الهوية العربية: الثروة الخفية في عصر الذكاء الاصطناعي

في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، يتحدث الجميع عن البيانات والخوارزميات والبنية التحتية. لكن ثمة ثروة استراتيجية لم يكتشفها كثيرون بعد، أو ربما لم يُقدّروا قيمتها الحقيقية. هذه الثروة ليست في باطن الأرض، ولا في رؤوس الأموال. إنها في اللغة، في الذاكرة، في القيم، في طريقة تفكير أربعمائة مليون إنسان يتشاركون حضارة عمرها أكثر من أربعة عشر قرناً. الهوية العربية، في عصر الذكاء الاصطناعي، ليست عبئاً على التحديث، بل هي ميزة تنافسية لم تُستثمر بعد.

حين يبني المهندسون نماذج الذكاء الاصطناعي، يحتاجون قبل كل شيء إلى بيانات جيدة. والبيانات الجيدة ليست مجرد أرقام وجداول، بل نصوص تحمل معنى وسياقاً وثقافة. وما تملكه المنطقة العربية في هذا الملف يفوق ما يُدرك كثيرون. أرشيف أدبي وعلمي وديني لا مثيل له في التاريخ البشري، يمتد من كتب التراث إلى الصحافة الحديثة.

لغة ذات نظام صرفي وبلاغي من أعقد ما تعرفه لغات العالم، وهذا التعقيد بالذات هو ما يجعلها مختبراً استثنائياً لتطوير الذكاء الاصطناعي. ومنظومة قيمية متماسكة تختلف عن النموذج الغربي السائد وتمثل إضافة حقيقية لتنويع مرجعيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.

اليوم، حين يستخدم مواطن عربي أداة ذكاء اصطناعي، فهو في الغالب يستخدم نموذجاً دُرِّب على بيانات غربية، بمنظور ثقافي لا يعكس سياقه ولا احتياجاته. النتيجة تجربة منقوصة وفرصة اقتصادية ضائعة. لكن من يُبادر إلى بناء نماذج مدرَّبة على البيانات العربية بفهم عميق للسياق الثقافي والديني والاجتماعي للمنطقة، سيمتلك ميزة تنافسية هائلة في سوق تضم أربعمائة مليون مستخدم محتمل. والأمثلة الناجحة موجودة بالفعل، إذ تحقق النماذج اللغوية المتخصصة في الطب أو القانون أو التعليم باللغة العربية قيمة مضافة لا يستطيع أي نموذج غربي عام منافستها في السوق المحلية.

والتاريخ يعلّمنا أن الهوية والحداثة ليستا ضدّين. حين اخترع العرب علم الجبر وطوّروا الفلك والطب والفلسفة، لم يفعلوا ذلك بالتخلي عن هويتهم، بل فعلوه بالانفتاح على الآخر مع الاحتفاظ بمرجعيتهم الخاصة. وحين استوعبوا الفلسفة اليونانية وترجموها وأضافوا إليها، لم يتحولوا إلى يونانيين، بل أعادوا إنتاج المعرفة بروح جديدة وأثروا الحضارة الإنسانية جمعاء. ما ينطبق على الجبر والفلسفة ينطبق اليوم على الذكاء الاصطناعي. التقنية أداة، والهوية هي التي تمنح هذه الأداة معناها واتجاهها.

وفي هذا السياق، تمتلك المملكة العربية السعودية مقومات استثنائية تجعلها الأقدر على قيادة هذا التحول في المنطقة. فهي تجمع بين أضخم أرشيف نصي ديني وأدبي وتاريخي في العالم العربي، ورؤية طموحة تضع التحول الرقمي في صميم أولوياتها الاستراتيجية، وثقل جيوسياسي وثقافي يجعل أي نموذج ذكاء اصطناعي تنتجه مرجعاً للعالم العربي والإسلامي بأسره.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي العربي ليس استثماراً ثقافياً بالمعنى الرومانسي للكلمة. إنه استثمار اقتصادي بامتياز، في سوق بكر، بميزة تنافسية واضحة، وطلب متزايد لا يلبّيه حتى الآن أي منتج موجود.

في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ثمة مقعد شاغر لم يجلس عليه أحد بعد: مقعد الذكاء الاصطناعي الذي يفكر بعقل عربي، ويفهم السياق العربي، ويخدم الإنسان العربي بكل خصوصيته وثرائه الحضاري. هذا المقعد لن يظل شاغراً طويلاً.

وأعتقد جازماً أن الأمة العربية تمتلك كل ما تحتاجه لملئه بجدارة، شريطة أن تُدرك أن ما تعدّه أحياناً إرثاً ثقيلاً هو في الحقيقة أثمن ما تملك. الهوية العربية ليست عائقاً أمام الذكاء الاصطناعي. بل هي وقوده.

خبير في مجال الذكاء الاصطناعي واللوجستيك