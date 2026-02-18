"اليورو العالمي" يتطلب بعض الدعم من أسعار الصرف

كما يعلم صناع السياسات الأمريكيون والأوروبيون جيدًا، فإن هيمنة العملة العالمية وتحركات أسعار الصرف أمران مختلفان. ولكن هناك حجة وجيهة مفادها أن سعي أوروبا لتوسيع نطاق استخدام اليورو يستلزم بالضرورة إعادة تقييم للعملة الموحدة.

في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، وتحذير رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من تجاوز الخطوط الحمراء بعد محاولة الرئيس دونالد ترمب ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، أطلق قادة الاتحاد الأوروبي ومسؤولو المالية خلال الأسبوع الماضي حملة جديدة لتعزيز النفوذ الاقتصادي للتكتل وإعادة تموضع دفاعاته.

وعلى خلفية مؤتمر ميونيخ للأمن، أعطت قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي عُقدت الأسبوع الماضي زخمًا متجددًا لتعميق تكامل أسواق رأس المال الأوروبية. كما ناقش القادة إمكانية توسيع مبيعات ديون اليورو المشتركة، وتوسيع نطاق الوصول إلى اليورو والسيولة والتمويل على مستوى العالم - بقيادة البنك المركزي الأوروبي يوم السبت. بعض هذه النقاط طُرحت سابقًا.

لكن الحاجة المُلحة للتحرك باتت واضحة الآن في الرغبة في اتباع نهجٍ مُتدرج السرعة، حيث تتصدر 6 دول رئيسية - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبولندا - المشهد إذا كان التوصل إلى اتفاق بين الدول الـ 27 الأخرى مُعقدًا أو بطيئًا. ومن المُقرر عقد قمة الاتحاد الأوروبي في مطلع الشهر المُقبل.

من المُرجح أن تكون هذه الخطط ضرورية، وإن لم تكن كافية حتى الآن، لتوسيع دور اليورو وتمكينه من استيعاب بعض المخاوف بشأن انكشاف العالم المُفرط على الدولار في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية الهائلة التي تشهدها الولايات المتحدة.

أما ما إذا كان هذا الدور العالمي المُتزايد سيؤدي إلى انخفاض مُرحب به في قيمة اليورو، فهذا سؤال آخر. وبينما يُفكر المسؤولون الماليون على جانبي المحيط الأطلسي في إمكانية حدوث تغيير، ولو جزئي، في حجم هيمنة الدولار على الاحتياطيات والتجارة والفواتير وتسعير السلع، فإن لديهم وجهات نظر مُختلفة حول أي تداعيات مُحتملة على سعر الصرف.

ترى إدارة ترمب "قوة الدولار" في المقام الأول من حيث انتشار العملة واستخدامها الواسع في التمويل عبر الحدود، وهو ما يُعدّ امتدادًا للنفوذ الأمريكي بمعزل عن تقلبات سعر الصرف نفسه. ويفترض أن فريق ترمب يعتبر تصحيح سعر صرف الدولار المبالغ فيه جزءًا لا يتجزأ من إعادة ضبط التجارة العالمية.

ويرى خبراء العملات، مثل أستاذ جامعة كورنيل والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي إسوار براساد، أن التراجع التدريجي لسعر صرف الدولار ممكن دون المساس بهيمنته الدولية. لكن براساد، في كتابه الجديد الصادر هذا الشهر بعنوان "حلقة الهلاك"، يقول إن هذه الهيمنة، رغم استمراريتها لأسباب تتعلق بالقصور الذاتي والنطاق، قد تكون جوهر عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي المتزايد. وإذا ما بلغ هذا عدم الاستقرار ذروته، فإن البحث عن بدائل مناسبة سيزداد حتمًا، كما تشهد على ذلك الارتفاعات الصاروخية الأخيرة في أسعار الذهب.

كتب: "مع أن هيمنة الدولار قد تُثبت أنها طوق نجاة في أوقات الأزمات، إلا أن هذه الهيمنة نفسها تُزعزع الاستقرار عالميًا. فهي تُعرّض الدول الأخرى لسياسات الولايات المتحدة الاقتصادية والمالية المتقلبة وغير المنضبطة في كثير من الأحيان."

بين الحلو والمر

من جهة أخرى، تسعى أوروبا بوضوح إلى تعزيز دور اليورو، لكنها أقل حماسًا بكثير لارتفاع سعر الصرف الذي قد يتبع ذلك، ويعود ذلك أساسًا إلى أنه سيضر بالقدرة التنافسية للصادرات في ظل حالة عدم اليقين التجاري العالمي، وسيزيد من كبح التضخم في المناطق الأبطأ نموًا.

ومثل نظيرتها الأمريكية، ترغب أوروبا في "الامتياز الباهظ" المتمثل في كونها عملة احتياطية أكبر، لكنها لا ترغب في التضخم المفرط لسعر الصرف الذي قد يصاحب ذلك.

ولكن إذا كانت الولايات المتحدة راضية عن انخفاض تدريجي في قيمة الدولار في البورصات، وانخفاض طفيف فقط في استخدامه بحد ذاته، فهل سيرضى الأوروبيون بالجانب الآخر من هذا السيناريو؟

جادل كبير الاقتصاديين في مجموعة أكسا، جيل مويك، هذا الأسبوع بأن فصل تأثير سعر الصرف عن الاستخدام العالمي صحيحٌ نظريًا، لكن من الصعب تصور أي تحولٍ كبيرٍ لمرةٍ واحدةٍ دون أن يؤثر في قيمة اليورو.

يشير مويك إلى أنه خلال المرحلة الانتقالية الأخيرة بين عملات الاحتياط المهيمنة قبل أكثر من قرن، بين الحربين العالميتين، عندما تراجع الجنيه الإسترليني لمصلحة الدولار، ارتفع الدولار بشكل مطرد. ويوضح أنه على الرغم من محاولة الولايات المتحدة الفاشلة لمقاومة هذا الارتفاع عن طريق خفض قيمة الدولار مقابل الذهب آنذاك، إلا أن طلب المستثمرين العالميين على عملة الاحتياط الجديدة حسم الأمر لمصلحتها تلقائيًا.

ويختتم مويك حديثه قائلًا: "نؤكد هنا على أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع فصل دعمه لتعزيز دور اليورو العالمي عن سياسته النقدية بشكل كامل".

ويتمثل الجانب الإيجابي في أن "دورًا أكثر فاعلية" لليورو قد يكون مفيدًا للاتحاد الأوروبي من خلال تحفيز تدفقات منتظمة من المستثمرين الأجانب إلى أصول اليورو في وقتٍ تحتاج فيه أوروبا إلى ذلك. علاوة على ذلك، قد يُسهم ارتفاع قيمة اليورو في التحول من اقتصاد قائم على التصدير إلى نموذج نمو قائم على الإنتاج المحلي.

ولتسهيل هذا التحول، ينبغي تطبيق سياسة مرنة وخلص مويك إلى أن "السياسة النقدية المرنة ضرورية لتجنب تراجع حاد في القدرة التنافسية". وإذا شعرت أوروبا الآن أنها مضطرة لتجاوز حدود لا رجعة فيها، فربما عليها أن تتحمل كل ذلك بصدر رحب.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز