية، تضمن الكفاءة والموثوقية على المدى الطويل. سيبقى طموح التصميم عالياً، لكنه سيقترن بانضباط صارم في التنفيذ. وسيقوم مفهوم التكامل بتعريف العملية التصميمية بشكل متزايد، خاصة في المشاريع المعقدة والضخمة، مع مراعاة الأداء جنباً إلى جنب مع الكتلة والفراغ منذ اللحظة الأولى.

يمثل هذا التحول تقدماً جوهرياً، ويُظهر منطقة تتعلم من تجاربها وترفع معاييرها الخاصة. سيستمر خط الأفق في التطور، لكن مقياس نجاحه الحقيقي سيكمن في تلك المباني التي تظل مريحة، وفعالة، ومرنة، لفترة طويلة بعد انحسار بريق الافتتاح الأول.

رائد أعمال والمدير الإداري لشركة يورو سيستمز