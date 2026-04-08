تحول الاستدامة في الشركات من إفصاح إلى بنية مؤسسية





د. نوف البلوي

في خبر مرّ بهدوء نسبي في عالم التقنية، أعلنت Amazon Web Services إطلاق منصة جديدة باسم Sustainability Console تتيح للشركات الاطلاع على بيانات الانبعاثات المرتبطة باستخدامها للخدمات السحابية، مع إمكانية الوصول إليها من قبل فرق متعددة داخل المؤسسة، لا من خلال أقسام الفوترة أو المالية وحدها. كما توفر المنصة بيانات تتعلق بالنطاقات المختلفة للانبعاثات، وتسمح بتخصيص التقارير وربطها بأنظمة العمل الداخلية، بحيث تصبح هذه المعلومات قابلة للاستخدام اليومي لا مجرد مادة لإعداد التقارير السنوية.

قد يبدو الأمر في ظاهره تحديثًا تقنيًا محدود الأثر، لكنه في حقيقته يكشف عن تحول أعمق في طريقة إدارة الشركات الحديثة. فهذه الخطوة تظهر انتقال الاستدامة من كونها ملفًا تقريريًا يُفتح عند الحاجة إلى الإفصاح، إلى كونها جزءًا من البنية المعرفية التي تقوم عليها المؤسسة نفسها.

لأعوام طويلة، كانت الاستدامة تُدار في كثير من الشركات كطبقة لاحقة على النشاط الاقتصادي، أشبه بما يُضاف إلى الصورة بعد اكتمالها. تُجمع البيانات في نهاية الدورة، وتُصاغ في تقرير يعرض الأرقام والتعهدات والاتجاهات العامة.

أما القرار اليومي داخل المؤسسة القرار المتعلق بالتشغيل والاستثمار وتوزيع الموارد فقد ظل في الأغلب منفصلًا عن تلك البيانات، يعمل بمنطق التكلفة والسرعة والكفاءة التشغيلية، بينما تبقى الاستدامة في موقع الشرح لا التأثير.

لكن هذا الفصل بين القرار والبيانات البيئية لم يعد ممكنًا كما كان في السابق. فكلما ازداد اعتماد الشركات على البنية الرقمية، واتسعت دائرة التدقيق التنظيمي والمجتمعي في الإفصاحات المناخية، أصبحت مسألة الوصول إلى البيانات البيئية مسألة إدارة لا مسألة تقارير. عند هذه النقطة تحديدًا يتغير معنى الأرقام: فهي لم تعد مجرد مؤشرات تُعرض بعد وقوع الحدث، بل أدوات تُستخدم في أثناء اتخاذ القرار.

ما تظهره المنصة الجديدة هو هذا التحول في موضع المعرفة داخل المؤسسة. حين تصبح بيانات الانبعاثات متاحة لفرق الاستدامة والامتثال والإدارة، لا تعود مجرد سجلّ محاسبي للآثار البيئية، بل تتحول إلى عنصر من عناصر التخطيط والتشغيل. تبدأ الأسئلة بالتغير: أين تُشغَّل الأنظمة؟ أي خيار تقني أقل أثرًا؟ كيف يمكن تقليل الانبعاثات دون التضحية بالكفاءة؟ وما الذي ينبغي أن يتغير قبل أن تتحول الأرقام إلى التزام تنظيمي أو عبء تنافسي؟

المفارقة أن المشكلة في كثير من المؤسسات لم تكن في غياب البيانات بقدر ما كانت في حجبها. المعلومات موجودة، لكنها موزعة بين أنظمة مختلفة، أو محكومة بصلاحيات تقنية ومالية تجعل استخدامها الواسع صعبًا.

وفي عالم تتزايد فيه متطلبات الشفافية والمساءلة، لا يكون التحدي في إنتاج التقرير النهائي بقدر ما يكون في سلامة البنية التي أنتجته. فالرقم المعلن في نهاية العام ليس سوى انعكاس للطريقة التي جُمعت بها البيانات، ولمن استطاع الوصول إليها، ولمن امتلك القدرة على استخدامها في الوقت المناسب.

في هذا السياق، تبدو خطوة AWS جزءًا من تحول أوسع في سوق الخدمات الرقمية نفسه. فالمنافسة بين مزودي البنية السحابية لم تعد تقوم فقط على الأداء والتكلفة والأمان، بل بدأت تمتد إلى قدرتهم على تمكين عملائهم من فهم الأثر البيئي لتقنياتهم وإدارته. ومع ازدياد اعتماد الشركات على الحوسبة السحابية، يصبح من الطبيعي أن ينتقل النقاش من مجرد كفاءة البنية إلى أثرها، ومن سرعة الخدمة إلى بصمتها الكربونية.

غير أن الدلالة الأهم لهذا التطور لا تتعلق بالتقنية بقدر ما تتعلق بفكرة الإدارة ذاتها. فكلما أصبحت البيانات البيئية جزءًا من المعرفة اليومية داخل المؤسسة، اقتربت الاستدامة من أن تكون لغة من لغات الأعمال، لا خطابًا مكمّلًا لها. وهذا التحول، وإن بدا تدريجيًا، يحمل أثرًا عميقًا في كيفية تقييم الشركات وإدارتها.

لقد تعودنا في القرن الماضي على أن البيانات المالية هي البوصلة التي تُدار بها المؤسسات. فهي التي تكشف الأداء، وتحدد المخاطر، وتوجه القرار. واليوم يبدو أن البيانات البيئية تتجه تدريجيًا إلى موقع مشابه: ليست بديلًا عن الأرقام المالية، بل امتداد لها في عالم تتزايد فيه حساسية الأسواق والأنظمة والمجتمعات لمخاطر المناخ.

لذلك فإن أهمية هذا الخبر لا تكمن في إطلاق أداة جديدة، بل في ما يشير إليه من تغير في مفهوم الإدارة الرشيدة. فالشركة التي تستطيع الوصول إلى بياناتها البيئية وفهمها واستخدامها في الوقت المناسب لا تكتفي بإعداد تقرير أفضل، بل تبني قدرة أعمق على اتخاذ القرار.

وفي النهاية، قد يكون التحول الأهم الذي نشهده اليوم بسيطًا في صياغته لكنه عميق في أثره: الاستدامة لم تعد قصة تُروى بعد انتهاء العمل، بل معلومة ينبغي أن تكون حاضرة في أثناء العمل نفسه.

مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية