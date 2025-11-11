



كلايد راسل

- تراجعت واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية بشكل عام في أكتوبر مع تأثير ارتفاع الأسعار في الكميات، باستثناء خام الحديد الذي حافظ على قوته رغم ظهور علامات ضغط على قطاع الصلب.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة عن الإدارة العامة للجمارك انخفاضًا في واردات النفط الخام والغاز الطبيعي والنحاس والفحم مقارنةً بشهر سبتمبر.

وشهدت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وصول 11.39 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، وهو ثالث انخفاض شهري على التوالي، مقارنةً بـ11.50 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.

ويُرجح أن يكون تراجع واردات النفط انعكاسًا لارتفاع الأسعار العالمية التي سادت في الوقت الذي تم فيه ترتيب شحنات أكتوبر.

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر عند 81.40 دولار للبرميل في 23 يونيو خلال الصراع القصير بين إسرائيل وإيران، وبينما تراجعت إلى أدنى مستوى لها عند 66.34 دولار بحلول 1 يوليو، عادت للارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 73.63 دولار بحلول 31 يوليو.

ومنذ ذلك الحين، تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض بشكل عام، مع ارتفاعات عرضية، ناجمة إلى حد كبير عن أحداث جيوسياسية مثل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات جديدة على منتجي النفط الخام الروس.

وأنهى خام برنت تعاملات يوم الجمعة عند 63.63 دولار للبرميل، ومن المرجح أن تشجع الأسعار المنخفضة الحالية مصافي التكرير الصينية على زيادة الواردات، حتى لو تدفقت معظم كميات النفط الخام إلى المخزونات التجارية والإستراتيجية.

ويمكن رؤية تأثير ارتفاع الأسعار أيضًا في واردات الغاز الطبيعي، التي بلغت 9.78 مليون طن متري في أكتوبر، بانخفاض 11.5% عن 11.05 مليون طن في سبتمبر و7.2% أقل من 10.54 مليون طن في أكتوبر من العام الماضي. من المرجح أن تكون أحجام الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وروسيا ثابتة إلى حد كبير، ما يعني أن الانخفاض كان ناتجًا عن واردات الغاز الطبيعي المسال، التي تشهد تراجعًا هذا العام وسط ارتفاع أسعار السوق الفورية الناجمة عن الطلب الأوروبي على هذا الوقود المبرد للغاية.

ومن المرجح أيضًا أن تكون الأسعار المرتفعة وراء انخفاض واردات النحاس الخام بنسبة 9.7% في أكتوبر مقارنةً بشهر سبتمبر.

وبلغت واردات أكتوبر 438 ألف طن، بانخفاض من 485 ألف طن في سبتمبر و 506 آلاف طن في أكتوبر 2024.

وقد ارتفعت أسعار النحاس منذ أبريل، لكن المكاسب تسارعت منذ أواخر سبتمبر، حيث قفزت عقود لندن بنسبة 12.8% من 9927.50 دولار للطن آنذاك إلى مستوى قياسي بلغ 11200 دولار للطن في 29 أكتوبر.

الفحم وخام الحديد

لكن الأسعار ليست دائمًا هي المحرك الرئيسي لواردات الصين من السلع، والفحم مثال على ذلك.

انخفضت واردات جميع أنواع الفحم بنسبة 9.3% في أكتوبر إلى 41.74 مليون طن من 46.0 مليون طن في سبتمبر، كما انخفضت بنسبة 9.8% مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وجاء انخفاض الواردات في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الفحم الحراري المنقول بحراً بالقرب من أدنى مستوياتها في 5 سنوات، حيث قدرت وكالة أرجوس لتقارير أسعار السلع أسعار الفحم الإندونيسي بمحتوى طاقة يبلغ 4200 سعرة حرارية للكيلوجرام الواحد عند 40.45 دولار للطن في الأسبوع المنتهي في 4 يوليو.

وقد تعافى هذا النوع من الفحم، الذي يحظى بشعبية لدى محطات الطاقة الصينية، منذ ذلك الحين ليصل إلى 47.09 دولار للطن في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، ولكنه لا يزال أقل بكثير من 52.30 دولار المسجلة في نفس الأسبوع من عام 2024.

مع ذلك، ومع اقتراب فصل الشتاء في الشمال وارتفاع أسعار الفحم المحلية، من المرجح أن تتعافى واردات الصين مع نهاية العام.

وكان خام الحديد مفاجأة واردات الصين من السلع في أكتوبر، حيث بلغت الواردات 111.31 مليون طن. على الرغم من انخفاض هذا الرقم بنسبة 4.3% عن المستوى القياسي المسجل في سبتمبر والبالغ 116.33 مليون طن، فإنه ارتفع بنسبة 7.2% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، كما أنه الشهر الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه الواردات 100 مليون طن.

لا يرتبط هذا الارتفاع في الواردات بالأسعار، حيث ظلت العقود القياسية في سنغافورة مستقرة ضمن نطاق ضيق نسبيًا حول 100 دولار للطن حتى الآن هذا العام.

كما كان إنتاج الصلب ضعيفًا، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في 21 شهرًا في سبتمبر مسجلاً 73.49 مليون طن، مع انخفاض الإنتاج للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

يبدو أن قوة خام الحديد ترجع إلى حد كبير إلى إعادة بناء المخزونات، حيث ارتفعت مخزونات الموانئ التي ترصدها شركة الاستشارات SteelHome إلى 138.44 مليون طن في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، وهو أعلى مستوى في 7 أشهر، وارتفاعًا من أدنى مستوى مسجل هذا العام والبالغ 130.1 مليون طن في أوائل أغسطس.

مع بقاء المخزونات أقل من 150.7 مليون طن التي بلغتها في نوفمبر من العام الماضي، لا يزال هناك مجال لبقاء واردات خام الحديد قوية حتى نهاية العام.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز