تزايد تخمة الادخار في جميع بلدان العالم





عاطف ميان

تتزايد تخمة الادخار في جميع بلدان العالم. فقد ارتفعت نسبة الدخل التي تحصل عليها شريحة أعلى 1% دخلا على مستوى العالم. ونظرا لأن الشركات هي وسيلة متمتعة بميزة ضريبية تتيح للأثرياء الادخار، فقد ارتفع ادخار الشركات على مستوى العالم بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية.

وتعمل البلدان الثرية على زيادة المدخرات من خلال البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية. ولكن الاستثمار العالمي لم يواكب ذلك، ما أدى إلى تخمة ادخار تتطلب ائتمانا جديدا غير منتج لدعم الطلب الاستهلاكي. ويواجه كثير من الاقتصادات الكبرى نفس المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة، وهو زيادة الاعتماد على الدين لتوليد الطلب، أولا من خلال دين الأسر الخاص، ثم من خلال الدين الحكومي.

وعلى سبيل المثال، بدأ مجموع الدين في المملكة المتحدة يرتفع بسرعة في ثمانينات القرن العشرين، مدفوعا في الأساس بالاقتراض الخاص حتى عام 2008، ثم بالدين العام. واتبعت اليابان مسارا مماثلا، لكنها بدأت في وقت سابق. وقد انتهى رواج الائتمان الخاص فيها في أوائل تسعينيات القرن العشرين، واستوعب الدين العام لاحقا هذا التغيير. وفي منطقة اليورو، تزامن إطلاق اليورو في عام 1999 مع تراكم سريع في الائتمان الخاص بلغ ذروته في أزمة 2008، ومنذ ذلك الحين، اقترن الحد من الرفع المالي في القطاع الخاص بتحول نحو ارتفاع الدين العام.

الصين

ازداد كذلك اعتماد الصين على الدين لدعم الطلب. ولكن على عكس معظم الاقتصادات الكبرى، فقد فعلت ذلك في البداية عن طريق تصدير فائض مدخراتها إلى الخارج – مما أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري زادت من صافي ديون بقية العالم للصين. وساعدت هذه الالتزامات الخارجية بدورها في تمويل الإنفاق على السلع الصينية.

وخلال فترة طويلة من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفع فائض الحساب الجاري في الصين ارتفاعا حادا كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، حتى مع نمو إجمالي الناتج المحلي نفسه بوتيرة استثنائية وقبيل الأزمة المالية في عام 2008، اقترب الفائض من 10% من إجمالي الناتج المحلي – وهي نسبة بالغة الارتفاع بالنسبة لاقتصاد كبير. وكان من غير المرجح أن يكون هذا الاختلال الخارجي الكبير مستداما.

ومع عجز الاقتصادات المتقدمة عن دعم الطلب من خلال الائتمان الخاص المتزايد باستمرار - ولا سيما بعد 2008 – هناك قيود واجهت إستراتيجية الصين السابقة المتمثلة في تصدير فائض مدخراتها إلى الخارج. وتتزايد صعوبة التوسع المستمر في صافي الإقراض الخارجي القادر على الحفاظ على مستويات الفوائض التجارية الكبيرة جدا.

وقد عدَّل الجانبان إستراتيجيتهما من خلال تحويل عملية خلق الديون إلى مصادر جديدة، حيث زاد اعتماد الاقتصادات المتقدمة على عجز المالية العامة، ولجأت الصين إلى التوسع في الائتمان المحلي لدعم الطلب في مواجهة تخمة الادخار.

ومع تراجع الفائض الخارجي للصين إلى مستويات أكثر اعتدالا بعد 2008، ارتفعت نسبة الدين المحلي إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا حادا. وكانت الزيادة واسعة النطاق – إذ امتدت إلى ما هو أبعد من اقتراض الشركات والحكومة المحلية لتشمل النمو السريع في دين الأسر – وتمثل واحدة من أسرع عمليات تراكم الرفع المالي المحلية التي شوهدت على مستوى الاقتصادات الكبرى.

لماذا لا يرتفع الاستثمار؟

لماذا لم توجِّه الأسواق المالية أموالا وفيرة نحو استثمار منتج؟ رغم ارتفاع نسبة مجموع الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، ظلت نسبة الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الكبرى ثابتة بوجه عام، بل وانخفضت بصورة طفيفة في بعض الأحيان. فهل يعود ذلك إلى أن النظام المالي لا يدعم التمويل الصبور طويل الأجل؟ أم أن القيود التنظيمية وغيرها من قيود على جانب العرض تعوق الاستثمار؟

وعندما يوجَّه فائض المدخرات إلى ديون غير منتجة تموِّل الاستهلاك بدلا من الاستثمار، لا يحقق المقترضون دخلا إضافيا يمكنه سداد إجمالي الديون الجديدة. والنتيجة هي ارتفاع مستمر في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وضغوط خافضة لأسعار الفائدة للحفاظ على استدامة الدين. ونشير في دراسة سابقة إلى هذه الديناميكية بمصطلح "الطلب المدين"، أي النمو المدعوم بالاقتراض لأن قوة الإنفاق الأساسية غير كافية.

الهشاشة النهائية

يكمن الخطر الأساسي للاعتماد على الطلب المدين في هشاشته المتأصلة. وعندما يصل المقترضون من القطاع الخاص إلى أقصى حدود الديون التي يمكنهم تحملها – كما حدث في 2008 - فإن الحفاظ على الطلب يتطلب آلية أكبر وأطول أمدا لترتيب الدعم المالي الحكومي، وهو ما يفسر ارتفاع العجز العام والدين بعد الأزمة. ولهذا السبب فإن الهشاشة المالية العالمية اليوم ليست خيارا منفصلا على مستوى السياسات، بل هي نتيجة لاحقة لفشل نظام اقتصادي في تحويل المدخرات الوفيرة إلى استثمارات منتجة.

والسؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قادرة على كبح الإنفاق من المالية العامة في حال توترت الأسواق. ووجود استقطاب سياسي وجمود تشريعي يعني أن الثقة محدودة. ولكن الدرس الأعمق هو أن الاختلالات الهيكلية – التي تعود جذورها إلى فائض مدخرات الأثرياء – تخلق الظروف ذاتها التي تُعرِّض الاقتصاد لهذه المخاطر.

إن توقع قيام صناع السياسات بالإبقاء على العجز في نطاق مبدأ التوازن (جولديلوكس) دائما أمر غير واقعي، فعندما تؤدي عدم المساواة إلى كبح الطلب، قد يقدمون دعما محدودا للغاية، كما كان الحال في عهد إيكلز، وفي أوقات أخرى، قد يتركون العجز كبيرا للغاية لفترة طويلة للغاية، وهو ما يعتقد كثيرون أنه يحدث الآن.

وغالبا ما نصف عدم المساواة بمصطلحات أخلاقية، لكن الدرس المستخلص على المستوى الكلي أكثر وضوحا، فعندما يتركز الدخل على نحو مفرط في أيدي الشريحة الأعلى دخلا، يتراجع الطلب، ويستمر العجز، ويُضعفنا جميعا الاعتماد على الديون. وقد رصد إيكلز هذا المنطق الجماعي في 1933. ونصيحته بأخذ جزء من الفائض من أكثر الناس ثراء لتمكين المستهلكين من الاستهلاك وتمكين الشركات من تحقيق الأرباح لا تزال لها اليوم نفس الأهمية التي كانت لها آنذاك. وكما أشار إيكلز: هذا ليس استنزافا للأغنياء، بل إنقاذا لهم".

أستاذ كرسي "جون لابورت، في الاقتصاد والسياسة العامة والمالية ـ جامعة برينستون.