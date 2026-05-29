تحوّل سياسة الاحتياطي الفيدرالي يثير الشكوك بشأن الدولار

إذا كان دونالد ترمب يتراجع بالفعل ويسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالقيام بما يلزم، فقد يضطر الرئيس الأمريكي إلى التخلي عن تفضيل إدارته الذي طالما افترضته لضعف الدولار. بالنسبة لبعض الجمهوريين القلقين، قد يكون ذلك بمثابة ارتياح.

مع أداء كيفن وارش، الذي عينه ترمب، اليمين الدستورية كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، بدا أن ترمب قد غيّر موقفه بشأن مطالبته الدائمة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية باستمرار، وانتقاده المستمر لسلف وارش، جيروم باول، في هذا الشأن.

في سلسلة من المقابلات على مدار الأسبوع، ومرة ​​أخرى خلال حفل تنصيبه يوم الجمعة، صرّح ترمب بأن وارش سيتمتع بالصلاحيات اللازمة للتصرف باستقلالية لمكافحة التضخم، شريطة ألا يخلط بين النمو والتضخم.

وقال ترمب: "لا تنظروا إليّ، ولا تنظروا إلى أي أحد، فقط افعلوا ما ترونه مناسبًا".

وكاد أن يعود إلى أسلوبه المعهود لاحقًا في اليوم نفسه، مؤكدًا تفضيله لخفض أسعار الفائدة بمجرد انخفاض أسعار الطاقة. لكن الإشارة كانت قد وصلت بالفعل.

بالنسبة لأي شخص يتابع عن كثب الوضع خلال العام الماضي، مثّل الأسبوع الماضي تحولًا واضحًا في اللهجة. فقد منح وارش على الأقل بعض المساحة لمعالجة ضغوط غلاء المعيشة التي تؤثر سلبًا في شعبية ترمب. كما أقرّ ضمنيًا بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد لا يملك ذريعة تُذكر للمطالبة بخفض أسعار الفائدة في ظل تضخم يقارب 4%.وهذا أمر بالغ الأهمية للمستثمرين نظرًا لتزايد الفجوة بين توقعات المحللين والأسواق.

لقد محت أسواق العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي جميع الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2026 منذ منتصف مارس، كما ظلت عوائد السندات لأجل عامين أعلى من سعر الفائدة الأساسي باستمرار منذ ذلك الحين. في الواقع، تُسعّر العقود الآجلة على أساس أن الخطوة التالية ستكون رفع سعر الفائدة خلال 12 شهرًا.

ومع ذلك، لا يزال نحو 50% من مديري الصناديق العالمية الذين استطلعت آراؤهم من قبل بنك أوف أمريكا منتصف مايو يتوقعون خفضًا واحدًا على الأقل لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام. يُعزى هذا التسعير السوقي إلى حد كبير إلى تضرر سوق الطاقة، وتفاقم التضخم، وإشارات من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن توقعات المستثمرين الراسخة بخفض سعر الفائدة تشير إلى اعتقاد راسخ بأن وارش سينفذ أوامر رئيسه في نهاية المطاف هذا العام.

لكن إذا تراجع الرئيس عن المطالبة بخفض فوري، فقد يحتاج هذا الافتراض إلى إعادة النظر. يبقى السؤال مطروحًا حول مدة استمرار هذا التردد.

يتوقف الكثير على مسار الحرب الإيرانية. لكن عديدا من محافظي البنوك المركزية، بمن فيهم بعض المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، يرون أن تشديد السياسة النقدية ضروري الآن بغض النظر عن اتفاق السلام، وذلك للتأكيد على الالتزام بأهداف التضخم.

علاوة على ذلك، فإنّ الطفرة الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي تُسبب اختناقات في إمدادات الرقائق الإلكترونية والطاقة، ما قد يُبقي على ارتفاع التضخم لفترة طويلة بعد انتهاء فترة توقف أسعار النفط الخام. وقد تمر سنوات قبل أن تُغير أي مكاسب في الإنتاجية مسار النقاش.

وكما كتب روجر فيرجسون، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، في مقالٍ له في مجلس العلاقات الخارجية هذا الأسبوع: "بعد 5 سنوات متتالية من التضخم الذي تجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مع ارتفاع تراكمي في الأسعار نحو 25%، لا يزال عديد من الأمريكيين يعانون من وطأة أزمة القدرة على تحمل التكاليف".

تحوّل ترمب في سياسة الاحتياطي الفيدرالي يُشكّك في رؤية الدولار قد يُؤدي اعترافه، وإن كان مترددًا بعض الشيء، بأنّ أسعار الفائدة ربما لا ينبغي خفضها في هذه المرحلة، إلى قلب أولويات اقتصادية كلية أخرى مُفترضة للإدارة رأسًا على عقب: وهي عكس قوة الدولار للمساعدة في إعادة تصنيع أمريكا.

كان كلٌّ من ترمب ووزير خزانته سكوت بيسنت حذرين نسبيًا في تصريحاتهما بشأن الدولار؛ إذ يُفترض على نطاق واسع أن ضعف الدولار الأمريكي يُمثّل ركيزة أساسية في إعادة ضبط التجارة والاقتصاد، وهو ما يدعمه عديد من مستشاري البيت الأبيض.

قد يكون لمنح وارش صلاحيات كاملة في الاحتياطي الفيدرالي تداعيات على الدولار تتجاوز أسعار الفائدة. قد يُؤدي تفضيل وارش لتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 6.7 تريليون دولار إلى استنزاف الدولارات من النظام بمرور الوقت. كما تُثير شكوكه حول خطوط مقايضة الدولار الخارجية للاحتياطي الفيدرالي تساؤلات حول دوره كملاذ أخير للإقراض بالدولار لبقية العالم.

بينما يتساءل البعض عن تداعيات ذلك على استخدام الدولار عالميًا خلال السنوات المقبلة، فإنّ تداعيات أسعار الصرف الناتجة عن هذه التحركات وحدها قد تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار. يرى بعض الاقتصاديين أن على ترمب، في جميع الأحوال، التخلي عن أي توجه نحو الدولار الضعيف، لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى تفاقم ضغوط غلاء المعيشة على العمال، ويضر بتمويل الحكومة الخارجي المثقل أصلًا لديونها الضخمة.

في مقال رأي نُشر على موقع "بروجكت سينديكيت"، وصف جلين هوبارد، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، استخدام الدولار لإنعاش الصناعة الأمريكية أو دعم العمال المتضررين بأنه "الأداة الخاطئة".

وأشار هوبارد إلى أن الولايات المتحدة عانت من اختلالات تجارية كبيرة حتى عندما كان الدولار ضعيفًا، وأن الرسوم الجمركية تُضخّم تكاليف مدخلات التصنيع، نظرًا لأن نصف واردات الولايات المتحدة هي سلع وسيطة.

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوقف عن الضغط من أجل خفض قيمة الدولار، الأمر الذي سيزيد من تفاقم ضغوط القدرة على تحمل التكاليف التي يواجهها العديد من الأمريكيين، وسيضر بالوضع المالي للبلاد. وأضاف أن زيادة تمويل الأبحاث للصناعة، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وإعادة تأهيل العمال، هي سياسات أفضل لتحقيق أهدافه.

إذا منح ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد مهلة طويلة لتبني سياسة نقدية متشددة وكبح التضخم، فقد يتخلى ضمنيًا عن سياسة الدولار الضعيف. وقد تكون تداعيات ذلك على الأسواق المالية كبيرة خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز