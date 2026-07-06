في سعيه للضغط على الفيفا لإلغاء إيقاف فولارين بالوغون، قام الرئيس بأكثر ما يمكن أن يفعله الأمريكيون: فرض سلطة غير مطلوبة لتحقيق غاياته. قصة البطاقة الحمراء التي تلقاها غارينشا في كأس العالم 1962 أسطورية. طُرد النجم البرازيلي في نصف النهائي لاعتدائه على أحد الخصوم، ولكن في ذلك الوقت، لم يكن لدى الفيفا قانون الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة

لذلك اجتمعت لجنة تأديبية في اليوم التالي لتحديد مصيره في المباراة النهائية. بحسب الرواية، تلقى مساعد الحكم، الذي كان يتمتع بأفضل رؤية للمخالفة، رشوةً واختفى، فقام رئيس تشيلي، الدولة المضيفة للبطولة، بالاتصال بالفيفا، حثًّا إياهم على عدم فرض أي إيقاف إضافي. فعل ذلك حرصًا منه على بقاء أحد أكثر لاعبي البطولة إمتاعًا في الملعب.

نجا غارينشا من العقاب، وفازت البرازيل بكأس العالم للمرة الثانية بعد أيام. إنها قصةٌ تبدو غريبةً وقديمة، لكن يوم الأحد حمل معه أخبارًا تُذكّرنا بأننا لسنا بعيدين جدًا عن تلك الأيام. فقبل مباراة المنتخب الأمريكي للرجال في دور الـ16 ضد بلجيكا، أجرى دونالد ترمب سلسلةً من المكالمات الهاتفية مع جياني إنفانتينو، حيث سعى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لإيجاد حلولٍ لتعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة المفروضة على المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون

ضغط ترمب على الفيفا لرفع إيقاف فولارين بالوغون عن مباراة كأس العالم ضد بلجيكا فقد. طُرد بالوغون خلال فوز المنتخب الأمريكي على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 يوم الأربعاء، بعد أن داس عن غير قصد على كاحل أحد لاعبي الخصم أثناء التنافس على الكرة. كانت البطاقة الحمراء مثيرة للجدل، وأُعيدت مناقشتها مراراً وتكراراً، مع إجماع عام على أن الولايات المتحدة ظُلمت بقرار الطرد، الذي اتُخذ بعد مراجعة الفيديو. عبّر بالوغون، والمدرب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو، ومجموعة من اللاعبين الآخرين عن غضبهم وخيبة أملهم من الطرد، لكنهم بدوا متقبلين للإيقاف.

استشاط مشجعو المنتخب الأمريكي غضباً، لكن الكثيرين منهم استسلموا في النهاية لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين بدون مهاجمهم الأساسي. وهذا تزامن تقريباً مع تدخل ترمب في الموقف. قام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بحملة ضغط خاصة به، وسرعان ما تم تعليق إيقاف بالوغون لمباراة واحدة حتى نهاية البطولة.

وقد فعل الفيفا الشيء نفسه مع عدد من اللاعبين (بمن فيهم كريستيانو رونالدو) الذين تم إيقافهم قبل البطولة، لكن القيام بذلك أثناء كأس العالم نفسها يُعد سابقةً غير مسبوقة. وقد أعقب ذلك مزيج من الفرح والاستياء.

فعديد من المشجعين الأمريكيين سعداء بهذا التطور، وكذلك بوتشيتينو، الذي صرّح بذلك يوم الأحد. أما مدرب بلجيكا، رودي غارسيا، فقد استشاط غضبًا، مصرحًا للصحفيين بأنه لم يكن على علم بأن يوم كذبة أبريل يقع في يوليو.

وقد أعلن الاتحاد البلجيكي أنه يدرس خياراته القانونية. وبالطبع، لدى الفيفا تفسيره الخاص، وإن لم يُقدّم الكثير من التوضيحات. فهو يُشير ببساطة إلى المادة في لوائحه التي تُجيز هذا القرار.

واتخذ مسؤولو الفيفا نهجًا مماثلًا عندما سألتهم وسائل إعلام متعددة عن المكالمات الهاتفية المزعومة لترمب، مُصرّين على أن طبيعة إجراءاتهم التأديبية تجعل من المستحيل أن يُؤثر هذا النوع من التدخل في القرار. إن مطالبة أيٍّ منا بتصديق أن الفيفا غير متأثرة بترمب لهي ضرب من العبث.

فهذا يُشبه مطالبتنا بتصديق أن ترمب نال "جائزة السلام" عن جدارةٍ فقط. لطالما كانت علاقة إنفانتينو بترمب علاقةً وثيقة، علاقة تكافلية متبادلة المنفعة، حيث يحصل ترمب على الثناء والاهتمام المُفرط الذي يُحبّه، بينما يحصل إنفانتينو على مفاتيح أكبر سوق تجارية في العالم لنجم الفيفا المُدرّ للأرباح. ما لا يُدركه ترمب - أو ربما لا يُبالي - هو أنه لم يُقدّم أي خدمة لكرة القدم الأمريكية بتدخله في مجريات الأمور.

وصل المنتخب الأمريكي إلى مركزه الحالي في البطولة بفضل أدائه المتميز، مُحققًا 3 عروض استثنائية وواحد متوسط ​​المستوى إلى دور الـ16. ويُعد بالوغون، بلا شك، أفضل لاعب في المنتخب الأمريكي طوال هذه المسيرة. ومع ذلك، حتى بدون مهاجم موناكو، لم يكن هناك نقص في المُحللين وخبراء المراهنات الذين توقعوا فوز الولايات المتحدة على بلجيكا. الشعور بأن الولايات المتحدة قد مُنحت ميزة غير عادلة.

إن ما حدث هنا - وللتوضيح - يُلقي بظلاله على فرص تقدمهم. هذا صحيح في الولايات المتحدة، ولكنه أكثر وضوحًا على الصعيد العالمي، حيث أصبح ترمب أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الأمريكيين الذين يُنظر إليهم، سواء بحق أو بغير حق، على أنهم توقعوا معاملة تفضيلية.

ومن المؤسف أيضًا بالنسبة للرأي العام الأمريكي، الذي ثار غضب الكثيرين منه ضد الادعاء بأن بلادهم متخلفة كرويًا أو أنها تتخلف كثيرًا عن الدول الأخرى من حيث الموهبة والمكانة. لقد قدمت الولايات المتحدة أداءً رائعًا في كأس العالم هذه لإثبات زيف هذا الادعاء، لكن الفوز يوم الاثنين قد يُنظر إليه على أنه فوز مُدبّر من قبل الفيفا.

ويبدو أن مدرب منتخب النرويج، ستال سولباكن، يتفق مع فكرة أن الفوز سيحمل علامة استفهام. وقال للصحفيين بعد فوز فريقه المفاجئ 2-0 على البرازيل أمس الأحد: "أعتقد أن هذا خطأ كبير من الفيفا". قرار سيء للغاية. أشعر بالأسف للولايات المتحدة، لأنه حتى لو فازت، ستبقى هذه المشكلة عالقة في تاريخ اللعبة. هذا ليس في مصلحة الرياضة.

قرار خاطئ من الفيفا. كما أن تدخل ترمب يُشوّه ما كان يُعد حتى الآن، بحسب معظم الآراء، كأس عالم ناجحًا. وقد أُثيرت الكثير من الجدل قبل انطلاق البطولة حول العديد من القضايا: أسعار التذاكر، ومشاكل التأشيرات، والمخاوف اللوجستية والبنية التحتية، وحتى احتمال وجود عناصر إنفاذ قوانين الهجرة في المباريات.

وطالب البعض باستضافة البطولة في مكان آخر. وبينما ظهرت بعض هذه المشاكل بالفعل - يكفي النظر إلى المعاملة السيئة التي تلقاها المنتخب الإيراني لإثبات ذلك - إلا أن الانطباع العام عن البطولة كان إيجابيًا. والآن، قام ترمب بأكثر ما يُمكن أن يفعله الأمريكيون: فرض نفوذ وسلطة غير مبررة وغير مرغوب فيها وغير مطلوبة لتحقيق غاياته.

مراسل رياضي متخصص في كرة القدم لصحيفة الغارديان البريطانية