"اليورو العالمي" بحاجة إلى إصدار مزيد من سندات أوروبية مشتركة

بعد مرور عام على دعوة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى "يورو عالمي" لحماية العلاقات عبر الأطلسي من التدهور، فشلت أوروبا في تعزيز استقلالها المالي والاستثماري بشكل ملموس. ويرى البعض أنها مضطرة الآن إلى اختيار الحل الأسهل - إصدار مزيد من سندات الاتحاد الأوروبي المشتركة.

تشغل لاجارد بالها بأمور أكثر إلحاحًا يوم الخميس، حيث يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح تأثير التضخم الناجم عن صدمة النفط المتعلقة بإيران. لكن نتائج السنة الأولى من مساعي اليورو العالمي مخيبة للآمال. فقد أظهر البنك المركزي الأوروبي نفسه الأسبوع الماضي أن التغيير كان طفيفًا للغاية فيما يتعلق باستخدام اليورو أو مكانته في الاحتياطيات العالمية، على الرغم من مرور عام كامل من الفرص.

وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات الديون العالمية المقومة باليورو إلى مستوى قياسي جديد، إلا أن الخلافات السياسية المستمرة لا تزال تشكل عائقاً أمام اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي: "لن يتحقق دور دولي أقوى لليورو من تلقاء نفسه"، مضيفاً أن "أوروبا بحاجة إلى العمل بجدية لتحقيق ذلك".

ويحول التشرذم داخل الاتحاد الأوروبي في مجالات حيوية دون استغلاله لثقله الاقتصادي الكبير في عالم يزداد خطورة وانقساماً. فعلى سبيل المثال، بدت الصورة السياسية المحيطة بأجندة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي ضعيفة هذا الأسبوع، حيث ألغت ألمانيا وفرنسا مشروعاً تاريخياً لبناء طائرة مقاتلة من الجيل الجديد لصالح مبادرات أخرى.

أما على الصعيد المالي، فيُعدّ اتحاد الادخار والاستثمار، الذي حظي بدعاية واسعة، حجر الزاوية في خطط الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا إلى إزالة الحواجز التنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي وتداخل أنظمة الرقابة الوطنية، للمساعدة في توجيه مدخرات نقدية محلية ضخمة - تُقدر بنحو 33 تريليون يورو (38.11 تريليون دولار) وفقًا لآخر إحصاء - نحو أدوات الاستثمار والتقاعد التي يمكنها بدورها توجيه الجهود نحو أولويات الابتكار والأمن الرئيسية.

لكن الاعتراضات الوطنية المستمرة أبطأت التقدم، وأجبرت دول "E6" - أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي - على المضي قدمًا بمفردها في أواخر الشهر الماضي كطليعة.

وقد أثار ذلك شكوكًا حول سرعة أي تحرك على مستوى التكتل. وبالطبع، كان هناك تحرك أكثر إقناعًا في مجالات محددة لتعزيز الدور الخارجي لليورو. فقد قطعت خطط اليورو الرقمي شوطًا كبيرًا، وفتح البنك المركزي الأوروبي في فبراير إمكانية الوصول إلى سيولة اليورو لمزيد من الدول، ما جعل الحصول عليها أرخص وأسهل في محاولة لتعزيز الدور الدولي للعملة.

لكن مبادرات كهذه تُعدّ لبنات بناء صغيرة نسبيًا. تجربة السندات الزرقاء من الواضح أن إحدى الطرق لتحسين الوضع هي أن تُبدي الدول الأعضاء في منطقة اليورو جديةً وطموحًا أكبر في توسيع نطاق عروض السندات السيادية المشتركة. سيساعد ذلك في تبديد الشكوك المستمرة حول سوق سندات الحكومات الأوروبية المجزأة، وخلق "أصول آمنة" كبيرة تُشكل أساسًا للاستثمار على مستوى الاتحاد الأوروبي، وجذب المستثمرين من خارج التكتل.

على الرغم من المقاومة السياسية المستمرة في ألمانيا وغيرها من الدول لمبيعات ديون اليورو المشتركة، إلا أن هناك دعمًا واسع النطاق داخل البنك المركزي الأوروبي لإيجاد طريقة ما لتوسيع نطاق الأصول الآمنة.

في الشهر الماضي فقط، حثّ صندوق النقد الدولي الحكومات الأوروبية على اعتبار الابتكار والطاقة والدفاع منافع عامة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ينبغي تمويلها من خلال الاقتراض المشترك، تمامًا كما استُخدمت سندات الاتحاد الأوروبي المشتركة في برامج الاستثمار بعد الجائحة.

ظهر عديد من المقترحات حول كيفية توسيع سوق السندات الأوروبية الشاملة، ثم اختفت على مر السنين. إلا أن أحدها لفت انتباه صانعي السياسات في العام الماضي، وقد أعاد المؤلفون تقديمه خلال الشهر الماضي. في يونيو الماضي، اقترحت ورقة بحثية أعدها كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشارد، والمدير التنفيذي البارز في شركة سيتادل، أنجيل أوبيدي، استبدال الديون الوطنية التي تصل قيمتها إلى ربع الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو بسندات يورو "زرقاء" مضمونة بشكل مشترك وذات أولوية أعلى. وبدلاً من الخوض في قضية تقاسم الائتمان الشائكة التي هيمنت على النقاشات خلال أزمة ديون منطقة اليورو قبل أكثر من عشر سنوات، تركز الورقة على كيفية توسيع نطاق السوق لتقديم بديل فعّال لسندات الخزانة الأمريكية.

وهذه مهمة ضخمة، إذ لا يتجاوز حجم الدين المشترك القائم حاليًا تريليون يورو. لكن الورقة البحثية ترى أن فكرة السندات الزرقاء قد تزيد هذا الرقم خمسة أضعاف. وفي إعادة نشر مقترحهما الشهر الماضي مع جلسة أسئلة وأجوبة، قال أوبيدي وبلانشارد "إن الحاجة إلى تعزيز سوق سندات اليورو المشتركة أصبحت أكثر إلحاحًا الآن مما كانت عليه قبل عام، مع تزايد الشكوك حول مستقبل حلف الناتو، ما يجعل الاستقلال الاستراتيجي أولوية حاسمة، فضلًا عن تزايد الاهتمام بالخطة داخل البنك المركزي الأوروبي".

وخلصوا إلى القول: "يجب على القادة الأوروبيين أن يكونوا صريحين بشأن هذا الأمر: إذا اختاروا عدم دعم سوق سندات اليورو، فإنهم يختارون تكاليف تمويل أعلى، ونموًا محتملاً أقل، واستقلالية استراتيجية أضعف"، مضيفين ببساطة: "لقد انتهى الوقت". وتُشير المؤشرات السياسية إلى أن تبني مثل هذه الخطة، أو حتى دعم موجة أخرى من الديون المشتركة، أمرٌ غير مقبول.

إن إصدار اليورو بصيغة أخرى في أي وقت قريب ليس بالأمر الجيد. ولكن إذا لم يتمكن البنك المركزي الأوروبي، أو لم يرغب، في إقناع حكوماته بدعم خطوات كهذه، فقد يُضطر إلى كتابة تقارير سنوية قاتمة حول استخدام اليورو لسنوات أو عقود مقبلة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز