تراجع واردات الصين من النحاس .. تحوّل في موازين القوى السوقية

أسهم وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين في الحرب الإيرانية في تبديد بعض الأجواء الكئيبة التي تُخيّم على سوق النحاس، لكن قد تكون هناك مشكلة أكبر تواجه المستثمرين المتفائلين بشأن النحاس.

أظهرت الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم، أنها غير مستعدة لدفع أسعار مرتفعة مقابل النحاس الخام، كتلك التي شهدناها في يناير، عندما قفز سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) لأجل 3 أشهر إلى مستوى قياسي بلغ 14,527.50 دولارًا للطن المتري.

انخفض صافي واردات الصين من النحاس المكرر إلى 125,350 طنًا في فبراير، وهو أدنى مستوى شهري منذ أبريل 2011، وفقًا للمكتب العالمي لإحصاءات المعادن، الذي يجمع بيانات التجارة من الأرقام الجمركية الرسمية. هذا رد فعل طبيعي من المشترين تجاه ارتفاع أسعار أي سلعة، لكن نفوذ الصين على أسعار النحاس يتزايد باطراد، بفضل ارتفاع قدرتها الإنتاجية المحلية.

تراجع الواردات، وارتفاع الصادرات

بدأت واردات الصين من النحاس بالتراجع منذ سبتمبر، عندما تجاوز سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن مستوى 10,000 دولار لأول مرة، وبدأ بالارتفاع نحو ذروته في يناير.

وانخفضت الشحنات الواردة أكثر لتصل إلى 454,000 طن في أول شهرين من 2026، أي بانخفاض قدره 25% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. في الوقت نفسه، كثّفت مصاهر النحاس الصينية صادراتها مستفيدة من قوة الأسعار. وقفزت الشحنات الصادرة إلى 172,000 طن في يناير وفبراير من 49,000 طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي سحب الصين من النحاس من بقية العالم 283 ألف طن فقط في يناير وفبراير مجتمعين، وهو أضعف بداية لأي عام منذ 2006.

من المرجح أن بعض الصادرات، وخاصة تلك المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة، جاءت من مخزونات المستودعات الجمركية الصينية، حيث سدّ التجار فجوات سلسلة التوريد التي خلّفتها التعريفات الجمركية الأمريكية العام الماضي، التي أدّت إلى تدفق المعادن إلى الولايات المتحدة.

لكن المعادن الصينية تتدفق مباشرة إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن في كوريا الجنوبية وتايوان أيضًا. وارتفعت كمية النحاس ذي العلامات التجارية الصينية في بورصة لندن للمعادن من 87,475 طنًا في نهاية ديسمبر إلى 155,600 طن في نهاية فبراير، وفقًا للتقرير الشهري لبورصة لندن للمعادن.

في الواقع، تُفسر التحولات الكبيرة في تجارة النحاس الصينية إلى حد كبير سبب تجاوز مخزونات بورصة لندن للمعادن البالغة 385,275 طنًا ذروتها في 2018، وعودتها إلى مستويات لم تُشهد منذ 2013.

ذروة موسمية

الأمر اللافت، بالنظر إلى الانخفاض الحاد في الواردات، هو حجم الزيادة الموسمية في مخزونات النحاس المحلية الصينية هذا العام.

يرتفع مخزون بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عادةً خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية، لكن الزيادة هذا العام كانت أكثر وضوحًا من المعتاد.

بلغت مخزونات البورصة ذروتها عند 433,500 طن في أوائل مارس، مقارنةً بذروة موسمية بلغت 268,300 طن العام الماضي. وكان الرقم القياسي الموسمي السابق 380,000 طن في 2020، عندما تزامنت العطلات مع عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 في الصين.

عاد المشترون الصينيون الآن إلى السوق، وانخفضت مخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى 301,000 طن. لكن لا يزال هناك كثير من المعادن التي يجب استهلاكها قبل اللجوء إلى الاستيراد.

شهدت علاوة يانغشان للنحاس، وهي مؤشر يُراقَب عن كثب للطلب الفوري على الوحدات المستوردة، انتعاشها المعتاد بعد العطلات.

يُقدّر مُزوّد ​​البيانات المحلي، سوق شنغهاي للمعادن، العلاوة على سعر بورصة لندن للمعادن الأساسي بـ 65 دولارًا للطن، مرتفعةً من 20 دولارًا في يناير، لكنها لا تزال أقل بكثير من 89 دولارًا التي سُجّلت في الفترة نفسها من العام الماضي. يشهد النشاط الصناعي الصيني توسعًا لأربعة أشهر متتالية، إلا أن تأثيره في سوق النحاس قد خُفِّف بفضل ارتفاع مخزونات النحاس.

قوة متنامية

تعتمد مرونة الصين المتزايدة في مواجهة ارتفاع الأسعار على التوسع المستمر في طاقة الصهر المحلية.

نما إنتاج البلاد من النحاس المكرر بنسبة 9% على أساس سنوي في 2025، ما يُترجم إلى مليون طن إضافي من المعدن، وفقًا لبنك ماكواري.

لطالما تفوقت مصاهر النحاس الصينية على نظيراتها الغربية في الحصول على المواد الخام في سوق مركزات النحاس المتسم بالضيق.

وتشير تقديرات ماكواري إلى أن الإنتاج العالمي من النحاس المستخرج من المناجم نما بنسبة متواضعة بلغت 1.8% على أساس سنوي في 2025. ومع ذلك، ارتفعت واردات الصين من مركزات النحاس بنسبة 7.8% خلال الفترة نفسها.

كما ارتفعت واردات النحاس القابل لإعادة التدوير -وهو مادة خام محتملة أخرى للمصافي- بنسبة 4% على أساس سنوي.

وقد جاء تمكّن الصين من تأمين كميات كافية من المواد الخام لدعم اكتفائها الذاتي المتزايد من النحاس المكرر على حساب بقية الدول. فقد انخفض إنتاج المصاهر الغربية بنسبة 5.1% في 2025، وفقًا لماكواري.

ويعزز هذا التحول المستمر في قوة الإنتاج قدرة الصين على مقاومة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال خفض الواردات وزيادة الصادرات.

وإذا ما هدأت الحرب الإيرانية بالفعل، فسيعود سوق النحاس إلى الارتفاع بقوة. ولكن لا تتوقع أن يكون أداء الصين متوافقًا مع التوقعات.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز