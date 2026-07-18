هناك بالفعل كميات كبيرة من الرصاص. فقد قفزت مخزونات بورصة لندن للمعادن (LME) من معدن البطاريات بنسبة 58% خلال يومين فقط في وقت سابق من هذا الأسبوع، بفضل ضمان 171,175 طنًا متريًا في مستودعات بسنغافورة.

ينبغي أن تكون البورصة مسرورة. فقد خفضت رسوم الإدراج لمنتجي الرصاص الصغار بين أبريل 2024 وديسمبر 2025 "لتعزيز السيولة" في عقود الرصاص لديها.من الواضح أن هذه الخطوة قد أتت ثمارها.

نمت مخزونات الرصاص في بورصة لندن للمعادن إلى ما يقرب من 500,000 طن في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك كميات كبيرة مخزنة خارج نطاق الضمان. أصبح المعدن، الذي لم يعد مرغوبًا فيه، أداة التمويل المفضلة، حيث توجد معظم مخزوناته في سنغافورة، وتنتقل بين المستودعات بحثًا عن صفقات تأجير أفضل.

إنّ موجة نشاط ضمانات الشراء التي شهدناها هذا الأسبوع هي الأحدث، وإن كانت الأكبر، في هذه العملية. لكن من أين أتى كل هذا المعدن؟ وما الكمية المتوقعة؟

لعبة روليت المستودعات

شهدت أسهم الرصاص في بورصة لندن للمعادن موجات كبيرة ومكثفة من نشاط ضمانات الشراء لعدة أشهر. يرتكز هذا التداول على المراجحة في سوق المستودعات أكثر من تركيزه على أساسيات سوق الرصاص.

يقوم أحد المتداولين، وهي شركة Trafigura في هذه الحالة، بوضع كمية كبيرة من المعدن في ضمانات شراء في بورصة لندن للمعادن، متفقًا مع مشغل المستودع على تقاسم رسوم الإيجار المستقبلية التي سيدفعها المالك الجديد.

من المرجح أن يسارع المالك الجديد إلى إلغاء ضمانات الشراء للتهرب من صفقة الإيجار ونقل المعدن إلى شركة تخزين أخرى.كان تقلب المخزون الناتج سمةً بارزةً لسوق الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن، لكن مخزون هذا المعدن الخفيف انخفض إلى أقل من 400 ألف طن، بما في ذلك المخزونات غير الخاضعة للضمانوقد تحوّل التركيز إلى الرصاص.

بعض ما "وصل" هذا الأسبوع كان ببساطة منقولًا من المخزونات غير الخاضعة للضمان. انخفضت المخزونات في سنغافورة بمقدار 34,256 طنًا يوم الاثنين، عندما تم وضع الدفعة الأولى من المعدن، البالغة 83,225 طنًا، تحت الضمان. ومع ذلك، لا يزال هناك 142,598 طنًا من المعدن القابل للضمان قبل الجولة الثانية من التسليمات يوم الثلاثاء.

ارتفاع الصادرات الهندية

شكّلت العلامات التجارية الهندية للرصاص 76% من إجمالي مخزونات بورصة لندن للمعادن الخاضعة للضمان في نهاية يونيو. وحتى يناير 2023، لم يكن هناك أي معدن هندي في السوق.

ارتفعت الصادرات الهندية خلال السنوات الماضية من 151 ألف طن في 2022 إلى 482 ألف طن في العام الماضي، وفقًا للمكتب العالمي لإحصاءات المعادن، الذي يجمع بيانات التجارة من الأرقام الجمركية الرسمية.

وتُعدّ سنغافورة وجهةً رئيسيةً للصادرات، على الرغم من أنها ليست مركزًا رئيسيًا لتصنيع بطاريات الرصاص الحمضية، وهي الاستخدام الأساسي لهذا المعدن.

وقد تجاوزت الشحنات إلى سنغافورة 400 ألف طن منذ بداية 2023، وبلغت ذروتها عند 31 ألف طن في نوفمبر 2025، حيث مثّلت ما يقرب من نصف إجمالي صادرات الهند من الرصاص المكرر.

وحتى العام الماضي، لم يكن هناك سوى 3 علامات تجارية مسجلة للرصاص في بورصة لندن للمعادن ، اثنتان منها من إنتاج شركة هندوستان زنك، وهي شركة إنتاج أساسية ضخمة تعمل في مجال التعدين والتكرير، وواحدة من إنتاج شركة جاين لإعادة تدوير الموارد، وهي شركة إنتاج ثانوية.

أُضيفت 5 علامات تجارية أخرى، تمثل طاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 195 ألف طن، العام الماضي في إطار مساعي بورصة لندن للمعادن لجذب منتجي الرصاص الثانويين الأصغر حجمًا للإدراج. أصبحت شركة جرافيتا إنديا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 48 ألف طن، تاسع علامة تجارية هندية للرصاص تستوفي شروط التسليم في بورصة لندن للمعادن.

تغير في التدفق

يُعزز تزايد عدد المنتجين الهنود المسجلين في البورصة احتمالية تدفق مزيد من الرصاص إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن في سنغافورة.

لكن أنماط التجارة الهندية شهدت تحولًا هذا العام. بلغت الصادرات إلى سنغافورة 1555 طنًا فقط في أبريل، وهو أدنى مستوى شهري خلال عام، وفقًا لبيانات نظام إدارة المواد في بورصة لندن. كانت الصين الوجهة الرئيسية في ذلك الشهر، حيث بلغت شحناتها 8685 طنًا، ما يمثل 34% من إجمالي صادرات أبريل.

تعد هذه سوقًا جديدًة تمامًا للمعادن الهندية. لم تستورد الصين كميات كبيرة من الرصاص المكرر العام الماضي، واقتصرت وارداتها من الهند على 500 طن فقط. لكن وارداتها من الهند ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 57 ألف طن في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ليصل إجمالي الواردات إلى 132 ألف طن، وهو أعلى رقم سنوي منذ 2009.

لا يزال سبب حاجة الصين المفاجئة لهذه الكمية الكبيرة من الرصاص غير واضح، ولكن مع ازدياد هذه الحاجة، تقل كمية المعادن الهندية المتجهة إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن في سنغافورة. وهذا، بطبيعة الحال، لا يزال يترك كميات كبيرة من المعادن قيد التداول عبر صفقات المستودعات في سنغافورة.

وقد أدى هذا الظهور المفاجئ لهذه الكميات الكبيرة من الرصاص إلى انخفاض سعر الرصاص في بورصة لندن للمعادن لأجل 3 أشهر إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا، مسجلًا 1840 دولارًا للطن هذا الأسبوع. وتعتمد فرص التعافي المستدام على المدة التي تستمر فيها الصين بتحويل تدفقات المعادن الهندية بعيدًا عن مستودعات بورصة لندن للمعادن في سنغافورة.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز