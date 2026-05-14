بقدوم وارش .. تخفيف السياسة النقدية ستكون ضيقة نسبيًا

تحولت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بشكل واضح نحو التشدد منذ بدء الحرب الإيرانية، مما أدى إلى تبديد توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. لكن لم يستسلم الجميع.

قبل بدء النزاع في 28 فبراير، كانت أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة تتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنه كان من المتوقع أن يكون كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، أكثر التزامًا بخفض تكاليف الاقتراض.

لكن الصدمة التاريخية في قطاع الطاقة التي أحدثتها الحرب قلبت صورة أسعار الفائدة رأسًا على عقب. يقترب معدل التضخم السنوي الرئيسي من 4% - أي ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي - ومن المتوقع الآن أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير طوال العام.

إذا ما تحركت أسعار الفائدة، فسيكون ذلك نحو تشديدها، كما تشير الأسعار الحالية. لم يكتفِ المتداولون بالتخلي عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة، بل إن صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يتراجعون عنها أيضًا.

بلغ مستوى المعارضة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ 1992، حيث اعترض 3 مسؤولين على بيان الاحتياطي الفيدرالي المصاحب الذي أشار إلى ميل نحو التيسير النقدي. حتى المحافظ ستيفن ميران، الذي يُعدّ من أشدّ المؤيدين للتيسير النقدي الفوري والحازم في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بدأ يُخفف من حدة موقفه.

وقد خفّض توقعاته منذ ذلك الحين إلى "أربعة" تخفيضات فقط بمقدار ربع نقطة، كما أشار ملخص التوقعات الاقتصادية لشهر مارس. وفي الشهر الماضي، صرّح بأنه قد يُقلّص هذا التوقع أكثر لأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية.

ففي ديسمبر، كان يدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس هذا العام، وفقًا للمخطط البياني في ملخص التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي، ويعود ذلك في معظمه إلى اعتقاده بأن تضخم أسعار المساكن سينخفض.

تراجع عديد من الاقتصاديين عن توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2026 أو أرجأوها إلى العام المقبل. ويُعدّ اقتصاديون من سيتي وبنك MUFG من بين القلائل الذين ما زالوا يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة هذا العام. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الاقتصاد وسوق العمل أضعف مما يبدوان.

تبدو سوق العمل مستقرة، ولكن كما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فإن هذا الاستقرار "غير معتاد وغير مريح"، ويتسم بانخفاض الطلب على العمالة وعرضها. ويرى اقتصاديون من سيتي أنه "مستقر، ولكنه هش"، ولا يُمثّل مصدرًا للضغط التضخمي. هذا هو السبب الرئيسي وراء تمسكهم بتوقعاتهم، التي باتت الآن خارجة عن الإجماع، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.

ويتوقعون أن تضعف سوق العمل في الأشهر المقبلة، كما هو معتاد في مثل هذا الوقت من العام. ربما يكون هذا قد بدأ بالفعل - إذ ظل معدل البطالة الرسمي البالغ 4.3% في أبريل ثابتًا مقارنةً بمارس، لكن هذا أخفى ارتفاعًا بنسبة تقارب نقطة مئوية كاملة إلى 4.34% من 4.26%. وذلك على الرغم من انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة. سيكون معدل البطالة الذي يتجاوز 4.5% هو الأعلى منذ 2022، ومن المرجح أن يُسلط الضوء بشكل أكبر على جانب التوظيف في التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي.

كما لا يرى سيتي أي مؤشرات تُذكر على انتعاش الاقتصاد. فبدلاً من ذلك، يستمر في النمو بنحو 2%، وهو معدل ليس سيئًا، لكن نحو نصف هذا النمو يأتي من الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ماذا سيحدث إذا لم تُحقق هذه الرهانات النمو ومكاسب الإنتاجية والعوائد التي يعوّل عليها الجميع؟

كتب كبير الاقتصاديين الأمريكيين، أندرو هولنهورست، وفريقه يوم الجمعة: "من غير المرجح أن يُؤدي النمو الذي تباطأ إلى ما يقارب إمكاناته، والتوظيف الضعيف تاريخيًا، إلى تضخم يستجيب له الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة".

يتوقع جورج جونكالفيس وفريقه الاقتصادي الأمريكي في بنك MUFG أن يُخفف الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية هذا العام، رغم أنهم خفضوا توقعاتهم أخيرا من 75 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. ويؤكدون أن السياسة النقدية لا تزال "تقييدية بشكل طفيف"، ما يُشدد الشروط أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الإسكان، والقطاعات الأخرى الحساسة لأسعار الفائدة. ويتوقعون أن تتأثر سوق العمل قريبًا أيضًا.

من المقرر أن يُصادق على تعيين وارش - الذي دافع عن خفض أسعار الفائدة - رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يستغل أول اجتماعين له في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يونيو ويوليو، وندوة جاكسون هول في أغسطس، لإقناع زملائه الذين تزداد شكوكهم. هذا يعني أن نافذة أي تخفيف للسياسة النقدية هذا العام ستكون على الأرجح ضيقة نسبيًا. ولكن بالنظر إلى سرعة تغير توقعات أسعار الفائدة في العام الماضي، فلا تستبعدوا ذلك.

كاتب اقتصادي ومحلل مكالي في وكالة رويترز