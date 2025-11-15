



جيمي ماكجيفر

تراجعت وول ستريت وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الخميس مع تلاش سريع لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في حين انخفض الدولار أيضًا في جلسة قاتمة لأسعار الأصول الأمريكية.

المزيد حول هذا الموضوع أدناه. في مقالي اليوم، أتناول أوجه التشابه الناشئة بين الولايات المتحدة واليابان، وكيف يستخدم كلا البلدين أداة سياسية غير تقليدية إلى حد ما في محاولتهما الأوسع نطاقًا للحد من التضخم المتفاقم - التحفيز المالي.

* الأسهم: موجة من التراجع في الولايات المتحدة والأمريكتين وأوروبا. ارتفاع في آسيا، لكن من المُرجّح أن ينعكس اتجاهه يوم الجمعة. أكبر ثلاثة مؤشرات أمريكية تُسجّل أكبر انخفاض في شهر.

* الأسهم/القطاعات: السلع الاستهلاكية التقديرية الأمريكية -7.2%، التكنولوجيا -4.2%. الطاقة فقط هي التي ترتفع. مؤشرات الذكاء الاصطناعي/التكنولوجيا الرائدة - ناسداك، صندوق ماج 7 للمؤشرات المتداولة، مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، ونفيديا - جميعها مُستعدة لأكبر انخفاض في أسبوعين منذ أبريل. * سوق العملات الأجنبية: انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، مسجلاً بذلك سادس انخفاض له في سبع جلسات. بلغ البيزو الكولومبي أعلى مستوى له في خمس سنوات قبل أن يُغلق منخفضًا بنسبة 1%، وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4% دون مستوى 100 ألف دولار أمريكي مسجلةً أدنى مستوى لها منذ مايو.

* السندات: ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بمقدار 5-6 نقاط أساس عند الطرف الطويل من المنحنى، مواصلةً ارتفاعها بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 30 عامًا.

* السلع/المعادن: استعاد النفط بعض خسائره الحادة التي تكبدها، مرتفعًا بنحو 0.5%. الذهب -1%، الفضة -2%.

أصبح خفض سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر، الذي كان مؤكدًا بنسبة 90% قبل أسبوعين فقط وفقًا لأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة، الآن مسألة وقت. فالتحول السريع في توقعات السوق يجعل الخفض التالي لسعر الفائدة المُسعّر بالكامل لن يكون قبل مارس.

بشكل عام، يبدو أن انقسامًا يتشكل بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء البنوك الإقليمية: فالمحافظون، الذين يرشحهم الرئيس، يميلون إلى سياسة حمائمية؛ بينما يميل رؤساء البنوك الإقليمية إلى سياسة أقل حمائمية. منذ 1990، لم يتجاوز عدد المعارضين في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أربعة معارضين. وسيحصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على زمام القيادة الشهر المقبل.

هناك نقاش مثير للاهتمام حول "المراهنات القصيرة" طويلة الأجل. تختلف ديناميكيات السوق وهيكلها وسيولتها اختلافًا كبيرًا عما كانت عليه قبل 20 عامًا. إن عقلية "الشراء عند الانخفاض"، المبنية على دعم متوقع من الاحتياطي الفيدرالي، تجعل المستثمرين بحاجة ماسة إلى صبر وثقة وأموال طائلة، أكثر من أي وقت مضى.

* حدود الطلب على السندات طويلة الأجل

شهدت أسواق السندات الأمريكية إقبالاً قوياً هذا العام. يكفي أن ننظر إلى العائدات اليوم مقارنةً بما كانت عليه في الأول من يناير - حتى العائد على السندات لأجل 30 عاماً، التي تعرضت لانتقادات شديدة، انخفض منذ بداية العام.

تستخدم كل من الولايات المتحدة واليابان أداة جديدة لمكافحة التضخم: التحفيز المالي. يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى تهدئة الناخبين الغاضبين الذين يعانون مشاكل غلاء المعيشة. لكن تقديم هبات مالية سخية لتهدئة التضخم أشبه بمحاولة إخماد حريق مشتعل بإخماده بالبنزين. في وقت سابق من هذا الشهر، مُني الحزب الجمهوري بزعامة ترمب بهزائم ساحقة في انتخابات حكام الولايات ورؤساء البلديات، حيث لعبت المخاوف بشأن غلاء المعيشة دورًا رئيسيًا.

اضطرابات مالية

كان ارتفاع تكاليف المعيشة في اليابان عاملاً رئيسيًا وراء الهزيمة الانتخابية التاريخية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في الصيف، التي أدت إلى فوز تاكايتشي المفاجئ بالسلطة الشهر الماضي. ولكن بدلًا من السعي إلى تشديد السياسة للحد من التضخم، تدعو تاكايتشي، مثل ترمب، إلى تخفيف القيود المالية.

تُعدّ حكومتها المُشكّلة حديثًا حزمة تحفيز اقتصادي من المرجح أن تتجاوز حزمة العام الماضي البالغة 92 مليار دولار. أحد أهدافها الرئيسية الثلاثة هو التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.

كما أنها تُملئ اللجان الاقتصادية الحكومية الرئيسية بمؤيدي السياسة المالية التوسعية، وقد أشارت هذا الأسبوع إلى استعدادها لتخفيف الالتزامات طويلة الأجل بترتيب الوضع المالي للبلاد.

في غضون ذلك، أوضح كل من تاكايشي وترمب للبنوك المركزية في بلديهما رغبتهما في إبقاء السياسة النقدية على الجانب التحفيزي أيضًا - وهو أمر قد يختلف معه عديد من واضعي أسعار الفائدة. بعبارة أخرى، يبدو أن كلا الزعيمين عازم على مواجهة آثار التضخم بإجراءات قد تزيد التضخم سوءًا.

حلقة التضخم المهلكة

بالطبع، يمكن أن يكون التحفيز المالي أداة قوية ومفيدة، ولا سيما عند توجيهه نحو المستهلكين ذوي الدخل المنخفض الذين سينفقون دائمًا تقريبًا النقد الذي يحصلون عليه. وقد أظهرت كل من الأزمة المالية العالمية 2007-2009 وجائحة 2020 أن السخاء المالي ضروري في أوقات الأزمات عندما يكون الاقتصاد في فخ السيولة، وينهار الطلب، ويكون الانكماش هو التنين الذي يجب قتله. لكن لا الولايات المتحدة ولا اليابان تواجهان أي شيء يقترب من الكارثة الاقتصادية.

على المستوى الكلي، النمو في كلا البلدين ضعيف لكنه مستقر، والبطالة منخفضة تاريخيًا، والتضخم أعلى بنقطة مئوية كاملة أو أكثر من المستهدف.

كما أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيعزز هذا الإنفاق المالي المفرط النمو. لا يوجد مقياس متفق عليه عالميًا لـ"المضاعف المالي"، أي مقدار زيادة النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق الحكومي الإضافي أو التخفيضات الضريبية.

لكن الاقتصاديين يتفقون على أنه أعلى في فترات الركود منه في فترات التوسع، عندما تكون نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة، وعندما تكون السياسة النقدية أقل "نشاطًا"، كما وصفتها ورقة بحثية صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو 2020. باختصار، يصف هذا بيئة مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في كلا البلدين اليوم.

قد تكون الإنفاقات المالية المفرطة الشعبوية جذابة سياسيًا لواشنطن وطوكيو في الوقت الحالي، لكن في سياق خفض التضخم، فهي نهج غير تقليدي قد يزيد من صعوبة هذا الصراع.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز