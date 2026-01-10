بيانات الوظائف الأمريكية تعمق الانقسامات في الاحتياطي الفيدرالي





جيمي ماكجيفر

ستصدر أوضح صورة لسوق العمل الأمريكية يوم الجمعة، لكن من المرجح ألا يوفر تقرير التوظيف لشهر ديسمبر وضوحًا كافيًا لتجاوز الانقسامات العميقة بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة المستقبلي. وبحسب بعض المقاييس، فإن تباين الآراء في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي - وهي هيئة لطالما اعتمدت على التوافق - هو الأوسع منذ عقود. تُعد بيانات الوظائف حاليًا المؤشر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، لكن الإشارات غامضة إلى حد كبير.

بالتأكيد، هناك اتفاق واسع النطاق على ضعف سوق العمل. لكن هل هي ضعيفة بما يكفي لتبرير مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إضافة إلى 175 نقطة أساس التي تم تطبيقها بالفعل، في حين إن التضخم يقترب من 3% وعلى وشك الدخول في عامه السادس فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%؟

لم تُقدّم بيانات الوظائف الثانوية الصادرة يوم الأربعاء وضوحًا كبيرًا. فقد انتعش نمو الوظائف في القطاع الخاص بوتيرة أبطأ من المتوقع في ديسمبر، ومع ذلك، بلغ مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) أعلى مستوى له منذ عام تقريبًا. في الوقت نفسه، أظهر تقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) أن فرص العمل المتاحة في نوفمبر كانت أقل بكثير من التوقعات، لكنه أشار أيضًا إلى انخفاض حاد في حالات التسريح من العمل.





مع ذلك، فإن بيانات JOLTS، وADP، ومؤشر التوظيف الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM)، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الصادرة يوم الخميس، ليست سوى مقدمة للحدث الرئيسي يوم الجمعة، عندما يُصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات نمو الوظائف ومعدل البطالة في القطاعات غير الزراعية لشهر ديسمبر.

يتوقع الاقتصاديون نموًا متواضعًا في الوظائف يبلغ 60 ألف وظيفة، وانخفاضًا طفيفًا في معدل البطالة إلى 4.5% من 4.6%.

بالنظر إلى الصورة الضبابية لسوق العمل، قد يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير لفترة من الوقت، ما لم تظهر أدلة إضافية على ضعف سوق العمل. لا تُسعّر أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بشكل كامل خفض النسبة المئوية المتوقع في الربع القادم حتى يونيو.

انتبه للفجوة

قد يصبح التنبؤ بكيفية تحرك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة هذا العام، نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، وهو أمر نادر الحدوث.

فيما يلي ملخص سريع لما نتج عن اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، عندما خفّض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50-3.75%، ونشر أحدث توقعاته الاقتصادية. شهد ديسمبر أقوى معارضة متشددة لخفض سعر الفائدة منذ 2019. *كان هذا أول اجتماع يشهد ثلاثة معارضين منذ 2019، أظهر "مخطط النقاط" أن 7 من أصل 19 مسؤولًا يتوقعون بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أعلى منها.

في الواقع، ارتفعت أصوات معارضي محافظي الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1993، بعد ثلاثة عقود لم تشهد سوى 5 معارضين فقط. حتى ديسمبر، لم تسجل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية 3 معارضين أو أكثر في أي اجتماع منذ عام 2019، وهو مستوى من الخلاف لم يُشهد سوى 9 مرات منذ 1990.

ويبدو أن هذا التباين آخذ في الاتساع.

صوّت مديرو ثلثي البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي ضد تغيير سعر الفائدة المفروض على البنوك التجارية للقروض الطارئة. وقد تم نقض هذه التوصية في نهاية المطاف بتصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بنتيجة 9-3 لخفض سعر الفائدة، لكن هذا يُبرز مدى الجدل الذي أثير حول قرار التيسير النقدي هذا.

رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي مقابل المحافظين

على الرغم من كل الحديث عن سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام تحت قيادة رئيس جديد عيّنه الرئيس دونالد ترمب، إلا أن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا.

من المتوقع أن يُرشّح ترمب خليفة الرئيس الحالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الشهر. ويُعتبر باول، الذي سيتنحى عن منصبه في مايو، من أنصار السياسة النقدية التيسيرية. يُعرف بمهاراته في بناء التوافق، لكنه معروف أيضًا بدفاعه الشرس عن استقلالية البنك المركزي. من المتوقع أن يميل خليفته إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، ولكنه قد يجد صعوبة أكبر في إقناع اللجنة.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانقسام المتزايد بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يضغطون من أجل خفض أسعار الفائدة، ورؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية، الذين يبدون أقل استعدادًا لتجاهل التضخم الجامد.

والأهم من ذلك، أن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أعاد بالإجماع الشهر الماضي تعيين 11 رئيسًا من أصل 12 رئيسًا لبنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية في مناصبهم، باستثناء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي سيتقاعد.

في نهاية المطاف، ينبغي أن تتوقف قرارات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة هذا العام على ما إذا كان المسؤولون يعتقدون أن التضخم يشكل خطرًا أكبر على الاقتصاد من البطالة. نجح باول في إثبات صحة الرأي الأخير العام الماضي، لكن الأصوات المعارضة تتعالى، والوضع السياسي يزداد تعقيدًا.

قد يرغب المستثمرون الذين يفترضون أن خفض أسعار الفائدة أمرٌ محسوم في إعادة النظر في موقفهم.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز