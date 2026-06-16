انتهى عصر الاستثمار السلبي البحت





ستيفاني جيلد

على مدى العقود الأربعة الماضية، بدا الاستثمار في الأسهم بسيطًا للغاية. فقد انخفضت أسعار الفائدة، وتراجعت ضرائب الشركات، وتوسعت العولمة. رفعت هذه العوامل التقييمات بشكل عام، ما قلل من تأثير قرارات الشركات الفردية. كان يكفي أن تستثمر.

يبدو أن ذلك الزمن قد ولّى، بدأ هذا التحول قبل فترة طويلة من ارتفاع الرسوم الجمركية العام الماضي أو انتشار الذكاء الاصطناعي. 4 عوامل هيكلية داعمة دعمت قيم الأصول لجيل كامل قد ضعفت أو انعكست - وقد تأخر قطاع الاستثمار في الاعتراف بذلك. تلاشي 4 عوامل داعمة: أولها الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة. يُظهر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الصورة بوضوح: فبعد أن بلغ ذروته عند نحو 15% في أغسطس 1981، انخفضت أسعار الفائدة إلى 0.6% في صيف 2020، أي بانخفاض قدره 96% في تكلفة الاقتراض على مدى 40 عامًا تقريبًا.

وأصبح هذا الانخفاض أساسًا لارتفاع تقييمات الأصول على نطاق واسع لعقود، ما قلل من نفقات الفائدة كنسبة من أرباح الشركات ورفع مضاعفات الأسهم. يراوح عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم بين 4.5% و5%. ونظرًا لتوقف العديد من الاتجاهات الانكماشية، كالعولمة، واحتمالية استمرار ضغوط الأسعار مرتفعة نتيجة لتصاعد التوترات الجيوسياسية وسباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، فمن غير المرجح أن تشهد أسعار الفائدة ذلك الانخفاض التاريخي. أما العامل الثاني الداعم فكان انخفاض ضرائب الشركات.

بلغ معدل ضريبة الشركات الفيدرالية الأمريكية ذروته عند 52.8% عام 1969، وفقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية، ثم انخفض إلى معدل ثابت قدره 21% بموجب قانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل القرن العشرين. وقد عزز هذا الانخفاض المطرد هوامش الربح الصافية، مما مكّن الشركات من تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

وأسهم هذا التوجه، إلى جانب انخفاض تكاليف الاقتراض، في انتعاش سوق الأسهم الأمريكية. في الواقع، وفقًا لتقرير صادر عن الاحتياطي الفيدرالي عام 2023، يُعزى 42% من إجمالي نمو أرباح الشركات الأمريكية بين عامي 1989 و2019 إلى التأثير المشترك لانخفاض نفقات الفائدة ومعدلات ضريبة الشركات. أما العامل الثالث، فكان ارتفاع مستوى تقبّل الحكومة للديون.

تضخم عبء الدين الأمريكي بشكل كبير في العقود الأخيرة، نتيجةً لتزايد احتياجات الإنفاق، ولا سيما خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009 وجائحة كوفيد-19، إضافة إلى انخفاض معدلات الضرائب. ارتفع إجمالي الدين العام الأمريكي من نحو تريليون دولار، أو ما يعادل 31% من الناتج المحلي الإجمالي، 1981، إلى 38.5 تريليون دولار، أو ما يعادل 122% من الناتج المحلي الإجمالي، اليوم.

وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن نفقات الفائدة السنوية ستتجاوز تريليون دولار خلال السنة المالية الحالية. كما يتوقع المكتب أن تصل نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 130% بحلول 2036.

هذا المسار لا يترك مجالاً يُذكر لمزيد من التخفيضات الضريبية أو غيرها من أشكال التحفيز التي قد تدعم المستثمرين. "ذروة 65": كان العامل الرابع الداعم هو الطلب الطبيعي على الاستثمار. فقد بنى جيل طفرة المواليد - المولودين بين عامي 1946 و1964 - ثرواتهم خلال السنوات التي بلغت فيها جميع العوامل الداعمة الثلاثة المذكورة أعلاه ذروتها.

تشير تقديرات الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يمتلكون الآن نصف ثروة الأسر الأمريكية. ويتركز جزء كبير من هذه الثروة في حسابات التقاعد، حيث يمتلك جيل طفرة المواليد ما يقارب نصف أصول التقاعد الأمريكية البالغة 49 تريليون دولار، وفقًا لمعهد شركات الاستثمار.

وتعتمد هذه الحسابات بشكل كبير على صناديق المؤشرات. تساعد التركيبة السكانية على تفسير سبب تراجع هذا النمو. إذ يصل هذا الجيل الآن إلى ما يسميه علماء الديموغرافيا "ذروة 65". واستنادًا إلى بحث أجراه معهد دخل التقاعد، سيبلغ أكثر من 4 ملايين أمريكي سن 65 عامًا سنويًا بين عامي 2024 و2027، وبحلول 2030، سيكون جميع أفراد جيل طفرة المواليد في سن 65 عامًا أو أكبر. وتعني قواعد الحد الأدنى الإلزامي للتوزيع - التي تبدأ عادةً عند سن 73 - أن نسبة متزايدة من هذه الثروة ستُجبر على الخروج من أسواق الأسهم

وقد تحولت أكبر الشركات المدرجة في المؤشر من مصدر ربح وفير إلى مستهلك للنقد. بالنسبة للمستثمرين السلبيين الذين يتركزون استثماراتهم بكثافة في هذه الشركات، يمثل هذا تحولاً هيكلياً في عوائد محافظهم الاستثمارية. فالمؤشرات القياسية القائمة على القيمة السوقية مصممة لتعكس الماضي، وهذا ما يمثل مشكلة الآن. فالتغيرات التي نشهدها من الذكاء الاصطناعي والتحولات الهيكلية الأخرى تُغير الاقتصاد الحقيقي بوتيرة أسرع من قدرة المؤشرات القياسية الشائعة على التطور.

العواقب على المستثمرين

في العقود الأخيرة، عندما كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر وكانت الظروف مواتية، تحركت الأسهم بشكل عام في اتجاه واحد أما الآن، فتتباعد الأسهم بشكل متزايد بناءً على أساسيات خاصة بكل شركة: تخصيص رأس المال، وانضباط الميزانية العمومية، وجودة قرارات الإدارة. ولأول مرة منذ زمن طويل، أصبحت الأساسيات ذات أهمية بالغة.

عصر التقييم الدقيق: بالطبع، لا يخلو المشهد من بعض التفاصيل الدقيقة. فقد تدفع مؤشرات الركود الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، ما يعيد بعض الدعم التقييمي الذي أزالته أسعار الفائدة المرتفعة.

أو قد يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية بما يكفي لكبح التضخم وتحفيز النمو، ما يرفع هوامش الربح بشكل عام ويقلل العجز بشكل ملموس. ومبادرة "حسابات ترمب" التي تقضي بأن تُسهم الحكومة في صناديق المؤشرات للأطفال المولودين بين عامي 2025 و2028 - قد تُنشئ مصدرًا هيكليًا جديدًا للطلب على أدوات الاستثمار السلبي، ما قد يُعوض جزئيًا عن تدفقات الأموال الخارجة من جيل طفرة المواليد. ولكن في الوضع الراهن، تلاشت العوامل الداعمة التي دعمت أداء الأسهم على نطاق واسع في العقود الأخيرة. لا يزال الاستثمار السلبي أساسًا فعالًا من حيث التكلفة لعديد من المحافظ الاستثمارية.

محللة مالية معتمدة، رئيسة قسم الاستثمار في روبن هود ماركت وكاتبة في وكالة رويترز