انتهى انهيار سوق الليثيوم .. هل سيشهد معدن البطاريات انتعاشًا؟





آندي هوم

انتعش سوق الليثيوم بعد ركود دام 3 سنوات، حيث ظل سعر معدن البطاريات عند أدنى مستوياته خلال معظم عامي 2024 و2025. وقفز عقد هيدروكسيد الليثيوم في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 86% منذ بداية العام، ويتداول الآن فوق 20 ألف دولار للطن المتري لأول مرة منذ أواخر 2023. ويشهد الليثيوم تاريخًا من تقلبات الأسعار الحادة منذ تحول استخدامه من زيوت التشحيم الصناعية إلى تشغيل السيارات الكهربائية.

لكن هذه المرة، قد يكون الانتعاش أقل حدة. ولا يزال نمو الطلب الأساسي قويًا، إلا أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية المخيبة للآمال في الربع الأول من العام قد خففت من التوقعات لهذا العام.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع العرض مع ارتفاع الأسعار الذي سيؤدي إلى إعادة تشغيل المشاريع التي توقفت خلال سنوات الركود. لكن الكثير يعتمد على منجم صيني واحد تحديدًا.

حمى الليثيوم

جاءت شرارة انتعاش أسعار الليثيوم في أغسطس، عندما أعلنت شركة "كاتل" الصينية العملاقة للبطاريات تعليق عملياتها في منجم "جيانشياوو" بمقاطعة جيانغشي بعد انتهاء رخصة التعدين. أثار هذا الخبر موجة من المضاربة في بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة.

في ذروة حمى الليثيوم في نوفمبر، بلغ حجم التداول في قوانغتشو 27 مليون عقد آجل و12.5 مليون عقد خيار، يمثل كل منها طنًا واحدًا من كربونات الليثيوم. تشهد سوق الليثيوم العالمية نموًا سريعًا، لكن حجمه لا يزال أقل من مليوني طن.

تطلّب الأمر عدة زيادات في رسوم التداول وهوامش الربح، وفرض حدود على المراكز، قبل أن تهدأ هذه المضاربات في البورصة. لكن اللافت للنظر هو أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أحجام التداول هذا العام، إلا أن السعر ظل مرتفعًا. يشير هذا إلى الدور المحوري الذي يلعبه منجم جيانشياوو في ديناميكيات إمدادات الليثيوم في الصين.

عامل حاسم

تبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية السنوية لمنجم جيانشياوو 150 ألف طن من مكافئ كربونات الليثيوم، ما يجعله أحد أكبر أصول الليثيوم الفردية على مستوى العالم، وفقًا لشركة الاستشارات Benchmark Mineral Intelligence (BMI). كانت شركة CATL تتوقع في الأصل تجديد ترخيصها في غضون 3 أشهر، لكنها لا تزال تنتظر.

أدى انخفاض الإنتاج إلى تسريع عملية سحب المخزون طويلة الأمد على طول سلسلة المعالجة الصينية.

أدى انخفاض تغطية المخزون إلى جعل أسعار الليثيوم أكثر حساسية لأي مؤشر على مزيد من اضطرابات الإمداد، مثل الحظر المفاجئ الذي فرضته زيمبابوي على تصدير المواد الخام في فبراير، والذي استُبدل لاحقًا بنظام حصص جديد.

أثار إغلاق المنجم تساؤلات حول شركات أخرى متمركزة حول مركز الليثيوم في ييتشون، وسط مؤشرات على أن الجهات التنظيمية المحلية تُجري مراجعة دقيقة لقطاع التعدين.

من المتوقع على نطاق واسع أن يعود منجم جيانشياوو للعمل في الأشهر المقبلة. لا تمتلك الصين موارد ضخمة من الليثيوم في باطن الأرض، ويُعدّ المنجم بالغ الأهمية لاستدامة الإمدادات المحلية بحيث لا يمكن إغلاقه نهائيًا. ولكن، بحسب بنك BMI، "يُعدّ توقيت استئناف العمل العامل الأهم في تحديد توقعات الأسعار خلال الـ 24 شهرًا المقبلة".

ويرى البنك أن سعر الليثيوم مُبالغ فيه بالفعل، ويتوقع "انخفاضًا ملحوظًا" في النصف الثاني من العام، حيث يُحفّز التحوّل نحو أسعار أعلى إعادة تشغيل الطاقة الإنتاجية التي توقفت خلال فترة انخفاض الأسعار.

ويتفق بنك BNP Paribas مع هذا الرأي، مُشيرًا إلى أن الأسعار "انحرفت عن مسارها الأساسي" نتيجةً للتفاؤل المفرط في كلٍ من أسعار العقود الآجلة وتدفق طلبات سلسلة التوريد.

يتوقع البنك استمرار فائض العرض هذا العام والعام المقبل، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد على البطاريات لتخزين الطاقة الثابتة لا يُخفف إلا جزئيًا من تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية الأوسع.

حتى المتفائلون، مثل سيتي، يتوخون الحذر بشأن التوقيت. يأتي هدف البنك لارتفاع سعر هيدروكسيد الليثيوم في بورصة شيكاغو التجارية عند 32,000 دولار للطن مع مهلة بيع مدتها 3 أشهر، ويتوقع انخفاض الأسعار العام المقبل، وذلك أيضًا بسبب الاستجابة القوية المتوقعة للعرض.

يبدو أن الإجماع العام هو أن أي طفرة في الليثيوم ستكون قصيرة الأجل، ولن تُضاهي الارتفاعات السعرية السابقة. لكن كل شيء لا يزال يعتمد على المدة التي سيستغرقها مكتب الموارد الطبيعية في ييتشون بمقاطعة جيانغشي لمنح شركة CATL رخصة التعدين الجديدة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز