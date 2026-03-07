بيانات الوظائف الأمريكية و"كارثة" الذكاء الاصطناعي

في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط، سيعيد المستثمرون يوم الجمعة، ولو مؤقتًا، تركيزهم إلى مجال اقتصادي أكثر ألفة: بيانات الوظائف الأمريكية.

هيمنت الأحداث التي أعقبت الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران يوم السبت الماضي على تفكير السوق لدرجة أن المخاوف من تسبب الذكاء الاصطناعي في تسريح ملايين الموظفين الإداريين قد تراجعت.

ستُعيد بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة الأمريكية لشهر فبراير، الصادرة يوم الجمعة، هذه المخاوف إلى صدارة اهتمامات المستثمرين مرة أخرى، وربما، بحسب التفاصيل، إلى صدارة أولويات صناع السياسات أيضًا.

أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز" بين الاقتصاديين أن متوسط ​​التوقعات يشير إلى ارتفاع صافٍ في الوظائف غير الزراعية الشهر الماضي بمقدار 59 ألف وظيفة، أي أقل من نصف الزيادة المسجلة في يناير. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة مستقرًا عند 4.3%.

مع أنه قد يكون من المبكر جدًا رصد أدلة ملموسة على اضطراب سوق العمل الناتج عن الذكاء الاصطناعي، إلا أن تقرير الوظائف سيخضع لتدقيق دقيق لرصد أي مؤشرات تحذيرية، بما في ذلك ضعف نمو الوظائف، أو حتى خسائر صافية فيها، وارتفاع غير مرغوب فيه في معدل البطالة.

في الواقع، من الآن فصاعدًا، من المرجح أن تصبح تقارير الرواتب الشهرية ومؤشرات سوق العمل الأخرى، مثل مؤشر فرص العمل المتاحة (JOLTS)، وأرقام التسريح، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، محورًا للجدل الدائر حول "كارثة الذكاء الاصطناعي"، وما إذا كانت هذه التقنية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير الوظائف والطلب والنمو الاقتصادي.

نهاية العالم، كيف؟ شهدت الأسواق الأسبوع الماضي نقاشات حادة حول "نهاية العالم" الوشيكة للذكاء الاصطناعي. تذبذبت أسعار الأسهم، إذ سعى المستثمرون إلى تحديد الشركات الرابحة والخاسرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وارتفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات هذا العام.

ومما زاد من حدة المخاوف، تصريح جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك، الذي أشار صراحةً إلى الذكاء الاصطناعي في إعلانه بتاريخ 26 فبراير عن تسريحه لما يقارب نصف موظفيه، على الرغم من أن الشركة "قوية... وربحيتها في تحسن".

هناك رأيٌ مفاده أن دورسي وغيره من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين قد يُلقون باللوم على القوة التخريبية المتوقعة للذكاء الاصطناعي في ما هي في الواقع مجرد جهود لخفض التكاليف، ولا سيما في ظل تكديس العمالة الذي حدث بعد الجائحة.

وبغض النظر عن ذلك، أثار تصريح دورسي قلق المستثمرين لأنه جاء بعد انتشار سلسلة من التقارير البحثية المطولة والمدونات التي تُصوّر سيناريو كارثيًا للذكاء الاصطناعي.

مع ذلك، عند تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، يجب على المستثمرين وصناع السياسات التمييز بين الحقائق والضجيج. هذا يعني تحليل البيانات الكمية، والتي غالبًا ما تكون بيانات تاريخية. ويكمن التحدي في استخدام هذه البيانات للتنبؤ باتجاهات السوق. حتى الآن، تبدو الصورة أكثر توازنًا مما يروج له المتشائمون بشأن الذكاء الاصطناعي.

حللت دراسة حديثة، شارك في قيادتها البروفيسور سوراج سرينيفاسان من كلية هارفارد للأعمال، جميع إعلانات الوظائف تقريبًا في الولايات المتحدة من 2019 حتى مارس من العام الماضي. وخلصت الدراسة إلى أنه بعد إطلاق ChatGPT في نوفمبر 20222، انخفضت فرص العمل الروتينية التي يُرجح أن يحل الذكاء الاصطناعي محلها بنسبة 13%، بينما ارتفع الطلب على الوظائف التحليلية والتقنية والإبداعية بنسبة 20%.

يقدر خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعي يمثل حاليًا عائقًا أمام نمو الوظائف يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف وظيفة شهريًا. في اقتصاد يصنع أكثر من 30 مليون وظيفة جديدة سنويًا، يُعد هذا التأثير ضئيلًا.

على الرغم من أن 2.5% فقط من العمال مُعرّضون لخطر الاستبدال بتقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية، يُقدّر خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن 11 مليون وظيفة - أي ما بين 6 و7% من القوى العاملة - ستُستبدل بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً. لكن هذه التقنية ستخلق وظائف جديدة. وكتبوا الأسبوع الماضي: "لذلك، لا نتوقع كارثة وظيفية".

وتشير أبحاث أخرى إلى الاتجاه نفسه. فقد أظهر استطلاع أجرته مورجان ستانلي على الشركات الأمريكية في يناير أن الشركات في القطاعات الأكثر عرضة لتبني الذكاء الاصطناعي تُرجّح توظيف أو إعادة تدريب العمال بدلاً من إلغاء الوظائف أو عدم شغلها.

ووجدت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الأسبوع الماضي أن الذكاء الاصطناعي، حتى الآن على الأقل، يُساعد العمال ويُستبدلهم في آنٍ واحد.

عادةً ما تُركّز تقارير التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة على الأرقام الرئيسية. ولكن مع انتشار المخاوف من كارثة الذكاء الاصطناعي، قد تبدأ التفاصيل الكامنة وراء العناوين الرئيسية في اكتساب أهمية أكبر وتُزيل ضبابية الوضع.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز